В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Волгарь написав:А сейчас во дворе любой хрущевки (даже народной стройки) ночью по 20-30 машин, а люди спят с открытыми окнами.
Представьте себе, в Украине аналогично. И даже без тотального запрета торговлей алкоголем ночью и закрытия минимаркетов.
Волгарь написав:Извините, но все ЭТО - НЕ БОЛЕЕ, ЧЕМ КЛИШЕ УКРСМИ. Нет никакой тотальной слежкой
то есть "пакет Яровой" - это клише УкрСМИ? Он не существует? Не существует уголовныз статей и дел по ним за банальные картинки в соцсетях? И РКН выдумка?
Пакет Яровой -да, и уголовная ответственность за экстремизм в сетях (очень часто необоснованная - да, хотя волна поутихла.) Но все остальное - именно клише. Но с другой стороны, за пост о тараканах, подобный цицируемому мною, в РФ можно получить реальный срок - и это дисциплинирует. А по поводу аналогичноо - см. статистику. И у нас и Вас 90% бытовых преступлений имеет одну причину - алкоголь. И чем его меньше, тем лучше. Особенно ночью.
мракобесие в РФ и цинизм властей пробивают одно дно за другим, все эти уголовные дела за посты, комменты и лайки в соцсетях, борьба с мессенджерами, "пакет Яровой", тотальная слежка и цензура, накачивание антиамериканских, антиукраинских и антикого-то-еще настроений в обществе, приправленных православной истерией.
Извините, но все ЭТО - НЕ БОЛЕЕ, ЧЕМ КЛИШЕ УКРСМИ.
Экстремизм остается в числе самых "популярных" в России правонарушений. Его удобнее всего "пришить" подозреваемым. Раньше, правда, чтобы попасть во внимание спецслужб или правоохранительных органов, надо было сделать что-то существенное. Сейчас же сажают за научное сотрудничество с иностранцами, "неправильное" вероисповедание, общение в "военных" интернет-форумах, репосты и даже лайки в соцсетях. В общем - на что хватит воображения у следователя, которому нужна новая квартира, премия или хотя бы звездочка на погонах.
Что объединяет всех этих людей? В большинстве случаев - это статьи Уголовного кодекса, по которым возбуждаются расследования. Самые громкие случаи - по статье "Государственная измена". В виде исключения - по статье "Шпионаж", если, например, у члена правления "Интер РАО" Карины Цуркан найдет гражданство другого государства. Но абсолютное большинство уголовных дел возбуждается по статье 282 - за экстремизм во всех его возможных проявлениях. Уже в 2016-м счет осужденных шел на сотни, в 2017-м стало можно говорить о том, что "за лайк и репост" сидят тысячи. По данным Mail.ru, за первую половину 2018 года уже добавилось еще 450 и не факт, что это полная статистика.
И вот тут хочется спросить тех, кто постоянно говорит нам магическую фразу: "Это еще не 1937 год". А сколько вам надо, чтобы вы сказали, что вот это - уже полноценные репрессии, а не случайные девиации нашего в целом "вегетарианского" политического режима?
От лайка* до тюрьмы один лишь клик Всего за год число уголовных дел за публикации в Интернете выросло вдвое 2017 год
Число уголовных и административных дел, заведенных в отношении пользователей соцсетей, резко начало расти с 2015 года. По данным правозащитной группы «Агора», уголовных дел в 2015 году по сравнению с 2014 годом стало вдвое больше (всего группа насчитала 203 таких случая, из которых 18 закончились реальным тюремным сроком). А число административных дел перевалило за 5 тысяч, увеличившись в 3,5 раза. В 2016 году, по оценкам экспертов, цифры будут еще менее утешительными (точная статистика появится в ближайшие месяцы).
Дума создала экстремисткую «дубину», а силовики начали ей активно «махать»
26.08.2018 В истории «посадок за репосты» показательно абсолютно все: и то, как Дума традиционно не подумала и выстругала законодательную дубину, и то, как дубиной этой размахались силовики, и то, как на это отреагировало и реагирует общество. И даже то, как теперь парламент, после недвусмысленного намека сверху, силится исправиться.
Вот кстати это то против чего украинцы боролись в 2014 на майдане, россияне , проигравшие диктатуре сейчас на правах бессловесных рабов , которых саядт за лайки и репосты тысячами. В всемирно порицаемом террористическом государстве-изгое.