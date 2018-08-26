в 2017-м стало можно говорить о том, что "за лайк и репост" сидят тысячи

Экстремизм остается в числе самых "популярных" в России правонарушений. Его удобнее всего "пришить" подозреваемым. Раньше, правда, чтобы попасть во внимание спецслужб или правоохранительных органов, надо было сделать что-то существенное. Сейчас же сажают за научное сотрудничество с иностранцами, "неправильное" вероисповедание, общение в "военных" интернет-форумах, репосты и даже лайки в соцсетях. В общем - на что хватит воображения у следователя, которому нужна новая квартира, премия или хотя бы звездочка на погонах.Что объединяет всех этих людей? В большинстве случаев - это статьи Уголовного кодекса, по которым возбуждаются расследования. Самые громкие случаи - по статье "Государственная измена". В виде исключения - по статье "Шпионаж", если, например, у члена правления "Интер РАО" Карины Цуркан найдет гражданство другого государства. Но абсолютное большинство уголовных дел возбуждается по статье 282 - за экстремизм во всех его возможных проявлениях.И вот тут хочется спросить тех, кто постоянно говорит нам магическую фразу: "Это еще не 1937 год". А сколько вам надо, чтобы вы сказали, что вот это - уже полноценные репрессии, а не случайные девиации нашего в целом "вегетарианского" политического режима?