Упростим вопрос. Почему на ваш взгляд в американских учебных заведениях достаточно периодически отстреливают школьников, студентов ?
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 18 жов, 2018 09:14
Додано: Чет 18 жов, 2018 11:46
Відповідь складається з двох частин
Перша(основна) - штати так само як і росія частенько влазять у всі щілини навіть коли їх не просять - такий собі світовий жандарм , росія ж такий собі свєточ раССейського мІрА
Друга - доступність зброї
Я на Ваш відповів - тепер відповідайте й Ви на мій
Чому в Україні за 25 років не було ніякої стрілянини в школах з жертвами ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Додано: Чет 18 жов, 2018 12:00
Вы знаете, абсолютно согласен с вашим ответом.
Насчет почему в Украине пока такого не было, постучим по дереву, ну, и понятно, что Крым - это тоже Украина, думаю, что население у нас в целом генетически мягче, чем на России.
У меня знакомый с Челябинска, давно уже сюда переехал, как выпьет, приходит домой с фингалом. Просто на любой непонятный вопрос он сразу привык давать собеседнику в морду, и понятно прилетает ответка. Причем я ему несколько раз говорил, не надо в морду сразу, спроси может ты чего не понял в словах собеседника, поговори, обсуди, но бесполезно )))
Хотя всем психиаторам очевидно, что вероятность такой трагедии теперь уже в Украине сильно возросла после расстрела в Керчи, как сказал пан Холява - это называется Индуцирование. Но будем надеяться, что пронесет. У меня сын тоже в колледже учится.
|