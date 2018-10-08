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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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  #<1 ... 389390391392
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 18:08

shapo
странно
в профиле 35 лет.
Как погодка там в Ольгино то? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 18:23

  shapo написав:
  zРадио написав:
Аминь... В ветке о цене международных преступлений россии сумели подкопать под социальное неблагополучие Украины... Можете гордиться собой.

А теперь - марш оффтопить в другую ветку :mrgreen:


Указания будете давать своим подчинённым или родственникам, я к ним не отношусь. Просто 2-й год получаю не самую маленькую украинскую пенсию в 3300 грн(естественно, работаю дальше)и поэтому от ваших разглагольствований о "успешной пенсионной реформе" слегка подташнивает



Так это вы разглагольствуете не по теме - провоцируете здесь флуд. Поэтому замечание вам сделано уместное. Не залупливайтесь.

PS: и если покажете, где я называл успешной "пенсионную реформу", готов буду выдать вам разовую надбавку в размере пенсии :mrgreen: А пока вы ищите, сообщаю, что называл успешной идею повышения пенсионного возраста, и только!
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 19:25

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  shapo написав:Просто 2-й год получаю не самую маленькую украинскую пенсию в 3300 грн(естественно, работаю дальше)
Случайно, не инструктором по фитнесу?
  shapo написав:и поэтому от ваших разглагольствований о "успешной пенсионной реформе" слегка подташнивает
По поводу личных неудач, связанных с выбором профессии, вы можете тошнить не здесь, а в соотв ветке.
vladvlas
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 20:10

  vladvlas написав:На уровне Африки: как Всемирный банк оценил выживаемость взрослых россиянЗображення
Наши мышебратья таки обогнали Габон! Можно за них порадоваться, хоть кто-то до путинской пенсии доживет.
Хотя, если бы в Габоне было столько нефти и газа как на россии...
Посмотри более детально на отчёт Всемирного банка, в котором свидомых заинтересовал только самый неприятный для РФ показатель. Отчёт называется «Человеческий капитал» https://openknowledge.worldbank.org/bit ... /33252.pdf и продолжительность жизни — всего лишь один из многих оцениваемых параметров.По совокупности всех показателей Россию поместили во вторую группу с из шести возможных, на строчку с №34 между Латвией и Исландией . В группе с РФ также находятся Германия, Бельгия, Норвегия и США.

В первой ,самой лучшей, группе находятся самые благополучные страны типа Швеции и Сингапура, в третьей группе, например — Турция, Греция , Китай и Украина в строке с №50. В четвёртой группе много Азии и Латинской Америки, в пятой начинается Африка. С шестой все ,что не вошло в первые пять групп.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 20:10

  барабашов написав:shapo
странно
в профиле 35 лет.
Как погодка там в Ольгино то? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


Зачем так примитивно врать? Я не писал в профиле свой возраст
В игноре Kart
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 20:13

  shapo написав:Просто 2-й год получаю не самую маленькую украинскую пенсию в 3300 грн(естественно, работаю дальше)


  vladvlas написав:Случайно, не инструктором по фитнесу?


Начальником ПТО строительной компании

  vladvlas написав:По поводу личных неудач, связанных с выбором профессии, вы можете тошнить не здесь, а в соотв ветке.


У меня все в порядке пока работаю. Дай бог чтобы вы к 62 годам подошли с таким же результатом, особенно по здоровью.
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 20:18

  zРадио написав:Так это вы разглагольствуете не по теме - провоцируете здесь флуд. Поэтому замечание вам сделано уместное. Не залупливайтесь.
PS: и если покажете, где я называл успешной "пенсионную реформу", готов буду выдать вам разовую надбавку в размере пенсии :mrgreen: А пока вы ищите, сообщаю, что называл успешной идею повышения пенсионного возраста, и только!


1) Подайте в своем дворе действительно нищим одиноким пенсионерам, а я пока работаю в этом не нуждаюсь
2) Эта "успешная идея" уже реализована в Украине для женщин, для остальных будет реализована в завуалированной форме через стаж. Так что пойте дифирамбы "реформаторам" дальше,не стесняйтесь.
В игноре Kart
shapo
 
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  #<1 ... 389390391392
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