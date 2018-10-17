Додано: Чет 18 жов, 2018 08:10

budivelnik написав: Тільки повні неадеквати не можуть зрозуміти... Пофіг кого копіював , чи які мотиви мав....

Головне-

а - як часто це буде продовжуватись

б - хто винуватий що дах поїхав у спосіб в який він ні в кого в Україні не їхав 27 років

в - що і кому робити , щоб подібні трагедії не відбувались в майбутньому Тільки повні неадеквати не можуть зрозуміти... Пофіг кого копіював , чи які мотиви мав....Головне-а - як часто це буде продовжуватисьб - хто винуватий що дах поїхав у спосіб в який він ні в кого в Україні не їхав 27 роківв - що і кому робити , щоб подібні трагедії не відбувались в майбутньому

Вот и я про то же, просто товарищ находится в постоянном зомбированном американофильстве, и видимо не способен оценивать ситуацию с разных сторон.И таких к сожалению много.Тут еще не пошла дискуссия о свободном владении оружием.Видимо значительная часть граждан у нас уверена, что такая ситуация возможна лишь в Крыму, где 18-летний щегол с некоторыми психотклонениями мог свободно купить оружие.Я думаю, уже многие неадеваты в Украине тщательно перечитывают все события в Керчи и даже конспектируют, и глаза у них уже горят.Вы думаете у нас сделают вывод из трагедии в Керчи, думаю, что не сделают, потому что это где-то там детей зомбируют, а у нас все хорошие и умные.Многие у нас оказывается даже не читали статистику подобных расстрелов в учебных заведениях по миру, в том числе и в США, печаль.