Додано: П'ят 19 жов, 2018 07:16

freeze написав: Юноша-убивец копировал убийцу в американской школе Колумбайн.

Даже маечку не поленился найти идентичную Юноша-убивец копировал убийцу в американской школе Колумбайн.Даже маечку не поленился найти идентичную

На самом деле все равно, кого копировал и копировал ли убийца, американского психопата, Брейвика или еще кого. Найдется немеряно психов и фильмов о них, которых потенциально мог бы скопировать убийца, но важнее другое - что это вообще произошло. И произошло это как бы спустя всего пару лет после "возвращения в лоно" (это если цитировать россиянцев), при том что многие годы до того подобного не случалось (а фильмов, психопатов всегда было в избытке).Мало того, учитывая то, что цинизм роспецслужб не имеет дня, я не удивлюсь, если все это постановочный спектакль ФСБ с трупами, где дети (и убийца) - просто расходный материал, а цель - усилить нагнетание в обществе паранойи, антиамериканизма и в итоге очередной виток закручивания гаек, законодательных запретов, цензуры и тому подобного.Вот уже и полезло: "Депутат Госдумы предложил закрывать сайты про компьютерные игры. Говорит, ломают детям психику и с ними нужно бороться как с группами смерти и руферами.".