Додано: Чет 18 жов, 2018 13:46

freeze написав: постоянном зомбированном американофильстве, и видимо не способен оценивать ситуацию с разных сторон. постоянном зомбированном американофильстве, и видимо не способен оценивать ситуацию с разных сторон.

Практически все свидетельствует о том, что Росляков пытался максимально похоже скопировать расстрел в "Колумбайне" - об этом свидетельствуют его одежда в момент стрельбы, способ расправы над своими жертвами и наконец то, как он покончил с собой.

Опять примитивные ватные штампы пошли , очень на диагноз похоже а именно - ватного зомби, я вообще не фанат Америки - от слова совсем.Дело в том что фильм этот смотрели не только на россии, у нас тоже, но вам правильно заметили - при Украине не было такого 25 лет. Причина всему накачка милитаризма, ненависти - которую практикуют на расиие с младшего школьного возраста, вечный поиск врагов , который плотно укладывается в голову таких же ватноголовых зомби. А также доступность оружия за которое и у нас агитируют многие воинствующие шизофреники. Произошедшее в Керчи еще раз доказывает что делать этого категорически нельзя.Кстати говоря в этой истории есть много не состыковок, о которых говорят специалисты. И о том что один парень попросту не мог такое организовать и исполнить, начиная с финансовых вопросов до взрывчатки которая точно в военторгах не продается, это больше на рязанский "сахар" походит, свидетельства очевидцев о том что было несколько людей и стрелял некто в капюшоне, и о финальном кадре где он лежит, обняв помпу, хотя ясно что в таком положении самозастрелиться он не смог бы , да и разнесло бы его гораздо сильнее чем на фото. Все говорит о том что "Колумбайн" или якобы "америка во всем опять виновата" - не более чем постановка для легковерных и недалеких ватноголовых зомби.