А хіба грає роль назва трагедії ?freeze написав:Терракт по определению предполагает наличие политических или экономических требований, тут юноша насмотревшись американских фильмов устроил бойню. Аналогичные многочисленные события в американских школах ни разу не признавались террактами.Sommer написав:Потому что если признать это терактом
А от причини - це суттєво.
А причина проста
Не знаю що було первинним курка чи яйце ( вроджена агресивність населення на яку політики змушені були створити агресивну політику держави , чи агресивна політика держави , яка підняла рівень агресивності у власного населення)
Просто , українці . які ніколи не були під подібним пропогандисько/агресивним пресом- не мали можливості адаптуватись ( 4 роки це на 400 російського імперського мишлення) , а тому потрапивши в подібні обставини збільшують агресивність і стається те чого за 27 років не було в Україні.