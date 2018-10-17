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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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  #<1 ... 392393394395
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 18:39

  freeze написав:
Sommer написав:Потому что если признать это терактом
Терракт по определению предполагает наличие политических или экономических требований, тут юноша насмотревшись американских фильмов устроил бойню. Аналогичные многочисленные события в американских школах ни разу не признавались террактами.
А хіба грає роль назва трагедії ?
А от причини - це суттєво.
А причина проста
Не знаю що було первинним курка чи яйце ( вроджена агресивність населення на яку політики змушені були створити агресивну політику держави , чи агресивна політика держави , яка підняла рівень агресивності у власного населення)
Просто , українці . які ніколи не були під подібним пропогандисько/агресивним пресом- не мали можливості адаптуватись ( 4 роки це на 400 російського імперського мишлення) , а тому потрапивши в подібні обставини збільшують агресивність і стається те чого за 27 років не було в Україні.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 20:08

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

Дело переквалифицировали с теракта после того как сети начала распространяться информация что он поклонник путина, новороссии - разве такой может быть "террористом" - двоемысолие в действии.

и по поводу военной пропаганды на раисси и в частности в оккупированном Крыму :

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неудивительно что рано или поздно должно было бомбануть. Опять полную ответственность за произошедшее несет росийский оккупант. При Украине такого не было.
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 21:50

  freeze написав:
Sommer написав:Потому что если признать это терактом


Терракт по определению предполагает наличие политических или экономических требований, тут юноша насмотревшись американских фильмов устроил бойню.


Однозначно - там кроме американских фильмов еще украинское сало должны найти. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 22:43

Занятная графика попалась по время чтения оригинала статьи WSJ о "неожиданной пользе американской санкционной политики для россии".

В русском переводе статьи, которую привел тов. Волгарь, очень ожидаемо выпипили неудобные факты.

Зображення

Так вот, что видно из графика - рост стоимости нефти уже не способен возвращать курс рубля на позиции, с которых он сползал, когда нефть дешевела.

Соответственно, то утверждение российских финансовых властей, в котором говорится, что курс - это балансировочный механизм наполнения бюджета, которым власти "хеджируются" от флуктуаций цены нефти, не более, чем сладкая ложь.

Вероятно, рубль не способен больше восстанавливаться при восстановлении цены углеводородов (как это происходило еще в 2016) по причине упадка других секторов экономики и слабости внутреннего рынка.

Альтернативная версия - в целом экономика не падает, но происходит большое перераспределение государственных расходов. Из социальных программ вынимают и отдают на военные. В принципе, поднятие пенсионного возраста и размера НДС этой версии не противоречат.

При любом из 2 вариантов россияне просто обязаны радоваться своему счастью - зато крымваш :mrgreen:

https://www.wsj.com/articles/u-s-sancti ... 1539682201
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 23:01

  freeze написав:юноша насмотревшись американских фильмов устроил бойню.


вата в своем репертуаре. Но конечно во всем виновата Америка

Автоматы, пистолеты, шашки и лопаты: оккупанты на День города в Джанкое заставили детей показывать сценки с убийствами. ФОТОрепортаж
В оккупированном Джанкое во время празднования дня города оккупанты устроили показательное выступление детей, в ходе которого дети бросались друг на друга со штыками, ножами, лопатами и шашками.
Об этом говорится на странице сообщества "Говорит Джанкой", передает Цензор.НЕТ.

Оккупанты решили отметить 101-летие города Джанкоя, заставив детей разыгрывать милитаристские сценки со стилизованным боем и убийствами.

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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 07:54

Surfer

Только полные лохи не могут увидеть, что юноша-убивец копировал убийцу в американской школе Колумбайн. :lol:
Даже маечку не поленился найти идентичную :lol:

Практически все свидетельствует о том, что Росляков пытался максимально похоже скопировать расстрел в "Колумбайне" - об этом свидетельствуют его одежда в момент стрельбы, способ расправы над своими жертвами и наконец то, как он покончил с собой.

https://zn.ua/WORLD/kerchenskiy-strelok ... 7473_.html

Еще скажите, что за отрезанную голову журналиста на саудитов американцы не должны вводить санкции, поскольку саудиты друзья Америки, совсем будете зомби-стайл :lol:
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 08:04

  freeze написав:Surfer Только полные лохи не могут увидеть, что юноша-убивец копировал убийцу в американской школе Колумбайн. :lol:
Даже маечку не поленился найти идентичную :lol:
Практически все свидетельствует о том, что Росляков пытался максимально похоже скопировать расстрел в "Колумбайне" - об этом свидетельствуют его одежда в момент стрельбы, способ расправы над своими жертвами и наконец то, как он покончил с собой.
https://zn.ua/WORLD/kerchenskiy-strelok ... 7473_.html
Тільки повні неадеквати не можуть зрозуміти... Пофіг кого копіював , чи які мотиви мав....
Головне-
а - як часто це буде продовжуватись
б - хто винуватий що дах поїхав у спосіб в який він ні в кого в Україні не їхав 27 років
в - що і кому робити , щоб подібні трагедії не відбувались в майбутньому
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 08:10

  budivelnik написав:Тільки повні неадеквати не можуть зрозуміти... Пофіг кого копіював , чи які мотиви мав....
Головне-
а - як часто це буде продовжуватись
б - хто винуватий що дах поїхав у спосіб в який він ні в кого в Україні не їхав 27 років
в - що і кому робити , щоб подібні трагедії не відбувались в майбутньому


Вот и я про то же, просто товарищ находится в постоянном зомбированном американофильстве, и видимо не способен оценивать ситуацию с разных сторон.
И таких к сожалению много.
Тут еще не пошла дискуссия о свободном владении оружием.
Видимо значительная часть граждан у нас уверена, что такая ситуация возможна лишь в Крыму, где 18-летний щегол с некоторыми психотклонениями мог свободно купить оружие.
Я думаю, уже многие неадеваты в Украине тщательно перечитывают все события в Керчи и даже конспектируют, и глаза у них уже горят.
Вы думаете у нас сделают вывод из трагедии в Керчи, думаю, что не сделают, потому что это где-то там детей зомбируют, а у нас все хорошие и умные.
Многие у нас оказывается даже не читали статистику подобных расстрелов в учебных заведениях по миру, в том числе и в США, печаль.
freeze
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