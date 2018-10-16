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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<1 ... 391392393394>
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 12:46

  budivelnik написав:Вже не тільки росія, вже й Крим платить.... 10 загиблих , 50 поранених - технікум Керчь.

не приплетайте свои буйные фантазии где можно и нельзя, не спекулируйте, будьте добры жизнями, ибо дети погибли. Бо "ватники" вам могут и Су-27 и еще какую-то гадость вспомнить.
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 12:51

  sequence написав:
  budivelnik написав:Вже не тільки росія, вже й Крим платить.... 10 загиблих , 50 поранених - технікум Керчь.
не приплетайте свои буйные фантазии где можно и нельзя, не спекулируйте, будьте добры жизнями, ибо дети погибли. Бо "ватники" вам могут и Су-27 и еще какую-то гадость вспомнить.
1 Де ви побачили фантазії чи емоції ?- суха констатація фактів
2 Поки до ватноголових не дійде , що росія і вибух(отрута/війна/санкції/разгільдяйство/фсб) це синоніми - доти будуть гинути не тільки вони , а й їх діти і не важливо де це буде, в технікумі в Керчі чи в пісках Сірії....

А от і підтвердження того , що почали бомбардувати Воронеж...
https://www.interfax.ru/russia/633739
13:38, 17 октября 2018
В керченском колледже сработало взрывное устройство

Хтось з тут присутніх припускає що якась з Українських спецслужб , замість підриву керченського моста- підірвала б технікум з дітьми ?
А тепер зеркальне запитання
Хто з тут присутніх допускає що почали феесбешники рейтинг піднімати і населення залякувати ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 13:06

  budivelnik написав:..
Хто з тут присутніх допускає що почали феесбешники рейтинг піднімати і населення залякувати ?

так кто сбил Су-27 вчера? ФСБ, СБУ, ЦРУ? а може це отруення/теракт/...??
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 13:34

  budivelnik написав:Хтось з тут присутніх припускає що якась з Українських спецслужб , замість підриву керченського моста- підірвала б технікум з дітьми ?
А тепер зеркальне запитання
Хто з тут присутніх допускає що почали феесбешники рейтинг піднімати і населення залякувати ?


Я не допускаю ни того, ни другого. Не имею сомнений в том, что ко многим терактам в россии причастна ФСБ, но территория захваченного Крыма - точно не то место, где своими же руками российская власть будет раскачивать ситуацию. Крым - показательной регион, в котором просто обязан быть порядок и спокойствие для демонстрации "великого счастья" пребывания в составе РФ.

Кто мог это сделать - предположения есть, но пальцем показывать не буду до оглашения деталей. В одном уверен - ни официальные украинские, ни официальные российские власти к этому не причастны. Украинские - потому что не их методы, российские - не то место и время.
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 13:50

О влиянии санкций на экономику России - взгляд из-за океана
Wall Street Journal (США): Американские санкции дают неожиданный стимул российской экономике
https://inosmi.ru/politic/20181017/243476228.html
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 13:57

  Волгарь написав:О влиянии санкций на экономику России - взгляд из-за океана
Wall Street Journal (США): Американские санкции дают неожиданный стимул российской экономике
https://inosmi.ru/politic/20181017/243476228.html


Манипулятивный заголовок! Правильно будет сказать так "американские санкции ПРОТИВ ИРАНА И ДРУГИХ СТРАН дают стимул российской экономике".

Те же американские санкции, которые направлены против россии, работают последней в минус, а не плюс. Это же очевидно - направлены они на ослабление военного и хай-тек производства.

А бахвальство появлением своих "чеддеров" и "пармезанов", возможно, и обосновано, но к санкциям США не имеет ни малейшего отношения, а является результатом собственной протекционистской политики, которой умные страны придерживаются всегда, а не используют в качестве контр-мер
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 14:12

  sequence написав:
  budivelnik написав:
  sequence написав: не приплетайте свои буйные фантазии где можно и нельзя, не спекулируйте, будьте добры жизнями, ибо дети погибли. Бо "ватники" вам могут и Су-27 и еще какую-то гадость вспомнить.
1 Де ви побачили фантазії чи емоції ?- суха констатація фактів
2 Поки до ватноголових не дійде , що росія і вибух(отрута/війна/санкції/разгільдяйство/фсб) це синоніми - доти будуть гинути не тільки вони , а й їх діти і не важливо де це буде, в технікумі в Керчі чи в пісках Сірії....

А от і підтвердження того , що почали бомбардувати Воронеж...
https://www.interfax.ru/russia/633739
13:38, 17 октября 2018
В керченском колледже сработало взрывное устройство

Хтось з тут присутніх припускає що якась з Українських спецслужб , замість підриву керченського моста- підірвала б технікум з дітьми ?
А тепер зеркальне запитання
Хто з тут присутніх допускає що почали феесбешники рейтинг піднімати і населення залякувати ?
так кто сбил Су-27 вчера? ФСБ, СБУ, ЦРУ? а може це отруення/теракт/...??
У Вас з мозгами все нормально ?
Порівнювати рівні ризику на навчаннях з використанням боєвої техніки і рівні ризику в технікумі?
Тут навіть ватноголові собі такого не позволяють...
Ви б ще приплели що вчора від кулі снайпера на передку наш воїн загинув....

Солдати - це солдати
Діти - це діти...
І тільки у ватноголово/плєшивого лідера - солдати ховаються за спинами у жінок/дітей.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 14:26

  sequence написав:
  budivelnik написав:..І тільки у ватноголово/плєшивого лідера - солдати ховаються за спинами у жінок/дітей.
Я вам сочувствую и именно поэтому пойдете у меня в игнор, как и у половины завсегдатаев форума. Дальнейшие ваши влажные фантазии по поводу Путина, мочащего детей в техникуме читать уже не то что не интересно, а тошно. Бувайтэ!
1 Налякав їжака - голим задом
2 А від згвалтувань еліптичок і розпятих хлопчиків в трусиках - вас не тошнить?
3 Апідтримка у 85% лідера. який відправляє свої війська направо і наліво ? Так на хвилинку - солдати це також чиїсь діти і чим ці діти для їх батьків відрізняються від дітей в технікумі...
4 Ви будете заперечувати фразу карлика на початку окупації криму
Мы будем стоять за спинами женщин и детей..."(В.В.Путин, 14 март 2014 года


тому засуньте собі свій ігнор куди подалі.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 14:29

Немного успокою страсти.
Появилась версия о личности подозреваемого в теракте в Керчи
https://ru.investing.com/news/politics- ... cle-579541
С тудент/студенты этого же колледжа.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 14:33

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

Волгарь написав:Немного успокою страсти.
Появилась версия о личности подозреваемого в теракте в Керчи
https://ru.investing.com/news/politics- ... cle-579541
С тудент/студенты этого же колледжа.
А вот что ваши пропагандоны пишут:

Говорит Долгов:
А вообще давно пора провести контртеррористическую операцию в Киеве.

Нет, я не говорю о том, что это 100% сделали укропы. Я всего лишь так думаю, а точную информацию о том, кто это заказал и исполнил - выяснят наши спецслужбы.

Но кроме укропов вроде как никто публично не грозит России подобным?

Что, украинский нардеп Мосийчук не стрелял по портрету Кадырова?

Что, украинский политик Сенченко не перекрывал воду в Крым?

Что, боевики т.н. "меджлиса" не подрывали опоры ЛЭП, что устроить Крыму блокаду?

Что, их главари не говорили о своих планах дойти минимум до Воронежа и "вернуть Кубань"?

Что, Сенцов не хотел взорвать людей на площади в Симферополе?

Украина - государство-террорист. У власти на Украине находятся террористы. Их необходимо физически уничтожить. Иначе никакой спокойной жизни не будет.

И да - подавляющее большинство граждан нынешней Украины мечтает о том, что взорвался не колледж в Керчи, а Верховная Рада, Кабмин и Администрация Порошенко. Со всеми, кто там ошивается.


И после таких заявлений не приходится сомневаться, что РФ сама террористическое государство, причем готово убивать своих же сограждан чтобы обосновать агрессию, террористические акты, финансирование террористов в других странах
Faceless
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