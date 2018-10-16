В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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budivelnik написав:Вже не тільки росія, вже й Крим платить.... 10 загиблих , 50 поранених - технікум Керчь.
не приплетайте свои буйные фантазии где можно и нельзя, не спекулируйте, будьте добры жизнями, ибо дети погибли. Бо "ватники" вам могут и Су-27 и еще какую-то гадость вспомнить.
1 Де ви побачили фантазії чи емоції ?- суха констатація фактів 2 Поки до ватноголових не дійде , що росія і вибух(отрута/війна/санкції/разгільдяйство/фсб) це синоніми - доти будуть гинути не тільки вони , а й їх діти і не важливо де це буде, в технікумі в Керчі чи в пісках Сірії....
А от і підтвердження того , що почали бомбардувати Воронеж...
Хтось з тут присутніх припускає що якась з Українських спецслужб , замість підриву керченського моста- підірвала б технікум з дітьми ? А тепер зеркальне запитання Хто з тут присутніх допускає що почали феесбешники рейтинг піднімати і населення залякувати ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik написав:Хтось з тут присутніх припускає що якась з Українських спецслужб , замість підриву керченського моста- підірвала б технікум з дітьми ? А тепер зеркальне запитання Хто з тут присутніх допускає що почали феесбешники рейтинг піднімати і населення залякувати ?
Я не допускаю ни того, ни другого. Не имею сомнений в том, что ко многим терактам в россии причастна ФСБ, но территория захваченного Крыма - точно не то место, где своими же руками российская власть будет раскачивать ситуацию. Крым - показательной регион, в котором просто обязан быть порядок и спокойствие для демонстрации "великого счастья" пребывания в составе РФ.
Кто мог это сделать - предположения есть, но пальцем показывать не буду до оглашения деталей. В одном уверен - ни официальные украинские, ни официальные российские власти к этому не причастны. Украинские - потому что не их методы, российские - не то место и время.
Манипулятивный заголовок! Правильно будет сказать так "американские санкции ПРОТИВ ИРАНА И ДРУГИХ СТРАН дают стимул российской экономике".
Те же американские санкции, которые направлены против россии, работают последней в минус, а не плюс. Это же очевидно - направлены они на ослабление военного и хай-тек производства.
А бахвальство появлением своих "чеддеров" и "пармезанов", возможно, и обосновано, но к санкциям США не имеет ни малейшего отношения, а является результатом собственной протекционистской политики, которой умные страны придерживаются всегда, а не используют в качестве контр-мер
sequence написав: не приплетайте свои буйные фантазии где можно и нельзя, не спекулируйте, будьте добры жизнями, ибо дети погибли. Бо "ватники" вам могут и Су-27 и еще какую-то гадость вспомнить.
1 Де ви побачили фантазії чи емоції ?- суха констатація фактів 2 Поки до ватноголових не дійде , що росія і вибух(отрута/війна/санкції/разгільдяйство/фсб) це синоніми - доти будуть гинути не тільки вони , а й їх діти і не важливо де це буде, в технікумі в Керчі чи в пісках Сірії....
А от і підтвердження того , що почали бомбардувати Воронеж...
Хтось з тут присутніх припускає що якась з Українських спецслужб , замість підриву керченського моста- підірвала б технікум з дітьми ? А тепер зеркальне запитання Хто з тут присутніх допускає що почали феесбешники рейтинг піднімати і населення залякувати ?
так кто сбил Су-27 вчера? ФСБ, СБУ, ЦРУ? а може це отруення/теракт/...??
У Вас з мозгами все нормально ? Порівнювати рівні ризику на навчаннях з використанням боєвої техніки і рівні ризику в технікумі? Тут навіть ватноголові собі такого не позволяють... Ви б ще приплели що вчора від кулі снайпера на передку наш воїн загинув....
Солдати - це солдати Діти - це діти... І тільки у ватноголово/плєшивого лідера - солдати ховаються за спинами у жінок/дітей.
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik написав:..І тільки у ватноголово/плєшивого лідера - солдати ховаються за спинами у жінок/дітей.
Я вам сочувствую и именно поэтому пойдете у меня в игнор, как и у половины завсегдатаев форума. Дальнейшие ваши влажные фантазии по поводу Путина, мочащего детей в техникуме читать уже не то что не интересно, а тошно. Бувайтэ!
1 Налякав їжака - голим задом 2 А від згвалтувань еліптичок і розпятих хлопчиків в трусиках - вас не тошнить? 3 Апідтримка у 85% лідера. який відправляє свої війська направо і наліво ? Так на хвилинку - солдати це також чиїсь діти і чим ці діти для їх батьків відрізняються від дітей в технікумі... 4 Ви будете заперечувати фразу карлика на початку окупації криму
Мы будем стоять за спинами женщин и детей..."(В.В.Путин, 14 март 2014 года
тому засуньте собі свій ігнор куди подалі.
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Говорит Долгов: А вообще давно пора провести контртеррористическую операцию в Киеве.
Нет, я не говорю о том, что это 100% сделали укропы. Я всего лишь так думаю, а точную информацию о том, кто это заказал и исполнил - выяснят наши спецслужбы.
Но кроме укропов вроде как никто публично не грозит России подобным?
Что, украинский нардеп Мосийчук не стрелял по портрету Кадырова?
Что, украинский политик Сенченко не перекрывал воду в Крым?
Что, боевики т.н. "меджлиса" не подрывали опоры ЛЭП, что устроить Крыму блокаду?
Что, их главари не говорили о своих планах дойти минимум до Воронежа и "вернуть Кубань"?
Что, Сенцов не хотел взорвать людей на площади в Симферополе?
Украина - государство-террорист. У власти на Украине находятся террористы. Их необходимо физически уничтожить. Иначе никакой спокойной жизни не будет.
И да - подавляющее большинство граждан нынешней Украины мечтает о том, что взорвался не колледж в Керчи, а Верховная Рада, Кабмин и Администрация Порошенко. Со всеми, кто там ошивается.
И после таких заявлений не приходится сомневаться, что РФ сама террористическое государство, причем готово убивать своих же сограждан чтобы обосновать агрессию, террористические акты, финансирование террористов в других странах