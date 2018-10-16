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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 391392393394
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 14:34

  Волгарь написав:Немного успокою страсти.
Появилась версия о личности подозреваемого в теракте в Керчи
https://ru.investing.com/news/politics- ... cle-579541
С тудент/студенты этого же колледжа.
Нагадайте мені до 2013 року подібний випадок в Криму чи в будь-якому іншому навчальному чи дитячому закладі України
По официальной информации, к настоящему моменту погибли 18 человек, 50 – пострадали.
Не можете...
Прийдеться тоді признати що це те каміння з небес яке принесла в крим російська влада
Далі , ситуація буде тільки радикалізуватись, а тому різні там блага у вигляді відновлення електропостачання чи логістики - померкнуть на фоні вибухів жилих домів і захоплень шкіл а-ля Беслан....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 14:42

  Faceless написав:
Волгарь написав:Немного успокою страсти.
Появилась версия о личности подозреваемого в теракте в Керчи
https://ru.investing.com/news/politics- ... cle-579541
С тудент/студенты этого же колледжа.
А вот что ваши пропагандоны пишут:

Говорит Долгов:
А вообще давно пора провести контртеррористическую операцию в Киеве.

Нет, я не говорю о том, что это 100% сделали укропы. Я всего лишь так думаю, а точную информацию о том, кто это заказал и исполнил - выяснят наши спецслужбы.

Но кроме укропов вроде как никто публично не грозит России подобным?

Что, украинский нардеп Мосийчук не стрелял по портрету Кадырова?

Что, украинский политик Сенченко не перекрывал воду в Крым?

Что, боевики т.н. "меджлиса" не подрывали опоры ЛЭП, что устроить Крыму блокаду?

Что, их главари не говорили о своих планах дойти минимум до Воронежа и "вернуть Кубань"?

Что, Сенцов не хотел взорвать людей на площади в Симферополе?

Украина - государство-террорист. У власти на Украине находятся террористы. Их необходимо физически уничтожить. Иначе никакой спокойной жизни не будет.

И да - подавляющее большинство граждан нынешней Украины мечтает о том, что взорвался не колледж в Керчи, а Верховная Рада, Кабмин и Администрация Порошенко. Со всеми, кто там ошивается.


И после таких заявлений не приходится сомневаться, что РФ сама террористическое государство, причем готово убивать своих же сограждан чтобы обосновать агрессию, террористические акты, финансирование террористов в других странах

посмею вам сказать, у доморощенных украинских патриотов/националистов высказывания просто как под кальку совпадают с вышеизложенными (разница в территориях и личностях), так что ваше ИМХО, оно ваше ИМХО, подкрепленное только правом затирать сообщения на свое усмотрение
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 14:48

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

вроде нашли крайнего - им оказался студент этого же техникума. Что характерно всякие нетоварищи, вроде будывэльныка мають сказати, что во всем виноват питун, а в подобных расстрелах в США ... тоже питун
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 14:53

  Faceless написав:
Волгарь написав:Немного успокою страсти.
Появилась версия о личности подозреваемого в теракте в Керчи
https://ru.investing.com/news/politics- ... cle-579541
С тудент/студенты этого же колледжа.
А вот что ваши пропагандоны пишут:

Говорит Долгов:
А вообще давно пора провести контртеррористическую операцию в Киеве.

Нет, я не говорю о том, что это 100% сделали укропы. Я всего лишь так думаю, а точную информацию о том, кто это заказал и исполнил - выяснят наши спецслужбы.

Но кроме укропов вроде как никто публично не грозит России подобным?

Что, украинский нардеп Мосийчук не стрелял по портрету Кадырова?

Что, украинский политик Сенченко не перекрывал воду в Крым?

Что, боевики т.н. "меджлиса" не подрывали опоры ЛЭП, что устроить Крыму блокаду?

Что, их главари не говорили о своих планах дойти минимум до Воронежа и "вернуть Кубань"?

Что, Сенцов не хотел взорвать людей на площади в Симферополе?

Украина - государство-террорист. У власти на Украине находятся террористы. Их необходимо физически уничтожить. Иначе никакой спокойной жизни не будет.

И да - подавляющее большинство граждан нынешней Украины мечтает о том, что взорвался не колледж в Керчи, а Верховная Рада, Кабмин и Администрация Порошенко. Со всеми, кто там ошивается.


И после таких заявлений не приходится сомневаться, что РФ сама террористическое государство, причем готово убивать своих же сограждан чтобы обосновать агрессию, террористические акты, финансирование террористов в других странах

Извиняюсь за невежество, А КТО ТАКОЙ ДОЛГОВ?
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 15:20

  Волгарь написав:.. А КТО ТАКОЙ ДОЛГОВ?

кто его знает. Не представляет труда найти какого то мордокнижного "Жириновского", чтобы на его примере делать высокие умозаключения о "небратьях"
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 15:35

Дело о взрыве в Керчи переквалифицировано со статьи "теракт" на статью "убийство"

https://www.interfax.ru/russia/633782

Дно, как оно есть!
zРадио
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  #<1 ... 391392393394
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