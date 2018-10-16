В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Нагадайте мені до 2013 року подібний випадок в Криму чи в будь-якому іншому навчальному чи дитячому закладі України
По официальной информации, к настоящему моменту погибли 18 человек, 50 – пострадали.
Не можете... Прийдеться тоді признати що це те каміння з небес яке принесла в крим російська влада Далі , ситуація буде тільки радикалізуватись, а тому різні там блага у вигляді відновлення електропостачання чи логістики - померкнуть на фоні вибухів жилих домів і захоплень шкіл а-ля Беслан....
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Говорит Долгов: А вообще давно пора провести контртеррористическую операцию в Киеве.
Нет, я не говорю о том, что это 100% сделали укропы. Я всего лишь так думаю, а точную информацию о том, кто это заказал и исполнил - выяснят наши спецслужбы.
Но кроме укропов вроде как никто публично не грозит России подобным?
Что, украинский нардеп Мосийчук не стрелял по портрету Кадырова?
Что, украинский политик Сенченко не перекрывал воду в Крым?
Что, боевики т.н. "меджлиса" не подрывали опоры ЛЭП, что устроить Крыму блокаду?
Что, их главари не говорили о своих планах дойти минимум до Воронежа и "вернуть Кубань"?
Что, Сенцов не хотел взорвать людей на площади в Симферополе?
Украина - государство-террорист. У власти на Украине находятся террористы. Их необходимо физически уничтожить. Иначе никакой спокойной жизни не будет.
И да - подавляющее большинство граждан нынешней Украины мечтает о том, что взорвался не колледж в Керчи, а Верховная Рада, Кабмин и Администрация Порошенко. Со всеми, кто там ошивается.
И после таких заявлений не приходится сомневаться, что РФ сама террористическое государство, причем готово убивать своих же сограждан чтобы обосновать агрессию, террористические акты, финансирование террористов в других странах
посмею вам сказать, у доморощенных украинских патриотов/националистов высказывания просто как под кальку совпадают с вышеизложенными (разница в территориях и личностях), так что ваше ИМХО, оно ваше ИМХО, подкрепленное только правом затирать сообщения на свое усмотрение
вроде нашли крайнего - им оказался студент этого же техникума. Что характерно всякие нетоварищи, вроде будывэльныка мають сказати, что во всем виноват питун, а в подобных расстрелах в США ... тоже питун
Говорит Долгов: А вообще давно пора провести контртеррористическую операцию в Киеве.
Нет, я не говорю о том, что это 100% сделали укропы. Я всего лишь так думаю, а точную информацию о том, кто это заказал и исполнил - выяснят наши спецслужбы.
Но кроме укропов вроде как никто публично не грозит России подобным?
Что, украинский нардеп Мосийчук не стрелял по портрету Кадырова?
Что, украинский политик Сенченко не перекрывал воду в Крым?
Что, боевики т.н. "меджлиса" не подрывали опоры ЛЭП, что устроить Крыму блокаду?
Что, их главари не говорили о своих планах дойти минимум до Воронежа и "вернуть Кубань"?
Что, Сенцов не хотел взорвать людей на площади в Симферополе?
Украина - государство-террорист. У власти на Украине находятся террористы. Их необходимо физически уничтожить. Иначе никакой спокойной жизни не будет.
И да - подавляющее большинство граждан нынешней Украины мечтает о том, что взорвался не колледж в Керчи, а Верховная Рада, Кабмин и Администрация Порошенко. Со всеми, кто там ошивается.
И после таких заявлений не приходится сомневаться, что РФ сама террористическое государство, причем готово убивать своих же сограждан чтобы обосновать агрессию, террористические акты, финансирование террористов в других странах
Sommer написав:Потому что если признать это терактом
Терракт по определению предполагает наличие политических или экономических требований, тут юноша насмотревшись американских фильмов устроил бойню. Аналогичные многочисленные события в американских школах ни разу не признавались террактами.
Sommer написав:Потому что если признать это терактом
Терракт по определению предполагает наличие политических или экономических требований, тут юноша насмотревшись американских фильмов устроил бойню. Аналогичные многочисленные события в американских школах ни разу не признавались террактами.
Так 2 взрывных устройства! Фигасе потомок Нобеля... Дома по картинкам из интернета собрал? Или в местном военторге прикупил?..
Я не верю (на 99.99% исключаю), что этот "юноша" действовал в одиночку. А происшествие, когда группа лиц по предварительному сговору намеренно убивает другую группу лиц с использованием взрывчатки и огнестрельного оружия, имеет одно определение - теракт.
Sommer написав:Потому что если признать это терактом
Терракт по определению предполагает наличие политических или экономических требований, тут юноша насмотревшись американских фильмов устроил бойню. Аналогичные многочисленные события в американских школах ни разу не признавались террактами.
Так 2 взрывных устройства! Фигасе потомок Нобеля... Дома по картинкам из интернета собрал? Или в местном военторге прикупил?..
Я не верю (на 99.99% исключаю), что этот "юноша" действовал в одиночку. А происшествие, когда группа лиц по предварительному сговору намеренно убивает другую группу лиц с использованием взрывчатки и огнестрельного оружия, имеет одно определение - теракт.
Если бы был хоть один намек на возможность обьявить терракт, то это сразу бы сделали, тем более можно очень громко назначить виновных типа якобы украинские диверсанты или бородатые игиловцы. Но когда нет ничего, в этой ситуации нельзя натянуть сову на глобус. Наличие взрывчатки не делает событие террактом, в Украине столько раз уже что то взрывалось, а террактами обьявили всего несколько событий, например взрыв полковника СБУ в Мариуполе, в тоже время взрыв Шеремета никто пока не обьявил террактом, поскольку так и не поняли цель убийства.