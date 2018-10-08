В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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zРадио написав: Аминь... В ветке о цене международных преступлений россии сумели подкопать под социальное неблагополучие Украины... Можете гордиться собой.
А теперь - марш оффтопить в другую ветку
Указания будете давать своим подчинённым или родственникам, я к ним не отношусь. Просто 2-й год получаю не самую маленькую украинскую пенсию в 3300 грн(естественно, работаю дальше)и поэтому от ваших разглагольствований о "успешной пенсионной реформе" слегка подташнивает
Так это вы разглагольствуете не по теме - провоцируете здесь флуд. Поэтому замечание вам сделано уместное. Не залупливайтесь.
PS: и если покажете, где я называл успешной "пенсионную реформу", готов буду выдать вам разовую надбавку в размере пенсии А пока вы ищите, сообщаю, что называл успешной идею повышения пенсионного возраста, и только!
zРадио написав:Так это вы разглагольствуете не по теме - провоцируете здесь флуд. Поэтому замечание вам сделано уместное. Не залупливайтесь. PS: и если покажете, где я называл успешной "пенсионную реформу", готов буду выдать вам разовую надбавку в размере пенсии А пока вы ищите, сообщаю, что называл успешной идею повышения пенсионного возраста, и только!
1) Подайте в своем дворе действительно нищим одиноким пенсионерам, а я пока работаю в этом не нуждаюсь 2) Эта "успешная идея" уже реализована в Украине для женщин, для остальных будет реализована в завуалированной форме через стаж. Так что пойте дифирамбы "реформаторам" дальше,не стесняйтесь.
Речь идет о том, что принятое некогда Путиным решение об аннексии Крыма привело к некоторым довольно колоссальным последствиям. В частности, к утрате вообще к исчезновению той конфигурации РПЦ, которая существовала в течение трех с половиной веков.
Речь идет о том, что принятое некогда Путиным решение об аннексии Крыма привело к некоторым довольно колоссальным последствиям. В частности, к утрате вообще к исчезновению той конфигурации РПЦ, которая существовала в течение трех с половиной веков.
Честно говоря разговор и логические цепочки примерно такие же, как была бы аннексия Крыма, если не было бы майдана, только в зеркальном обратном варианте.