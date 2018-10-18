В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Речь идет о том, что принятое некогда Путиным решение об аннексии Крыма привело к некоторым довольно колоссальным последствиям. В частности, к утрате вообще к исчезновению той конфигурации РПЦ, которая существовала в течение трех с половиной веков.
Честно говоря разговор и логические цепочки примерно такие же, как была бы аннексия Крыма, если не было бы майдана, только в зеркальном обратном варианте.
"Единственная причина того, что украинцы требуют от вселенского патриарха признания их собственной церкви, объясняется российским вторжением, оккупацией территории и убийствами украинцев", - заявил Волкер.
"Ситуация, когда Русская православная церковь благословляет танки перед тем, как они поедут против Украины, просто отдалила украинский народ", - добавил он.
freeze написав:Юноша-убивец копировал убийцу в американской школе Колумбайн. Даже маечку не поленился найти идентичную
На самом деле все равно, кого копировал и копировал ли убийца, американского психопата, Брейвика или еще кого. Найдется немеряно психов и фильмов о них, которых потенциально мог бы скопировать убийца, но важнее другое - что это вообще произошло. И произошло это как бы спустя всего пару лет после "возвращения в лоно" (это если цитировать россиянцев), при том что многие годы до того подобного не случалось (а фильмов, психопатов всегда было в избытке). Мало того, учитывая то, что цинизм роспецслужб не имеет дня, я не удивлюсь, если все это постановочный спектакль ФСБ с трупами, где дети (и убийца) - просто расходный материал, а цель - усилить нагнетание в обществе паранойи, антиамериканизма и в итоге очередной виток закручивания гаек, законодательных запретов, цензуры и тому подобного. Вот уже и полезло: "Депутат Госдумы предложил закрывать сайты про компьютерные игры. Говорит, ломают детям психику и с ними нужно бороться как с группами смерти и руферами.".
"Единственная причина того, что украинцы требуют от вселенского патриарха признания их собственной церкви, объясняется российским вторжением, оккупацией территории и убийствами украинцев", - заявил Волкер.
"Ситуация, когда Русская православная церковь благословляет танки перед тем, как они поедут против Украины, просто отдалила украинский народ", - добавил он.
Русская православная церковь благословляет танки перед тем, как они поедут против Украины - средневековье какое-то.
вся эта история с разделением церквей - театр абсурда прям.
фээсбэшногэбэшная секта, к церкви не имеющая, по сути,НИКАКОГО отношения, сама "подневольная",добровольно вернувшаяся к порядкам и обычаям на пару сотен лет назад,указывает другим как жить. сектанты претендуют на эксклюзивность своего крещения и прочей куйни.... да и петя с томосом.... а на дворе 2018-й год
«В то время, как наши космические корабли бороздят просторы Вселенной…» (с)
19yuriy91 написав:и петя с томосом.... а на дворе 2018-й год «В то время, как наши космические корабли бороздят просторы Вселенной…» (с)
И депутаты с государственной андреевской церковью.
не знаю, насколько правда, где-то слышал,что в Украине, в отличие от соседа, все культовые строения принадлежат государству, а оно уже, сдаёт в аренду тем или иным. так шо тут, вроде, всё логично, учитывая происходящее. раз уж людей, ходящих туда достаточно.
Я на Ваш відповів - тепер відповідайте й Ви на мій Чому в Україні за 25 років не було ніякої стрілянини в школах з жертвами ?
Я себе разрешил тоже ответить. По моему мнению, таких трагедий в школах не было и в РФ раньше, но были в армии, где была дедовщина и оружие. Посмотрите, что сейчас творится в украинских школах, я про травлю изгоев и просто издевательства. Если власти не начнут принимать меры, то скоро в школах и стрелять начнут. (агрессии в школах полно и оружия в стране тоже)
Жодна трагедія на 100% не повторюють одна одну... Але в Росії подібного ( з того що не було в Україні) - море Рязань ,Беслан , Норд-Ост , вибухи в метро ,тепер Керч.... Звідси висновок В російській ( так само як і в американській) політиці є складова, яка відсутня у народів близьких до Росії(Україна , Білорусь) чи США ( Великобританія) і саме ця складова провокує(дозволяє) подібні трагедії... Як на мене це великодержавний шовінізм... який збільшує агресивність населення , а там де рівень агресивності зашкалює - до трагедій рукою подати.
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників