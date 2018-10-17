В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Sommer написав:Потому что если признать это терактом
Терракт по определению предполагает наличие политических или экономических требований, тут юноша насмотревшись американских фильмов устроил бойню. Аналогичные многочисленные события в американских школах ни разу не признавались террактами.
А хіба грає роль назва трагедії ? А от причини - це суттєво. А причина проста Не знаю що було первинним курка чи яйце ( вроджена агресивність населення на яку політики змушені були створити агресивну політику держави , чи агресивна політика держави , яка підняла рівень агресивності у власного населення) Просто , українці . які ніколи не були під подібним пропогандисько/агресивним пресом- не мали можливості адаптуватись ( 4 роки це на 400 російського імперського мишлення) , а тому потрапивши в подібні обставини збільшують агресивність і стається те чого за 27 років не було в Україні.
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Занятная графика попалась по время чтения оригинала статьи WSJ о "неожиданной пользе американской санкционной политики для россии".
В русском переводе статьи, которую привел тов. Волгарь, очень ожидаемо выпипили неудобные факты.
Так вот, что видно из графика - рост стоимости нефти уже не способен возвращать курс рубля на позиции, с которых он сползал, когда нефть дешевела.
Соответственно, то утверждение российских финансовых властей, в котором говорится, что курс - это балансировочный механизм наполнения бюджета, которым власти "хеджируются" от флуктуаций цены нефти, не более, чем сладкая ложь.
Вероятно, рубль не способен больше восстанавливаться при восстановлении цены углеводородов (как это происходило еще в 2016) по причине упадка других секторов экономики и слабости внутреннего рынка.
Альтернативная версия - в целом экономика не падает, но происходит большое перераспределение государственных расходов. Из социальных программ вынимают и отдают на военные. В принципе, поднятие пенсионного возраста и размера НДС этой версии не противоречат.
При любом из 2 вариантов россияне просто обязаны радоваться своему счастью - зато крымваш
Только полные лохи не могут увидеть, что юноша-убивец копировал убийцу в американской школе Колумбайн. Даже маечку не поленился найти идентичную
Практически все свидетельствует о том, что Росляков пытался максимально похоже скопировать расстрел в "Колумбайне" - об этом свидетельствуют его одежда в момент стрельбы, способ расправы над своими жертвами и наконец то, как он покончил с собой.
freeze написав:Surfer Только полные лохи не могут увидеть, что юноша-убивец копировал убийцу в американской школе Колумбайн. Даже маечку не поленился найти идентичную Практически все свидетельствует о том, что Росляков пытался максимально похоже скопировать расстрел в "Колумбайне" - об этом свидетельствуют его одежда в момент стрельбы, способ расправы над своими жертвами и наконец то, как он покончил с собой. https://zn.ua/WORLD/kerchenskiy-strelok ... 7473_.html
Тільки повні неадеквати не можуть зрозуміти... Пофіг кого копіював , чи які мотиви мав.... Головне- а - як часто це буде продовжуватись б - хто винуватий що дах поїхав у спосіб в який він ні в кого в Україні не їхав 27 років в - що і кому робити , щоб подібні трагедії не відбувались в майбутньому
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik написав:Тільки повні неадеквати не можуть зрозуміти... Пофіг кого копіював , чи які мотиви мав.... Головне- а - як часто це буде продовжуватись б - хто винуватий що дах поїхав у спосіб в який він ні в кого в Україні не їхав 27 років в - що і кому робити , щоб подібні трагедії не відбувались в майбутньому
Вот и я про то же, просто товарищ находится в постоянном зомбированном американофильстве, и видимо не способен оценивать ситуацию с разных сторон. И таких к сожалению много. Тут еще не пошла дискуссия о свободном владении оружием. Видимо значительная часть граждан у нас уверена, что такая ситуация возможна лишь в Крыму, где 18-летний щегол с некоторыми психотклонениями мог свободно купить оружие. Я думаю, уже многие неадеваты в Украине тщательно перечитывают все события в Керчи и даже конспектируют, и глаза у них уже горят. Вы думаете у нас сделают вывод из трагедии в Керчи, думаю, что не сделают, потому что это где-то там детей зомбируют, а у нас все хорошие и умные. Многие у нас оказывается даже не читали статистику подобных расстрелов в учебных заведениях по миру, в том числе и в США, печаль.