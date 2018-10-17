Додано: Чет 18 жов, 2018 12:00

budivelnik написав: Відповідь складається з двох частин

Перша(основна) - штати так само як і росія частенько влазять у всі щілини навіть коли їх не просять - такий собі світовий жандарм , росія ж такий собі свєточ раССейського мІрА

Друга - доступність зброї



Я на Ваш відповів - тепер відповідайте й Ви на мій

Чому в Україні за 25 років не було ніякої стрілянини в школах з жертвами ? Відповідь складається з двох частинПерша(основна) - штати так само як і росія частенько влазять у всі щілини навіть коли їх не просять - такий собі світовий жандарм , росія ж такий собі свєточ раССейського мІрАДруга - доступність зброїЯ на Ваш відповів - тепер відповідайте й Ви на мійЧому в Україні за 25 років не було ніякої стрілянини в школах з жертвами ?

Вы знаете, абсолютно согласен с вашим ответом.Насчет почему в Украине пока такого не было, постучим по дереву, ну, и понятно, что Крым - это тоже Украина, думаю, что население у нас в целом генетически мягче, чем на России.У меня знакомый с Челябинска, давно уже сюда переехал, как выпьет, приходит домой с фингалом. Просто на любой непонятный вопрос он сразу привык давать собеседнику в морду, и понятно прилетает ответка. Причем я ему несколько раз говорил, не надо в морду сразу, спроси может ты чего не понял в словах собеседника, поговори, обсуди, но бесполезно )))Хотя всем психиаторам очевидно, что вероятность такой трагедии теперь уже в Украине сильно возросла после расстрела в Керчи, как сказал пан Холява - это называется Индуцирование. Но будем надеяться, что пронесет. У меня сын тоже в колледже учится.