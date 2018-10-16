В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Нагадайте мені до 2013 року подібний випадок в Криму чи в будь-якому іншому навчальному чи дитячому закладі України
По официальной информации, к настоящему моменту погибли 18 человек, 50 – пострадали.
Не можете... Прийдеться тоді признати що це те каміння з небес яке принесла в крим російська влада Далі , ситуація буде тільки радикалізуватись, а тому різні там блага у вигляді відновлення електропостачання чи логістики - померкнуть на фоні вибухів жилих домів і захоплень шкіл а-ля Беслан....
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Говорит Долгов: А вообще давно пора провести контртеррористическую операцию в Киеве.
Нет, я не говорю о том, что это 100% сделали укропы. Я всего лишь так думаю, а точную информацию о том, кто это заказал и исполнил - выяснят наши спецслужбы.
Но кроме укропов вроде как никто публично не грозит России подобным?
Что, украинский нардеп Мосийчук не стрелял по портрету Кадырова?
Что, украинский политик Сенченко не перекрывал воду в Крым?
Что, боевики т.н. "меджлиса" не подрывали опоры ЛЭП, что устроить Крыму блокаду?
Что, их главари не говорили о своих планах дойти минимум до Воронежа и "вернуть Кубань"?
Что, Сенцов не хотел взорвать людей на площади в Симферополе?
Украина - государство-террорист. У власти на Украине находятся террористы. Их необходимо физически уничтожить. Иначе никакой спокойной жизни не будет.
И да - подавляющее большинство граждан нынешней Украины мечтает о том, что взорвался не колледж в Керчи, а Верховная Рада, Кабмин и Администрация Порошенко. Со всеми, кто там ошивается.
И после таких заявлений не приходится сомневаться, что РФ сама террористическое государство, причем готово убивать своих же сограждан чтобы обосновать агрессию, террористические акты, финансирование террористов в других странах
посмею вам сказать, у доморощенных украинских патриотов/националистов высказывания просто как под кальку совпадают с вышеизложенными (разница в территориях и личностях), так что ваше ИМХО, оно ваше ИМХО, подкрепленное только правом затирать сообщения на свое усмотрение
вроде нашли крайнего - им оказался студент этого же техникума. Что характерно всякие нетоварищи, вроде будывэльныка мають сказати, что во всем виноват питун, а в подобных расстрелах в США ... тоже питун
Говорит Долгов: А вообще давно пора провести контртеррористическую операцию в Киеве.
Нет, я не говорю о том, что это 100% сделали укропы. Я всего лишь так думаю, а точную информацию о том, кто это заказал и исполнил - выяснят наши спецслужбы.
Но кроме укропов вроде как никто публично не грозит России подобным?
Что, украинский нардеп Мосийчук не стрелял по портрету Кадырова?
Что, украинский политик Сенченко не перекрывал воду в Крым?
Что, боевики т.н. "меджлиса" не подрывали опоры ЛЭП, что устроить Крыму блокаду?
Что, их главари не говорили о своих планах дойти минимум до Воронежа и "вернуть Кубань"?
Что, Сенцов не хотел взорвать людей на площади в Симферополе?
Украина - государство-террорист. У власти на Украине находятся террористы. Их необходимо физически уничтожить. Иначе никакой спокойной жизни не будет.
И да - подавляющее большинство граждан нынешней Украины мечтает о том, что взорвался не колледж в Керчи, а Верховная Рада, Кабмин и Администрация Порошенко. Со всеми, кто там ошивается.
И после таких заявлений не приходится сомневаться, что РФ сама террористическое государство, причем готово убивать своих же сограждан чтобы обосновать агрессию, террористические акты, финансирование террористов в других странах