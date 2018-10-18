Додано: П'ят 19 жов, 2018 11:13

budivelnik написав: Волгарь написав: Большей глупости, честно говоря, было даже сложно ожидать. Большей глупости, честно говоря, было даже сложно ожидать. Куди вже нам до москаликів...

У нас на приблизно 650 000 смертей (щорічних) статистика дає 8000 вбивств

У москаликів на 2000000 смертей (щорічних) статистика дає 12000 вбивств



Питання на засипку

Це в москаликів так тихо і спокійно - чи просто їхні мєнети частину вбивств записують як природня смерть Куди вже нам до москаликів...У нас на приблизно 650 000 смертей (щорічних) статистика дає 8000 вбивствУ москаликів на 2000000 смертей (щорічних) статистика дає 12000 вбивствПитання на засипкуЦе в москаликів так тихо і спокійно - чи просто їхні мєнети частину вбивств записують як природня смерть

Оперативные данные по естественному движению населения Российской Федерации

январь-август 2018 (тыс.)

Умерших 1 247.2

"СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕ УМЕРШИХ ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ ПРИЧИН СМЕРТИ

за январь - август 2018 года "

внешних причин смерти - 90 765

УМЕРШИЕ ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ ПРИЧИН СМЕРТИ

Внешние причины

1965-ый - 119 170

1970-ый - 163 457

1990-ый - 198 309

2002 -ой - 339 296



алкоголизацию, психическое здоровье, агрессивность и нетерпимость в нем

Улицы разбитых фонарей

Во-первых не 2 млн.Т.е. около 1,9 млн. Во-вторых, не 12 000, а около 9 тыс. убийств и покушений на убийства и около 8 тыс. жертв. А в целом, ДА, ТИХО И СПОКОЙНОИли 135 тыс. в годовом исчисленииКак видно, смертность от внешних причин, которая и характеризует состояние общества -, сейчас на 18% ниже, чем в 70-ом году в РСФСР, при тогдашнем населении в 133 млн,т.е. на 20% меньше, чем сейчас, и в 2,5 раза меньше, чем в 2202-ом, на который и пришелся пик убийств - около 35 тыс. Но Вы в своих представлениях о России застряли во времени.Сейчас по каналу ДОМ кино снова идуто Питере 90-х. Ведь ничего не придумано - в каждой серии говорится о 2-3 убийствах в день, убойный отдел мечется по городу как ошпаренный. А сейчас - в 5-ти миллионном Питере 111 жертв убийц за январь-август, т.е. 3 в неделю, в 14-ти миллионной Москве (с приезжими на работу) -166, т.е. чуть более 1,5-х на 100 000. Уровень спокойной европейской страны.