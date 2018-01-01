Додано: Вів 16 жов, 2018 14:05

shapo написав: zРадио написав: Я лично из всего списка социальных (де-факто, скорее антисоциальных) инициатив наших горе-реформаторов, поддерживаю (причем обеими руками и в самой жесткой форме исполнения) лишь повышение пенсионного возраста. Я лично из всего списка социальных (де-факто, скорее антисоциальных) инициатив наших горе-реформаторов, поддерживаю (причем обеими руками и в самой жесткой форме исполнения) лишь повышение пенсионного возраста.



Размер пенсии тоже поддерживаете? Ведь если учесть нынешнюю инфляцию, на украинскую пенсию большинству пенсионеров не только жить,но и существовать невозможно. Размер пенсии тоже поддерживаете? Ведь если учесть нынешнюю инфляцию, на украинскую пенсию большинству пенсионеров не только жить,но и существовать невозможно.

Давайте так: для начала нужно осознать, что размер пенсии - не самостоятельная экономическая категория, а всего лишь производная от размера зарплат.Уровень зарплат является неудовлетвоительным, о чем я заявляю чаще других. Причины самые разные, но в первую очередь, это дефицит рабочих мест, то есть небольшое количество работодателей, которые устанавливают монополию на трудоустройство практически в каждом секторе. Только ИТ испытает дефицит кадров, а не рабочих мест.Предпосылки такого положения вещей - 1) коррупция, с помощью которой целые отрасли становятся поделенными между 1-3 монополистами, 2) слабость внутреннего рынка вследствие эмиссионной денежной системы, из-за которой невозможно устанавливать цену, в которой были бы заложены высокие зарплаты, и 3) рейдерство, препятствующее иностранным инвестициям.Все 3 ключевые фактора поддаются государственному управлению. Просто это там либо не нужно, либо создает конфликт интересов - личных и общественных. Вот и все.Но я предлагаю дискуссию не развивать - для данной ветки это все же оффтоп