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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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  #<1 ... 394395396397
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 06:55

  freeze написав:
  Подолянин написав:Особое мнение на echo.msk.ru
Речь идет о том, что принятое некогда Путиным решение об аннексии Крыма привело к некоторым довольно колоссальным последствиям. В частности, к утрате вообще к исчезновению той конфигурации РПЦ, которая существовала в течение трех с половиной веков.


Честно говоря разговор и логические цепочки примерно такие же, как была бы аннексия Крыма, если не было бы майдана, только в зеркальном обратном варианте.

РПЦ, благословляя танки против Украины, отвратила украинцев - США
"Единственная причина того, что украинцы требуют от вселенского патриарха признания их собственной церкви, объясняется российским вторжением, оккупацией территории и убийствами украинцев", - заявил Волкер.

"Ситуация, когда Русская православная церковь благословляет танки перед тем, как они поедут против Украины, просто отдалила украинский народ", - добавил он.
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 07:16

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  freeze написав:Юноша-убивец копировал убийцу в американской школе Колумбайн.
Даже маечку не поленился найти идентичную

На самом деле все равно, кого копировал и копировал ли убийца, американского психопата, Брейвика или еще кого. Найдется немеряно психов и фильмов о них, которых потенциально мог бы скопировать убийца, но важнее другое - что это вообще произошло. И произошло это как бы спустя всего пару лет после "возвращения в лоно" (это если цитировать россиянцев), при том что многие годы до того подобного не случалось (а фильмов, психопатов всегда было в избытке).
Мало того, учитывая то, что цинизм роспецслужб не имеет дна, я не удивлюсь, если все это постановочный спектакль ФСБ с трупами, где дети (и убийца) - просто расходный материал, а цель - усилить нагнетание в обществе паранойи, антиамериканизма и в итоге очередной виток закручивания гаек, законодательных запретов, цензуры и тому подобного.
Вот уже и полезло: "Депутат Госдумы предложил закрывать сайты про компьютерные игры. Говорит, ломают детям психику и с ними нужно бороться как с группами смерти и руферами.".
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 07:23

  Подолянин написав:РПЦ, благословляя танки против Украины, отвратила украинцев - США
"Единственная причина того, что украинцы требуют от вселенского патриарха признания их собственной церкви, объясняется российским вторжением, оккупацией территории и убийствами украинцев", - заявил Волкер.

"Ситуация, когда Русская православная церковь благословляет танки перед тем, как они поедут против Украины, просто отдалила украинский народ", - добавил он.

Русская православная церковь благословляет танки перед тем, как они поедут против Украины - средневековье какое-то.

вся эта история с разделением церквей - театр абсурда прям.

фээсбэшногэбэшная секта, к церкви не имеющая, по сути,НИКАКОГО отношения, сама "подневольная",добровольно вернувшаяся к порядкам и обычаям на пару сотен лет назад,указывает другим как жить.
сектанты претендуют на эксклюзивность своего крещения и прочей куйни....
да и петя с томосом.... :D
а на дворе 2018-й год

«В то время, как наши космические корабли бороздят просторы Вселенной…» (с)
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 08:01

Re: церкви в украинской политике

  19yuriy91 написав:и петя с томосом....
а на дворе 2018-й год
«В то время, как наши космические корабли бороздят просторы Вселенной…» (с)

И депутаты с государственной андреевской церковью.
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 08:28

  sal написав:
  19yuriy91 написав:и петя с томосом....
а на дворе 2018-й год
«В то время, как наши космические корабли бороздят просторы Вселенной…» (с)

И депутаты с государственной андреевской церковью.


не знаю, насколько правда, где-то слышал,что в Украине, в отличие от соседа, все культовые строения принадлежат государству, а оно уже, сдаёт в аренду тем или иным.
так шо тут, вроде, всё логично, учитывая происходящее. раз уж людей, ходящих туда достаточно.

но само это всё....
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 08:33

  27661 написав:budivelnik
Я на Ваш відповів - тепер відповідайте й Ви на мій
Чому в Україні за 25 років не було ніякої стрілянини в школах з жертвами ?
Я себе разрешил тоже ответить.
По моему мнению, таких трагедий в школах не было и в РФ раньше, но были в армии, где была дедовщина и оружие. Посмотрите, что сейчас творится в украинских школах, я про травлю изгоев и просто издевательства. Если власти не начнут принимать меры, то скоро в школах и стрелять начнут. (агрессии в школах полно и оружия в стране тоже)
Жодна трагедія на 100% не повторюють одна одну...
Але в Росії подібного ( з того що не було в Україні) - море
Рязань ,Беслан , Норд-Ост , вибухи в метро ,тепер Керч....
Звідси висновок
В російській ( так само як і в американській) політиці є складова, яка відсутня у народів близьких до Росії(Україна , Білорусь) чи США ( Великобританія) і саме ця складова провокує(дозволяє) подібні трагедії...
Як на мене це великодержавний шовінізм... який збільшує агресивність населення , а там де рівень агресивності зашкалює - до трагедій рукою подати.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 08:39

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Подолянин
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 09:45

  Faceless написав:
  freeze написав:Юноша-убивец копировал убийцу в американской школе Колумбайн.
Даже маечку не поленился найти идентичную

На самом деле все равно, кого копировал и копировал ли убийца, американского психопата, Брейвика или еще кого. Найдется немеряно психов и фильмов о них, которых потенциально мог бы скопировать убийца, но важнее другое - что это вообще произошло. И произошло это как бы спустя всего пару лет после "возвращения в лоно" (это если цитировать россиянцев), при том что многие годы до того подобного не случалось (а фильмов, психопатов всегда было в избытке).
Мало того, учитывая то, что цинизм роспецслужб не имеет дна, я не удивлюсь, если все это постановочный спектакль ФСБ с трупами, где дети (и убийца) - просто расходный материал, а цель - усилить нагнетание в обществе паранойи, антиамериканизма и в итоге очередной виток закручивания гаек, законодательных запретов, цензуры и тому подобного.
Вот уже и полезло: "Депутат Госдумы предложил закрывать сайты про компьютерные игры. Говорит, ломают детям психику и с ними нужно бороться как с группами смерти и руферами.".

Большей глупости, честно говоря, было даже сложно ожидать. Я выше привел статистику по убийствам в РФ и Украине - на 5200 на 32 млн. и 9 тыс. на 160 млн. (вместе с покушениями - жертвами убийц в январе-августе в 18-ом в РФ стали 5300 человек - 8 000 в годовом исчислении)
http://www.gks.ru/free_doc/2018/demo/edn08-18.htm
Т.е. фактически 5 на 100 000 против 16-ти.
В начала 2018 года в Украине было совершено 4 тысячи 465 умышленных убийств.

https://www.segodnya.ua/ukraine/stalo-i ... 55828.html
Наконец-то, кстати прояснилась загадка, почему статистика СМИ кратно отличается от постов чиновников МВД в Фейсбуке - она, оказывается учитывает только 1633 очевидных умышленных убийств (покушений).
https://politeka.net/news/624278-ubijst ... ka-za-god/
Словно на планете Тарнай в повести Шекли, где убийцей считался лишь убивец не менее 5 человек.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:08

  Волгарь написав:Большей глупости, честно говоря, было даже сложно ожидать.
Куди вже нам до москаликів...
У нас на приблизно 650 000 смертей (щорічних) статистика дає 8000 вбивств
У москаликів на 2000000 смертей (щорічних) статистика дає 12000 вбивств

Питання на засипку
Це в москаликів так тихо і спокійно - чи просто їхні мєнети частину вбивств записують як природня смерть
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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  #<1 ... 394395396397
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