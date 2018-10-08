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В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 16 жов, 2018 18:08
shapo
странно
в профиле 35 лет.
Как погодка там в Ольгино то?
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барабашов
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Додано: Вів 16 жов, 2018 18:23
shapo написав: zРадио написав:
Аминь... В ветке о цене международных преступлений россии сумели подкопать под социальное неблагополучие Украины... Можете гордиться собой.
А теперь - марш оффтопить в другую ветку
Указания будете давать своим подчинённым или родственникам, я к ним не отношусь. Просто 2-й год получаю не самую маленькую украинскую пенсию в 3300 грн(естественно, работаю дальше)и поэтому от ваших разглагольствований о "успешной пенсионной реформе" слегка подташнивает
Так это вы разглагольствуете не по теме - провоцируете здесь флуд. Поэтому замечание вам сделано уместное. Не залупливайтесь.
PS: и если покажете, где я называл успешной "пенсионную реформу", готов буду выдать вам разовую надбавку в размере пенсии
А пока вы ищите, сообщаю, что называл успешной идею повышения пенсионного возраста, и только!
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zРадио
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Додано: Вів 16 жов, 2018 19:25
shapo написав:
Просто 2-й год получаю не самую маленькую украинскую пенсию в 3300 грн(естественно, работаю дальше)
Случайно, не инструктором по фитнесу?
shapo написав:
и поэтому от ваших разглагольствований о "успешной пенсионной реформе" слегка подташнивает
По поводу личных неудач, связанных с выбором профессии, вы можете тошнить
не здесь, а в соотв ветке.
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