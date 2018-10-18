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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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  #<1 ... 393394395396
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 09:14

  budivelnik написав:Ви б причину з наслідками не перемішували...


Упростим вопрос. Почему на ваш взгляд в американских учебных заведениях достаточно периодически отстреливают школьников, студентов ?
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 11:46

  freeze написав:
  budivelnik написав:Ви б причину з наслідками не перемішували...
Упростим вопрос. Почему на ваш взгляд в американских учебных заведениях достаточно периодически отстреливают школьников, студентов ?
Відповідь складається з двох частин
Перша(основна) - штати так само як і росія частенько влазять у всі щілини навіть коли їх не просять - такий собі світовий жандарм , росія ж такий собі свєточ раССейського мІрА
Друга - доступність зброї

Я на Ваш відповів - тепер відповідайте й Ви на мій
Чому в Україні за 25 років не було ніякої стрілянини в школах з жертвами ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 12:00

  budivelnik написав:Відповідь складається з двох частин
Перша(основна) - штати так само як і росія частенько влазять у всі щілини навіть коли їх не просять - такий собі світовий жандарм , росія ж такий собі свєточ раССейського мІрА
Друга - доступність зброї

Я на Ваш відповів - тепер відповідайте й Ви на мій
Чому в Україні за 25 років не було ніякої стрілянини в школах з жертвами ?


Вы знаете, абсолютно согласен с вашим ответом.

Насчет почему в Украине пока такого не было, постучим по дереву, ну, и понятно, что Крым - это тоже Украина, думаю, что население у нас в целом генетически мягче, чем на России.
У меня знакомый с Челябинска, давно уже сюда переехал, как выпьет, приходит домой с фингалом. Просто на любой непонятный вопрос он сразу привык давать собеседнику в морду, и понятно прилетает ответка. Причем я ему несколько раз говорил, не надо в морду сразу, спроси может ты чего не понял в словах собеседника, поговори, обсуди, но бесполезно )))
Хотя всем психиаторам очевидно, что вероятность такой трагедии теперь уже в Украине сильно возросла после расстрела в Керчи, как сказал пан Холява - это называется Индуцирование. Но будем надеяться, что пронесет. У меня сын тоже в колледже учится.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 12:54

  freeze написав:
  budivelnik написав:Відповідь складається з двох частин
Перша(основна) - штати так само як і росія частенько влазять у всі щілини навіть коли їх не просять - такий собі світовий жандарм , росія ж такий собі свєточ раССейського мІрА
Друга - доступність зброї

Я на Ваш відповів - тепер відповідайте й Ви на мій
Чому в Україні за 25 років не було ніякої стрілянини в школах з жертвами ?


Вы знаете, абсолютно согласен с вашим ответом.

Насчет почему в Украине пока такого не было, постучим по дереву, ну, и понятно, что Крым - это тоже Украина, думаю, что население у нас в целом генетически мягче, чем на России.
У меня знакомый с Челябинска, давно уже сюда переехал, как выпьет, приходит домой с фингалом. Просто на любой непонятный вопрос он сразу привык давать собеседнику в морду, и понятно прилетает ответка. Причем я ему несколько раз говорил, не надо в морду сразу, спроси может ты чего не понял в словах собеседника, поговори, обсуди, но бесполезно )))
Хотя всем психиаторам очевидно, что вероятность такой трагедии теперь уже в Украине сильно возросла после расстрела в Керчи, как сказал пан Холява - это называется Индуцирование. Но будем надеяться, что пронесет. У меня сын тоже в колледже учится.

Очень-очень сильно сомневаюсь, ЧТО МЯГЧЕ.
Правопорушення
Всього виявлено злочинів
2017 523 911
http://www.ukrstat.gov.ua/
Зарегистрировано преступлений - всего (тыс.) 2 058,5
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosst ... fraction/#
Т.е. в 3,9 раза больше. Учитывая, что наличное население РФ с гастарбайтерами, которые тоже совершают преступление (и немало) около 160 млн, а на территории Украины, по которой собирается статистика - около 32 млн. Т.е в 5 раз больше.
Я уже не говорю про это
Стало известно, что в Украине за 2017 год совершено 5180 убийств
Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Украины.
В Генпрокуратуре отметили, что по сравнению с 2016-м, количество убийств в прошлом году уменьшилось на тысячу эпизодов.
В эту категорию вошли преступления, которые квалифицируются по статьям 115-118 Уголовного кодекса, то есть: умышленные убийства, убийства в состоянии сильного душевного волнения, умышленные убийства матерью новорожденного, убийства при превышении пределов необходимой обороны или превышении мер, необходимых для задержания преступника.
В информации говорится, что в прошлом году было совершено 1633 очевидных умышленных убийств (покушений).
В то же время отмечается, что в 2016 году в Украине было совершено 6051 убийство.

СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Январь-август 2018г., тысяч
убийство и покушение на убийство 5,9
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosst ... nfraction/
Т.е. около 9 тыс. в годовом исчислении (вместе с покушениями)
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 13:46

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  freeze написав:постоянном зомбированном американофильстве, и видимо не способен оценивать ситуацию с разных сторон.


Опять примитивные ватные штампы пошли , очень на диагноз похоже а именно - ватного зомби, я вообще не фанат Америки - от слова совсем.

Практически все свидетельствует о том, что Росляков пытался максимально похоже скопировать расстрел в "Колумбайне" - об этом свидетельствуют его одежда в момент стрельбы, способ расправы над своими жертвами и наконец то, как он покончил с собой.


Дело в том что фильм этот смотрели не только на россии, у нас тоже, но вам правильно заметили - при Украине не было такого 25 лет. Причина всему накачка милитаризма, ненависти - которую практикуют на расиие с младшего школьного возраста, вечный поиск врагов , который плотно укладывается в голову таких же ватноголовых зомби. А также доступность оружия за которое и у нас агитируют многие воинствующие шизофреники. Произошедшее в Керчи еще раз доказывает что делать этого категорически нельзя.

Кстати говоря в этой истории есть много не состыковок, о которых говорят специалисты. И о том что один парень попросту не мог такое организовать и исполнить, начиная с финансовых вопросов до взрывчатки которая точно в военторгах не продается, это больше на рязанский "сахар" походит, свидетельства очевидцев о том что было несколько людей и стрелял некто в капюшоне, и о финальном кадре где он лежит, обняв помпу, хотя ясно что в таком положении самозастрелиться он не смог бы , да и разнесло бы его гораздо сильнее чем на фото. Все говорит о том что "Колумбайн" или якобы "америка во всем опять виновата" - не более чем постановка для легковерных и недалеких ватноголовых зомби.
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 16:25

budivelnik
Я на Ваш відповів - тепер відповідайте й Ви на мій
Чому в Україні за 25 років не було ніякої стрілянини в школах з жертвами ?

Я себе разрешил тоже ответить.
По моему мнению, таких трагедий в школах не было и в РФ раньше, но были в армии, где была дедовщина и оружие. Посмотрите, что сейчас творится в украинских школах, я про травлю изгоев и просто издевательства. Если власти не начнут принимать меры, то скоро в школах и стрелять начнут. (агрессии в школах полно и оружия в стране тоже)
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 16:49

Как я и говорил - теракт пытаются выдать за убийство 2-х и более лиц на бытовой почве, на которое убийцу вдохновил аналогичный случай в США.

"Хотел бы начать со вчерашней трагедии. Это, в том числе, судя по всему, результат глобализации. Как ни странно. В соцсетях, в интернете мы видим, что целые сообщества созданы", - сказал Путин во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай"

При этом хотя бы признал следующее: "Мы не создаем нужного, интересного и полезного контента для молодых людей".

Для нас это скоро тоже может стать вызовом, потому что общество накачивают агрессией для противостояния российской военной агрессии. Мера эта скорее вынужденная, чем проактивная, однако, увы, побочка будет - ее жертвами могут стать и случайные украинцы. Просто статистически это может происходить в 4 раза реже, чем в россии - пропорционально населению.

Чтобы этого избежать, нужно обратить внимание на следующие проблемы - отсутствие программ психологической реабилитации ветеранов АТО, рост количества оружия на руках украинцев, рост социального неравенства и бедности.

https://www.bbc.com/russian/news-45902539
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 17:28

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

Так вот ведь оно все :

"Мы как жертва агрессии, как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут", - Путин о ядерной войне


Про повсеместную аггрессию в оккупированном Крыму именно с начала оккупации говорили давно. Это весь бред победобесия , эти штурмы картонных рейстагов это накачивание страны на вездесущего врага, коляски в виде танков, оружие вкладываемое в руки с малых лет - вот она шизофрения в масштабах отдельно взятой страны. Накачка агрессивной пропагандой и образ мученика-"антифашиста", идущий именно с самого верха и потом по центральным зомби-каналам россии. Давно говорили что этот сдвиг психики , просто так пройти не может - вот начинает "взрываться" начиная со школ.
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 19:49

Господа, конечно рфия агрессор и т.д., но связи бывают разные (причин может быть много).
И основной может быть иная, а не та, что назначил.
Пример:
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C% ... 0%BA%D0%B8

Страна не под агрессией и сама не агрессор.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 20:20

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

detroytred написав:Господа, конечно рфия агрессор и т.д., но связи бывают разные (причин может быть много).
И основной может быть иная, а не та, что назначил.
Пример:
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C% ... 0%BA%D0%B8

Страна не под агрессией и сама не агрессор.


Да их там хрен поймешь, наша мечта жить как в Швеции или Дании, с другой стороны сами местные аборигены чаще всего в мире выбрасываются из окон или травятся таблетками, казалось бы живи и радуйся.
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