RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 392393394395
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 18:39

  freeze написав:
Sommer написав:Потому что если признать это терактом
Терракт по определению предполагает наличие политических или экономических требований, тут юноша насмотревшись американских фильмов устроил бойню. Аналогичные многочисленные события в американских школах ни разу не признавались террактами.
А хіба грає роль назва трагедії ?
А от причини - це суттєво.
А причина проста
Не знаю що було первинним курка чи яйце ( вроджена агресивність населення на яку політики змушені були створити агресивну політику держави , чи агресивна політика держави , яка підняла рівень агресивності у власного населення)
Просто , українці . які ніколи не були під подібним пропогандисько/агресивним пресом- не мали можливості адаптуватись ( 4 роки це на 400 російського імперського мишлення) , а тому потрапивши в подібні обставини збільшують агресивність і стається те чого за 27 років не було в Україні.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19653
З нами з: 15.01.09
Подякував: 124 раз.
Подякували: 1896 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 20:08

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

Дело переквалифицировали с теракта после того как сети начала распространяться информация что он поклонник путина, новороссии - разве такой может быть "террористом" - двоемысолие в действии.

и по поводу военной пропаганды на раисси и в частности в оккупированном Крыму :

Зображення

Зображення

Зображення

неудивительно что рано или поздно должно было бомбануть. Опять полную ответственность за произошедшее несет росийский оккупант. При Украине такого не было.
Surfer
 
Повідомлень: 1403
З нами з: 14.11.13
Подякував: 75 раз.
Подякували: 423 раз.
 
Профіль
2
1
  #<1 ... 392393394395
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 18 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Скільки коштує зняти квартиру на Новий рік у містах України?
R2 » П'ят 26 гру, 2014 23:39
8 3519
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 жов, 2018 20:10
if_ua_00
Радар TruCam: скільки адмінпротоколів склали патрульні...
R2 » Сер 17 жов, 2018 14:11
6 205
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 жов, 2018 19:36
astatempo
Скільки коштує однокімнатна квартира в Києві - експерт
R2 » Сер 17 жов, 2018 07:47
2 122
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 жов, 2018 09:43
LifeHack1

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.