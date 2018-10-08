В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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zРадио написав: Аминь... В ветке о цене международных преступлений россии сумели подкопать под социальное неблагополучие Украины... Можете гордиться собой.
А теперь - марш оффтопить в другую ветку
Указания будете давать своим подчинённым или родственникам, я к ним не отношусь. Просто 2-й год получаю не самую маленькую украинскую пенсию в 3300 грн(естественно, работаю дальше)и поэтому от ваших разглагольствований о "успешной пенсионной реформе" слегка подташнивает
Так это вы разглагольствуете не по теме - провоцируете здесь флуд. Поэтому замечание вам сделано уместное. Не залупливайтесь.
PS: и если покажете, где я называл успешной "пенсионную реформу", готов буду выдать вам разовую надбавку в размере пенсии А пока вы ищите, сообщаю, что называл успешной идею повышения пенсионного возраста, и только!
Посмотри более детально на отчёт Всемирного банка, в котором свидомых заинтересовал только самый неприятный для РФ показатель. Отчёт называется «Человеческий капитал» https://openknowledge.worldbank.org/bit ... /33252.pdf и продолжительность жизни — всего лишь один из многих оцениваемых параметров.По совокупности всех показателей Россию поместили во вторую группу с из шести возможных, на строчку с №34 между Латвией и Исландией . В группе с РФ также находятся Германия, Бельгия, Норвегия и США.
В первой ,самой лучшей, группе находятся самые благополучные страны типа Швеции и Сингапура, в третьей группе, например — Турция, Греция , Китай и Украина в строке с №50. В четвёртой группе много Азии и Латинской Америки, в пятой начинается Африка. С шестой все ,что не вошло в первые пять групп.
zРадио написав:Так это вы разглагольствуете не по теме - провоцируете здесь флуд. Поэтому замечание вам сделано уместное. Не залупливайтесь. PS: и если покажете, где я называл успешной "пенсионную реформу", готов буду выдать вам разовую надбавку в размере пенсии А пока вы ищите, сообщаю, что называл успешной идею повышения пенсионного возраста, и только!
1) Подайте в своем дворе действительно нищим одиноким пенсионерам, а я пока работаю в этом не нуждаюсь 2) Эта "успешная идея" уже реализована в Украине для женщин, для остальных будет реализована в завуалированной форме через стаж. Так что пойте дифирамбы "реформаторам" дальше,не стесняйтесь.