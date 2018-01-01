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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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  #<1 ... 388389390391
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 12:30

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  Волгарь написав:Молодежи стало меньше на 43%, пенсионеров - больше. И тенденция только к ухудшению.


Якщо вважати, що збільшення к-ті пенсіонерів це погіршення (і це попри постійні воплі про геноцид і бідних бабусь), то є підстави бачити незабаром зменшення їх абсолютної к-ті.
Станом на 1.01.2018
річних чис. тис. осіб
72 213082
73 237472
74 208152
70–74 1336574
75 259397
76 335004
77 328293
78 334278
79 331301
75–79 1588273
80 років і старше 1677902 http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2018/06/106.pdf

На зміну достатньо чисельним групам народженим до 1941 приходить менш чисельні групи, особливо з 1944 р.н. Ну а ще зміни щодо необхідного стажу також вплинуть на можливість виходу на пенсію.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 12:39

  Ой+ написав:
  Волгарь написав:Молодежи стало меньше на 43%, пенсионеров - больше. И тенденция только к ухудшению.


Якщо вважати, що збільшення к-ті пенсіонерів це погіршення (і це попри постійні воплі про геноцид і бідних бабусь), то є підстави бачити незабаром зменшення їх абсолютної к-ті.


Дело не в абсолютном количестве пенсионеров, а в отношении рабочих рук к числу пенсионеров. Оно идет к критическому уровню. И ещё более усиливается существующей ныне пенсионной системой.
Более того сегодняшние демографические показатели позволяют прогнозировать, что далее всё будет только ухудшаться.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 13:22

  Shram написав:
  Ой+ написав:
  Волгарь написав:Молодежи стало меньше на 43%, пенсионеров - больше. И тенденция только к ухудшению.


Якщо вважати, що збільшення к-ті пенсіонерів це погіршення (і це попри постійні воплі про геноцид і бідних бабусь), то є підстави бачити незабаром зменшення їх абсолютної к-ті.


Дело не в абсолютном количестве пенсионеров, а в отношении рабочих рук к числу пенсионеров. Оно идет к критическому уровню. И ещё более усиливается существующей ныне пенсионной системой.
Более того сегодняшние демографические показатели позволяют прогнозировать, что далее всё будет только ухудшаться.


Экономически активный возраст растет даже с учетом нашей невысокой средней продолжительности жизни.

Я лично из всего списка социальных (де-факто, скорее антисоциальных) инициатив наших горе-реформаторов, поддерживаю (причем обеими руками и в самой жесткой форме исполнения) лишь повышение пенсионного возраста.

Во-первых, СПЖ сильно ниже ОПЖ (С = средняя, О = ожидаемая) - все-таки развитие медицины и технологий не обходит никого, даже самых бедных. Во-вторых, тут важно понимать причинно-следственную связь. Долго живут те, кто долго поддерживают активность, в том числе физическую, умственную и социальную. Получить это сидя по пенсии невозможно.

Есть скандинвская статистика, показывающая, что увеличение пенсионного возраста не приводит к уменьшению среднего количества месяцев получения пенсий. То есть увеличение пенсионного возраста = увеличение продолжительности жизни.

Поэтому даже на фоне лютой эмиграции, путем повышения пенсионого возраста, можно балансировать пенсионную, да и всю экономическую систему.

Я ни в коем случае не занимаюсь попустительством проблемы эмиграции - это путь на вырождение, но и не склонен вешать все проблемы пенсионной системы на этот (уже необратимый) демографический тренд
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 13:48

  zРадио написав:Я лично из всего списка социальных (де-факто, скорее антисоциальных) инициатив наших горе-реформаторов, поддерживаю (причем обеими руками и в самой жесткой форме исполнения) лишь повышение пенсионного возраста.


Размер пенсии тоже поддерживаете? Ведь если учесть нынешнюю инфляцию, на украинскую пенсию большинству пенсионеров не только жить,но и существовать невозможно.
В игноре Kart
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 14:05

  shapo написав:
  zРадио написав:Я лично из всего списка социальных (де-факто, скорее антисоциальных) инициатив наших горе-реформаторов, поддерживаю (причем обеими руками и в самой жесткой форме исполнения) лишь повышение пенсионного возраста.


Размер пенсии тоже поддерживаете? Ведь если учесть нынешнюю инфляцию, на украинскую пенсию большинству пенсионеров не только жить,но и существовать невозможно.


Давайте так: для начала нужно осознать, что размер пенсии - не самостоятельная экономическая категория, а всего лишь производная от размера зарплат.

Уровень зарплат является неудовлетвоительным, о чем я заявляю чаще других. Причины самые разные, но в первую очередь, это дефицит рабочих мест, то есть небольшое количество работодателей, которые устанавливают монополию на трудоустройство практически в каждом секторе. Только ИТ испытает дефицит кадров, а не рабочих мест.

Предпосылки такого положения вещей - 1) коррупция, с помощью которой целые отрасли становятся поделенными между 1-3 монополистами, 2) слабость внутреннего рынка вследствие эмиссионной денежной системы, из-за которой невозможно устанавливать цену, в которой были бы заложены высокие зарплаты, и 3) рейдерство, препятствующее иностранным инвестициям.

Все 3 ключевые фактора поддаются государственному управлению. Просто это там либо не нужно, либо создает конфликт интересов - личных и общественных. Вот и все.

Но я предлагаю дискуссию не развивать - для данной ветки это все же оффтоп
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 15:23

  zРадио написав:Давайте так: для начала нужно осознать, что размер пенсии - не самостоятельная экономическая категория, а всего лишь производная от размера зарплат.
Уровень зарплат является неудовлетвоительным, о чем я заявляю чаще других. Причины самые разные, но в первую очередь, это дефицит рабочих мест, то есть небольшое количество работодателей, которые устанавливают монополию на трудоустройство практически в каждом секторе. Только ИТ испытает дефицит кадров, а не рабочих мест.
Предпосылки такого положения вещей - 1) коррупция, с помощью которой целые отрасли становятся поделенными между 1-3 монополистами, 2) слабость внутреннего рынка вследствие эмиссионной денежной системы, из-за которой невозможно устанавливать цену, в которой были бы заложены высокие зарплаты, и 3) рейдерство, препятствующее иностранным инвестициям.
Все 3 ключевые фактора поддаются государственному управлению. Просто это там либо не нужно, либо создает конфликт интересов - личных и общественных. Вот и все.
Но я предлагаю дискуссию не развивать - для данной ветки это все же оффтоп


Тогда зачем оправдывать нынешних "реформаторов" с увеличением пенсионного возраста если наличие или отсутствие такой украинской пенсии уже мало на что влияет т.к. не позволяет даже существовать?
В игноре Kart
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 16:00

  shapo написав:
  zРадио написав:Давайте так: для начала нужно осознать, что размер пенсии - не самостоятельная экономическая категория, а всего лишь производная от размера зарплат.
Уровень зарплат является неудовлетвоительным, о чем я заявляю чаще других. Причины самые разные, но в первую очередь, это дефицит рабочих мест, то есть небольшое количество работодателей, которые устанавливают монополию на трудоустройство практически в каждом секторе. Только ИТ испытает дефицит кадров, а не рабочих мест.
Предпосылки такого положения вещей - 1) коррупция, с помощью которой целые отрасли становятся поделенными между 1-3 монополистами, 2) слабость внутреннего рынка вследствие эмиссионной денежной системы, из-за которой невозможно устанавливать цену, в которой были бы заложены высокие зарплаты, и 3) рейдерство, препятствующее иностранным инвестициям.
Все 3 ключевые фактора поддаются государственному управлению. Просто это там либо не нужно, либо создает конфликт интересов - личных и общественных. Вот и все.
Но я предлагаю дискуссию не развивать - для данной ветки это все же оффтоп


Тогда зачем оправдывать нынешних "реформаторов" с увеличением пенсионного возраста если наличие или отсутствие такой украинской пенсии уже мало на что влияет т.к. не позволяет даже существовать?


Потому что люди дольше будут сохранять молодость и жить. Продолжительность жизни - важная составляющая благополучия.

К тому же чем дольше работают, тем больше шансов, что самостоятельно позаботятся о своей старости - денежные сбережения, взрослые успешные дети, недвижимость, прочее. А кто из ныне молодых уповает на государство Украина? Покажите мне таких - хочу тыкнуть в них пальцем.

PS: и я прям первый человек на форуме, которого можно заподозрить в симпатии к власти, ага :mrgreen: Я признаю только 3 заслуги за их 4.5 года "реформ" - безвиз, детенизация зарплат за счет снижения ЕСВ и увеличение пенсионного возраста. Все остальное - либо вредительство, либо сотрясание воздуха
zРадио
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  #<1 ... 388389390391
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