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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 395396397398
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:37

  19yuriy91 написав:Русская православная церковь благословляет танки перед тем, как они поедут против Украины - средневековье какое-то.



Чем больше танков РПЦ благословляет, тем больше их развалится даже без нашей помощи.

С приходом попов в университеты и РАН, у них даже ракеты перестали летать.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 11:13

  budivelnik написав:
  Волгарь написав:Большей глупости, честно говоря, было даже сложно ожидать.
Куди вже нам до москаликів...
У нас на приблизно 650 000 смертей (щорічних) статистика дає 8000 вбивств
У москаликів на 2000000 смертей (щорічних) статистика дає 12000 вбивств

Питання на засипку
Це в москаликів так тихо і спокійно - чи просто їхні мєнети частину вбивств записують як природня смерть

Во-первых не 2 млн.
Оперативные данные по естественному движению населения Российской Федерации
январь-август 2018 (тыс.)
Умерших 1 247.2
http://www.gks.ru/free_doc/2018/demo/edn08-18.htm
Т.е. около 1,9 млн. Во-вторых, не 12 000, а около 9 тыс. убийств и покушений на убийства и около 8 тыс. жертв. А в целом, ДА, ТИХО И СПОКОЙНО
"СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕ УМЕРШИХ ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ ПРИЧИН СМЕРТИ
за январь - август 2018 года "
внешних причин смерти - 90 765
http://www.gks.ru/free_doc/2018/demo/edn08-18.htm
Или 135 тыс. в годовом исчислении
УМЕРШИЕ ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ ПРИЧИН СМЕРТИ
Внешние причины
1965-ый - 119 170
1970-ый - 163 457
1990-ый - 198 309
2002 -ой - 339 296
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosst ... mography/#
Как видно, смертность от внешних причин, которая и характеризует состояние общества - алкоголизацию, психическое здоровье, агрессивность и нетерпимость в нем, сейчас на 18% ниже, чем в 70-ом году в РСФСР, при тогдашнем населении в 133 млн,т.е. на 20% меньше, чем сейчас, и в 2,5 раза меньше, чем в 2202-ом, на который и пришелся пик убийств - около 35 тыс. Но Вы в своих представлениях о России застряли во времени.
Сейчас по каналу ДОМ кино снова идут Улицы разбитых фонарей о Питере 90-х. Ведь ничего не придумано - в каждой серии говорится о 2-3 убийствах в день, убойный отдел мечется по городу как ошпаренный. А сейчас - в 5-ти миллионном Питере 111 жертв убийц за январь-август, т.е. 3 в неделю, в 14-ти миллионной Москве (с приезжими на работу) -166, т.е. чуть более 1,5-х на 100 000. Уровень спокойной европейской страны.
http://www.gks.ru/free_doc/2018/demo/edn08-18.htm
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 11:35

Волгарь
Дурень думкою багатіє....
Насправді все просто
Заради зірочок і карєрного росту в бюрократично-мєнтовській державі - дуже легко списати сотню другу вбивств+смерть від передозу (алкоголя чи наркотиків)+смерть в ополченцях/вагнерівцях на кожних 100 000 смертей від природніх причин - статистика стає гарною
А в реалі Керчь-Норд Ост, Беслан,Сірія,ОРДЛО.....

ПС
По статистиці ви й мяса з молоком їсте в рази більше 8) , та й бояришником ви рожеві окуляри протираєте . а не всередину споживаєте.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 11:53

  budivelnik написав:Волгарь
Дурень думкою багатіє....
Насправді все просто
Заради зірочок і карєрного росту в бюрократично-мєнтовській державі - дуже легко списати сотню другу вбивств+смерть від передозу (алкоголя чи наркотиків)+смерть в ополченцях/вагнерівцях на кожних 100 000 смертей від природніх причин - статистика стає гарною
А в реалі Керчь-Норд Ост, Беслан,Сірія,ОРДЛО.....

ПС
По статистиці ви й мяса з молоком їсте в рази більше 8) , та й бояришником ви рожеві окуляри протираєте . а не всередину споживаєте.

Основное отличие нынешней статистики от советской заключается в том, что тогда нам рассказывали, как все растет и зеленеет, а в реале ближайший к Горькому магазин, где продавали колбасу, находился от него в 400 км.
А сейчас, если производство мяса выросло на 20% с 13-го года, то в магазинах из 400-500 сортов колбасы нужно еще очень постараться, чтобы найти хотя бы белорусскую продукцию.
Да и мяса в РФ в этом году, действительно, будет потреблено по 78 кг на душу против 55-ти на Украине. И куры сейчас в магазинах по 105-110 руб/кг (45 грн.), если что.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 11:59

  Волгарь написав:
  budivelnik написав:Волгарь
Дурень думкою багатіє....
Насправді все просто
Заради зірочок і карєрного росту в бюрократично-мєнтовській державі - дуже легко списати сотню другу вбивств+смерть від передозу (алкоголя чи наркотиків)+смерть в ополченцях/вагнерівцях на кожних 100 000 смертей від природніх причин - статистика стає гарною
А в реалі Керчь-Норд Ост, Беслан,Сірія,ОРДЛО.....

ПС
По статистиці ви й мяса з молоком їсте в рази більше 8) , та й бояришником ви рожеві окуляри протираєте . а не всередину споживаєте.
Основное отличие нынешней статистики от советской заключается в том, что тогда нам рассказывали, как все растет и зеленеет, а в реале ближайший к Горькому магазин, где продавали колбасу, находился от него в 400 км.
А сейчас, если производство мяса выросло на 20% с 13-го года, то в магазинах из 400-500 сортов колбасы нужно еще очень постараться, чтобы найти хотя бы белорусскую продукцию.
Да и мяса в РФ в этом году, действительно, будет потреблено по 78 кг на душу против 55-ти на Украине. И куры сейчас в магазинах по 105-110 руб/кг (45 грн.), если что.
Я ж хіба проти?
Я згоден що і мяса і сонця і руССкага міра - у вас більше ... в середньому на людину...
Тільки люди у вас максимум 20-30 млн , а ті к уого максимум бояришник і тайга-пурга-вертольот раз в місяць бояришник завозить+найкраща розвага- це коники з гімна ліпити - на три України набереться ( десь так 120-130 млн...)
так що пишіть і далі, головне щоб вас могли читати в якутії/мурманську і челябінську - а то вониж не знають як вони добре живуть...
Кримчани вже взнали... води нема, електрики немає , маосве вбивство в технікумі - є.. , якихось 20 осіб за 15 хвилин - фігня в порівнянні з 12000 на рік -чи ці смерті не будуть вбивствами і їх перекваліфікують як смерть від серцево-суддинних проблем?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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