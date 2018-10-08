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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 390391392393>
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 18:08

shapo
странно
в профиле 35 лет.
Как погодка там в Ольгино то? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 18:23

  shapo написав:
  zРадио написав:
Аминь... В ветке о цене международных преступлений россии сумели подкопать под социальное неблагополучие Украины... Можете гордиться собой.

А теперь - марш оффтопить в другую ветку :mrgreen:


Указания будете давать своим подчинённым или родственникам, я к ним не отношусь. Просто 2-й год получаю не самую маленькую украинскую пенсию в 3300 грн(естественно, работаю дальше)и поэтому от ваших разглагольствований о "успешной пенсионной реформе" слегка подташнивает



Так это вы разглагольствуете не по теме - провоцируете здесь флуд. Поэтому замечание вам сделано уместное. Не залупливайтесь.

PS: и если покажете, где я называл успешной "пенсионную реформу", готов буду выдать вам разовую надбавку в размере пенсии :mrgreen: А пока вы ищите, сообщаю, что называл успешной идею повышения пенсионного возраста, и только!
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 19:25

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  shapo написав:Просто 2-й год получаю не самую маленькую украинскую пенсию в 3300 грн(естественно, работаю дальше)
Случайно, не инструктором по фитнесу?
  shapo написав:и поэтому от ваших разглагольствований о "успешной пенсионной реформе" слегка подташнивает
По поводу личных неудач, связанных с выбором профессии, вы можете тошнить не здесь, а в соотв ветке.
vladvlas
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 20:10

  барабашов написав:shapo
странно
в профиле 35 лет.
Как погодка там в Ольгино то? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


Зачем так примитивно врать? Я не писал в профиле свой возраст
В игноре Kart
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 20:13

  shapo написав:Просто 2-й год получаю не самую маленькую украинскую пенсию в 3300 грн(естественно, работаю дальше)


  vladvlas написав:Случайно, не инструктором по фитнесу?


Начальником ПТО строительной компании

  vladvlas написав:По поводу личных неудач, связанных с выбором профессии, вы можете тошнить не здесь, а в соотв ветке.


У меня все в порядке пока работаю. Дай бог чтобы вы к 62 годам подошли с таким же результатом, особенно по здоровью.
В игноре Kart
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 20:18

  zРадио написав:Так это вы разглагольствуете не по теме - провоцируете здесь флуд. Поэтому замечание вам сделано уместное. Не залупливайтесь.
PS: и если покажете, где я называл успешной "пенсионную реформу", готов буду выдать вам разовую надбавку в размере пенсии :mrgreen: А пока вы ищите, сообщаю, что называл успешной идею повышения пенсионного возраста, и только!


1) Подайте в своем дворе действительно нищим одиноким пенсионерам, а я пока работаю в этом не нуждаюсь
2) Эта "успешная идея" уже реализована в Украине для женщин, для остальных будет реализована в завуалированной форме через стаж. Так что пойте дифирамбы "реформаторам" дальше,не стесняйтесь.
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 07:27

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  ceba написав:Посмотри более детально на отчёт Всемирного банка, в котором свидомых заинтересовал только самый неприятный для РФ показатель.
Там ссылка на роСС сми. Это вашим интересно. Нам по...
А вы смотрите желчью там у себя не подавитесь.


Особое мнение на echo.msk.ru
Речь идет о том, что принятое некогда Путиным решение об аннексии Крыма привело к некоторым довольно колоссальным последствиям. В частности, к утрате вообще к исчезновению той конфигурации РПЦ, которая существовала в течение трех с половиной веков.
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 10:56

  Подолянин написав:Особое мнение на echo.msk.ru
Речь идет о том, что принятое некогда Путиным решение об аннексии Крыма привело к некоторым довольно колоссальным последствиям. В частности, к утрате вообще к исчезновению той конфигурации РПЦ, которая существовала в течение трех с половиной веков.


Честно говоря разговор и логические цепочки примерно такие же, как была бы аннексия Крыма, если не было бы майдана, только в зеркальном обратном варианте.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 11:14

  shapo написав:Так что пойте дифирамбы "реформаторам" дальше,не стесняйтесь.


Ну все, маски сброшены - я тут главный порохобот :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 12:38

Вже не тільки росія, вже й Крим платить.... 10 загиблих , 50 поранених - технікум Керчь.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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