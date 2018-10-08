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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<1 ... 389390391392
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 18:08

shapo
странно
в профиле 35 лет.
Как погодка там в Ольгино то? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 18:23

  shapo написав:
  zРадио написав:
Аминь... В ветке о цене международных преступлений россии сумели подкопать под социальное неблагополучие Украины... Можете гордиться собой.

А теперь - марш оффтопить в другую ветку :mrgreen:


Указания будете давать своим подчинённым или родственникам, я к ним не отношусь. Просто 2-й год получаю не самую маленькую украинскую пенсию в 3300 грн(естественно, работаю дальше)и поэтому от ваших разглагольствований о "успешной пенсионной реформе" слегка подташнивает



Так это вы разглагольствуете не по теме - провоцируете здесь флуд. Поэтому замечание вам сделано уместное. Не залупливайтесь.

PS: и если покажете, где я называл успешной "пенсионную реформу", готов буду выдать вам разовую надбавку в размере пенсии :mrgreen: А пока вы ищите, сообщаю, что называл успешной идею повышения пенсионного возраста, и только!
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 19:25

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  shapo написав:Просто 2-й год получаю не самую маленькую украинскую пенсию в 3300 грн(естественно, работаю дальше)
Случайно, не инструктором по фитнесу?
  shapo написав:и поэтому от ваших разглагольствований о "успешной пенсионной реформе" слегка подташнивает
По поводу личных неудач, связанных с выбором профессии, вы можете тошнить не здесь, а в соотв ветке.
vladvlas
 
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  #<1 ... 389390391392
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