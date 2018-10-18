Чем больше танков РПЦ благословляет, тем больше их развалится даже без нашей помощи.
С приходом попов в университеты и РАН, у них даже ракеты перестали летать.
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:37
Додано: П'ят 19 жов, 2018 11:13
Во-первых не 2 млн.
Оперативные данные по естественному движению населения Российской Федерации
январь-август 2018 (тыс.)
Умерших 1 247.2
Т.е. около 1,9 млн. Во-вторых, не 12 000, а около 9 тыс. убийств и покушений на убийства и около 8 тыс. жертв. А в целом, ДА, ТИХО И СПОКОЙНО
"СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕ УМЕРШИХ ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ ПРИЧИН СМЕРТИ
за январь - август 2018 года "
внешних причин смерти - 90 765
Или 135 тыс. в годовом исчислении
УМЕРШИЕ ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ ПРИЧИН СМЕРТИ
Внешние причины
1965-ый - 119 170
1970-ый - 163 457
1990-ый - 198 309
2002 -ой - 339 296
Как видно, смертность от внешних причин, которая и характеризует состояние общества - алкоголизацию, психическое здоровье, агрессивность и нетерпимость в нем, сейчас на 18% ниже, чем в 70-ом году в РСФСР, при тогдашнем населении в 133 млн,т.е. на 20% меньше, чем сейчас, и в 2,5 раза меньше, чем в 2202-ом, на который и пришелся пик убийств - около 35 тыс. Но Вы в своих представлениях о России застряли во времени.
Сейчас по каналу ДОМ кино снова идут Улицы разбитых фонарей о Питере 90-х. Ведь ничего не придумано - в каждой серии говорится о 2-3 убийствах в день, убойный отдел мечется по городу как ошпаренный. А сейчас - в 5-ти миллионном Питере 111 жертв убийц за январь-август, т.е. 3 в неделю, в 14-ти миллионной Москве (с приезжими на работу) -166, т.е. чуть более 1,5-х на 100 000. Уровень спокойной европейской страны.
Додано: П'ят 19 жов, 2018 11:35
Волгарь
Дурень думкою багатіє....
Насправді все просто
Заради зірочок і карєрного росту в бюрократично-мєнтовській державі - дуже легко списати сотню другу вбивств+смерть від передозу (алкоголя чи наркотиків)+смерть в ополченцях/вагнерівцях на кожних 100 000 смертей від природніх причин - статистика стає гарною
А в реалі Керчь-Норд Ост, Беслан,Сірія,ОРДЛО.....
ПС
По статистиці ви й мяса з молоком їсте в рази більше , та й бояришником ви рожеві окуляри протираєте . а не всередину споживаєте.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Додано: П'ят 19 жов, 2018 11:53
Основное отличие нынешней статистики от советской заключается в том, что тогда нам рассказывали, как все растет и зеленеет, а в реале ближайший к Горькому магазин, где продавали колбасу, находился от него в 400 км.
А сейчас, если производство мяса выросло на 20% с 13-го года, то в магазинах из 400-500 сортов колбасы нужно еще очень постараться, чтобы найти хотя бы белорусскую продукцию.
Да и мяса в РФ в этом году, действительно, будет потреблено по 78 кг на душу против 55-ти на Украине. И куры сейчас в магазинах по 105-110 руб/кг (45 грн.), если что.
Додано: П'ят 19 жов, 2018 11:59
Я ж хіба проти?
Я згоден що і мяса і сонця і руССкага міра - у вас більше ... в середньому на людину...
Тільки люди у вас максимум 20-30 млн , а ті к уого максимум бояришник і тайга-пурга-вертольот раз в місяць бояришник завозить+найкраща розвага- це коники з гімна ліпити - на три України набереться ( десь так 120-130 млн...)
так що пишіть і далі, головне щоб вас могли читати в якутії/мурманську і челябінську - а то вониж не знають як вони добре живуть...
Кримчани вже взнали... води нема, електрики немає , маосве вбивство в технікумі - є.. , якихось 20 осіб за 15 хвилин - фігня в порівнянні з 12000 на рік -чи ці смерті не будуть вбивствами і їх перекваліфікують як смерть від серцево-суддинних проблем?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:43
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
Ну ваша позиция меня тоже не удивляет. Хотя в чем глупость - в заявлении о цинизме российских спецслужб? Будто мало примеров, когда они собственное население пускали в расход. Даже далеко ходить не надо - "теракты" перед приходом путина к власти.
Я не утверждаю, что вся произошедшая трагедия - постановка, но вполне допускаю, мракобесие в РФ и цинизм властей пробивают одно дно за другим, все эти уголовные дела за посты, комменты и лайки в соцсетях, борьба с мессенджерами, "пакет Яровой", тотальная слежка и цензура, накачивание антиамериканских, антиукраинских и антикого-то-еще настроений в обществе, приправленных православной истерией.
А насчет статистики - вы неоднократно пытаетесь этой статистикой доказать, что якобы в РФ и ниже уровень преступности и выше безопасность. Но знаете, что-то совсем не верится. Не знаю, какие там нюансы касательно регистрации преступлений, но например в Украине резкий рост этих показателей после 2014 связан не в последнюю очередь с изменениями в их регистрации и учете.
Идиоты есть везде, причем даже процент их в обществе примерно одинаков всюду
Додано: П'ят 19 жов, 2018 13:01
Тут уже начинает пугать количество идиотов, потому что например в Одессе число Космолотов пошло на сотни, причем часто в хороших центральных районах, и не маленькой площади, и они вытесняют продовольственный ритейл и Новую Почту, заведения с немаленькой степенью рентабельности, видимо имея еще большую рентабельность, у сотен Космолотов оплачивается за счет идиотов аренда, содержится персонал, платится за охрану, плюс толика малая закидывается наверх кому надо, плюс учредители получают вероятно немалые дивиденды, раз сеть растет по взрывному типу.
Додано: П'ят 19 жов, 2018 13:22
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
кстати говоря это не первая стрельба в школе на росии
Додано: П'ят 19 жов, 2018 13:37
По моему еще такие случаи были в РФ, но не такие масштабные.
Кстати этот год богат на массовые расстрелы в школах мира.
Стрельба в средней школе Марджори Стоунман Дуглас — массовое убийство, произошедшее 14 февраля 2018 года в средней школе Марджори Стоунман Дуглас в городе Паркленд округа Броуард во Флориде. Семнадцать человек были убиты.
В США стрельбу в техасской школе Санта-Фе 18 мая 2018 года устроил ее ученик 17-летний Димитриос Пагуртис.
Преступник ворвался внутрь здания школы, вооружившись с ружьем и револьвером. В результате были убиты восемь детей, двое учителей, еще десятерых, в кого он вогнал пули, врачам удалось спасти.
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