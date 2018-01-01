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Волгарь написав:Молодежи стало меньше на 43%, пенсионеров - больше. И тенденция только к ухудшению.
Якщо вважати, що збільшення к-ті пенсіонерів це погіршення (і це попри постійні воплі про геноцид і бідних бабусь), то є підстави бачити незабаром зменшення їх абсолютної к-ті.
Дело не в абсолютном количестве пенсионеров, а в отношении рабочих рук к числу пенсионеров. Оно идет к критическому уровню. И ещё более усиливается существующей ныне пенсионной системой. Более того сегодняшние демографические показатели позволяют прогнозировать, что далее всё будет только ухудшаться.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Волгарь написав:Молодежи стало меньше на 43%, пенсионеров - больше. И тенденция только к ухудшению.
Якщо вважати, що збільшення к-ті пенсіонерів це погіршення (і це попри постійні воплі про геноцид і бідних бабусь), то є підстави бачити незабаром зменшення їх абсолютної к-ті.
Дело не в абсолютном количестве пенсионеров, а в отношении рабочих рук к числу пенсионеров. Оно идет к критическому уровню. И ещё более усиливается существующей ныне пенсионной системой. Более того сегодняшние демографические показатели позволяют прогнозировать, что далее всё будет только ухудшаться.
Экономически активный возраст растет даже с учетом нашей невысокой средней продолжительности жизни.
Я лично из всего списка социальных (де-факто, скорее антисоциальных) инициатив наших горе-реформаторов, поддерживаю (причем обеими руками и в самой жесткой форме исполнения) лишь повышение пенсионного возраста.
Во-первых, СПЖ сильно ниже ОПЖ (С = средняя, О = ожидаемая) - все-таки развитие медицины и технологий не обходит никого, даже самых бедных. Во-вторых, тут важно понимать причинно-следственную связь. Долго живут те, кто долго поддерживают активность, в том числе физическую, умственную и социальную. Получить это сидя по пенсии невозможно.
Есть скандинвская статистика, показывающая, что увеличение пенсионного возраста не приводит к уменьшению среднего количества месяцев получения пенсий. То есть увеличение пенсионного возраста = увеличение продолжительности жизни.
Поэтому даже на фоне лютой эмиграции, путем повышения пенсионого возраста, можно балансировать пенсионную, да и всю экономическую систему.
Я ни в коем случае не занимаюсь попустительством проблемы эмиграции - это путь на вырождение, но и не склонен вешать все проблемы пенсионной системы на этот (уже необратимый) демографический тренд
zРадио написав:Я лично из всего списка социальных (де-факто, скорее антисоциальных) инициатив наших горе-реформаторов, поддерживаю (причем обеими руками и в самой жесткой форме исполнения) лишь повышение пенсионного возраста.
Размер пенсии тоже поддерживаете? Ведь если учесть нынешнюю инфляцию, на украинскую пенсию большинству пенсионеров не только жить,но и существовать невозможно.
zРадио написав:Я лично из всего списка социальных (де-факто, скорее антисоциальных) инициатив наших горе-реформаторов, поддерживаю (причем обеими руками и в самой жесткой форме исполнения) лишь повышение пенсионного возраста.
Размер пенсии тоже поддерживаете? Ведь если учесть нынешнюю инфляцию, на украинскую пенсию большинству пенсионеров не только жить,но и существовать невозможно.
Давайте так: для начала нужно осознать, что размер пенсии - не самостоятельная экономическая категория, а всего лишь производная от размера зарплат.
Уровень зарплат является неудовлетвоительным, о чем я заявляю чаще других. Причины самые разные, но в первую очередь, это дефицит рабочих мест, то есть небольшое количество работодателей, которые устанавливают монополию на трудоустройство практически в каждом секторе. Только ИТ испытает дефицит кадров, а не рабочих мест.
Предпосылки такого положения вещей - 1) коррупция, с помощью которой целые отрасли становятся поделенными между 1-3 монополистами, 2) слабость внутреннего рынка вследствие эмиссионной денежной системы, из-за которой невозможно устанавливать цену, в которой были бы заложены высокие зарплаты, и 3) рейдерство, препятствующее иностранным инвестициям.
Все 3 ключевые фактора поддаются государственному управлению. Просто это там либо не нужно, либо создает конфликт интересов - личных и общественных. Вот и все.
Но я предлагаю дискуссию не развивать - для данной ветки это все же оффтоп
zРадио написав:Давайте так: для начала нужно осознать, что размер пенсии - не самостоятельная экономическая категория, а всего лишь производная от размера зарплат. Уровень зарплат является неудовлетвоительным, о чем я заявляю чаще других. Причины самые разные, но в первую очередь, это дефицит рабочих мест, то есть небольшое количество работодателей, которые устанавливают монополию на трудоустройство практически в каждом секторе. Только ИТ испытает дефицит кадров, а не рабочих мест. Предпосылки такого положения вещей - 1) коррупция, с помощью которой целые отрасли становятся поделенными между 1-3 монополистами, 2) слабость внутреннего рынка вследствие эмиссионной денежной системы, из-за которой невозможно устанавливать цену, в которой были бы заложены высокие зарплаты, и 3) рейдерство, препятствующее иностранным инвестициям. Все 3 ключевые фактора поддаются государственному управлению. Просто это там либо не нужно, либо создает конфликт интересов - личных и общественных. Вот и все. Но я предлагаю дискуссию не развивать - для данной ветки это все же оффтоп
Тогда зачем оправдывать нынешних "реформаторов" с увеличением пенсионного возраста если наличие или отсутствие такой украинской пенсии уже мало на что влияет т.к. не позволяет даже существовать?
zРадио написав:Давайте так: для начала нужно осознать, что размер пенсии - не самостоятельная экономическая категория, а всего лишь производная от размера зарплат. Уровень зарплат является неудовлетвоительным, о чем я заявляю чаще других. Причины самые разные, но в первую очередь, это дефицит рабочих мест, то есть небольшое количество работодателей, которые устанавливают монополию на трудоустройство практически в каждом секторе. Только ИТ испытает дефицит кадров, а не рабочих мест. Предпосылки такого положения вещей - 1) коррупция, с помощью которой целые отрасли становятся поделенными между 1-3 монополистами, 2) слабость внутреннего рынка вследствие эмиссионной денежной системы, из-за которой невозможно устанавливать цену, в которой были бы заложены высокие зарплаты, и 3) рейдерство, препятствующее иностранным инвестициям. Все 3 ключевые фактора поддаются государственному управлению. Просто это там либо не нужно, либо создает конфликт интересов - личных и общественных. Вот и все. Но я предлагаю дискуссию не развивать - для данной ветки это все же оффтоп
Тогда зачем оправдывать нынешних "реформаторов" с увеличением пенсионного возраста если наличие или отсутствие такой украинской пенсии уже мало на что влияет т.к. не позволяет даже существовать?
Потому что люди дольше будут сохранять молодость и жить. Продолжительность жизни - важная составляющая благополучия.
К тому же чем дольше работают, тем больше шансов, что самостоятельно позаботятся о своей старости - денежные сбережения, взрослые успешные дети, недвижимость, прочее. А кто из ныне молодых уповает на государство Украина? Покажите мне таких - хочу тыкнуть в них пальцем.
PS: и я прям первый человек на форуме, которого можно заподозрить в симпатии к власти, ага Я признаю только 3 заслуги за их 4.5 года "реформ" - безвиз, детенизация зарплат за счет снижения ЕСВ и увеличение пенсионного возраста. Все остальное - либо вредительство, либо сотрясание воздуха
zРадио написав: Потому что люди дольше будут сохранять молодость и жить. Продолжительность жизни - важная составляющая благополучия.
К тому же чем дольше работают, тем больше шансов, что самостоятельно позаботятся о своей старости - денежные сбережения, взрослые успешные дети, недвижимость, прочее. А кто из ныне молодых уповает на государство Украина? Покажите мне таких - хочу тыкнуть в них пальцем.
PS: и я прям первый человек на форуме, которого можно заподозрить в симпатии к власти, ага Я признаю только 3 заслуги за их 4.5 года "реформ" - безвиз, детенизация зарплат за счет снижения ЕСВ и увеличение пенсионного возраста. Все остальное - либо вредительство, либо сотрясание воздуха
Класс. Если у человека есть здоровье он будет работать и после достижения пенсионного возраста, а если нет - останется поблагодарить нынешнюю власть за счастливую старость и попросить ввести эвтаназии. Денежные сбережения в укрбанках и дешевеющая укр недвижимость - надёжный фундамент чтобы встретить старость. А, ещё можно поклянчить у детей если они хорошо зарабатывают и у вас хорошие отношения. Не помню кто сказал, но "уровень цивилизованности государства определяется по отношению к старикам и детям." Исходя из этого Украина - африканская страна
zРадио написав: Аминь... В ветке о цене международных преступлений россии сумели подкопать под социальное неблагополучие Украины... Можете гордиться собой.
А теперь - марш оффтопить в другую ветку
Указания будете давать своим подчинённым или родственникам, я к ним не отношусь. Просто 2-й год получаю не самую маленькую украинскую пенсию в 3300 грн(естественно, работаю дальше)и поэтому от ваших разглагольствований о "успешной пенсионной реформе" слегка подташнивает