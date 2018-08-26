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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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  #<1 ... 396397398399
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 14:08

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  Волгарь написав:А сейчас во дворе любой хрущевки (даже народной стройки) ночью по 20-30 машин, а люди спят с открытыми окнами.

Представьте себе, в Украине аналогично. И даже без тотального запрета торговлей алкоголем ночью и закрытия минимаркетов.
  Волгарь написав:Извините, но все ЭТО - НЕ БОЛЕЕ, ЧЕМ КЛИШЕ УКРСМИ.
Нет никакой тотальной слежкой

то есть "пакет Яровой" - это клише УкрСМИ? Он не существует? Не существует уголовныз статей и дел по ним за банальные картинки в соцсетях? И РКН выдумка?
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 14:17

  Faceless написав:
  Волгарь написав:А сейчас во дворе любой хрущевки (даже народной стройки) ночью по 20-30 машин, а люди спят с открытыми окнами.

Представьте себе, в Украине аналогично. И даже без тотального запрета торговлей алкоголем ночью и закрытия минимаркетов.
  Волгарь написав:Извините, но все ЭТО - НЕ БОЛЕЕ, ЧЕМ КЛИШЕ УКРСМИ.
Нет никакой тотальной слежкой

то есть "пакет Яровой" - это клише УкрСМИ? Он не существует? Не существует уголовныз статей и дел по ним за банальные картинки в соцсетях? И РКН выдумка?

Пакет Яровой -да, и уголовная ответственность за экстремизм в сетях (очень часто необоснованная - да, хотя волна поутихла.) Но все остальное - именно клише. Но с другой стороны, за пост о тараканах, подобный цицируемому мною, в РФ можно получить реальный срок - и это дисциплинирует. А по поводу аналогичноо - см. статистику. И у нас и Вас 90% бытовых преступлений имеет одну причину - алкоголь. И чем его меньше, тем лучше. Особенно ночью.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 15:06

Это ж как на россии хорошо что целая толпа ботов под видом предпринимателя (бОширову и пИтрову привет) доказывает нам, в чужой стране, как у НИХ хорошо )) А у нас плохо.

Их бы энергию да в мирных целях.
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 15:06

  Волгарь написав:
мракобесие в РФ и цинизм властей пробивают одно дно за другим, все эти уголовные дела за посты, комменты и лайки в соцсетях, борьба с мессенджерами, "пакет Яровой", тотальная слежка и цензура, накачивание антиамериканских, антиукраинских и антикого-то-еще настроений в обществе, приправленных православной истерией.

Извините, но все ЭТО - НЕ БОЛЕЕ, ЧЕМ КЛИШЕ УКРСМИ.


Это все - не более чем вранье кремлебота.

DW - это не укросми :

Комментарий: Тысячи осужденных за лайки и репосты - это уже репрессии?
Нам часто говорят: сейчас не 1937 год. Правда - на дворе 2018-й. Но статистика приговоров и статьи, по которым осуждают в России, позволяют говорить о репрессиях

Экстремизм остается в числе самых "популярных" в России правонарушений. Его удобнее всего "пришить" подозреваемым. Раньше, правда, чтобы попасть во внимание спецслужб или правоохранительных органов, надо было сделать что-то существенное. Сейчас же сажают за научное сотрудничество с иностранцами, "неправильное" вероисповедание, общение в "военных" интернет-форумах, репосты и даже лайки в соцсетях. В общем - на что хватит воображения у следователя, которому нужна новая квартира, премия или хотя бы звездочка на погонах.

Что объединяет всех этих людей? В большинстве случаев - это статьи Уголовного кодекса, по которым возбуждаются расследования. Самые громкие случаи - по статье "Государственная измена". В виде исключения - по статье "Шпионаж", если, например, у члена правления "Интер РАО" Карины Цуркан найдет гражданство другого государства. Но абсолютное большинство уголовных дел возбуждается по статье 282 - за экстремизм во всех его возможных проявлениях. Уже в 2016-м счет осужденных шел на сотни, в 2017-м стало можно говорить о том, что "за лайк и репост" сидят тысячи. По данным Mail.ru, за первую половину 2018 года уже добавилось еще 450 и не факт, что это полная статистика.

И вот тут хочется спросить тех, кто постоянно говорит нам магическую фразу: "Это еще не 1937 год". А сколько вам надо, чтобы вы сказали, что вот это - уже полноценные репрессии, а не случайные девиации нашего в целом "вегетарианского" политического режима?



ВВС на основе материалов из российских СМИ :



Крмсомольская правда :


От лайка* до тюрьмы один лишь клик
Всего за год число уголовных дел за публикации в Интернете выросло вдвое
2017 год

Число уголовных и административных дел, заведенных в отношении пользователей соцсетей, резко начало расти с 2015 года. По данным правозащитной группы «Агора», уголовных дел в 2015 году по сравнению с 2014 годом стало вдвое больше (всего группа насчитала 203 таких случая, из которых 18 закончились реальным тюремным сроком). А число административных дел перевалило за 5 тысяч, увеличившись в 3,5 раза. В 2016 году, по оценкам экспертов, цифры будут еще менее утешительными (точная статистика появится в ближайшие месяцы).


МК :

Роковая 282-я: как россиян начали сажать за лайки и репосты

Дума создала экстремисткую «дубину», а силовики начали ей активно «махать»

26.08.2018
В истории «посадок за репосты» показательно абсолютно все: и то, как Дума традиционно не подумала и выстругала законодательную дубину, и то, как дубиной этой размахались силовики, и то, как на это отреагировало и реагирует общество. И даже то, как теперь парламент, после недвусмысленного намека сверху, силится исправиться.


Вот кстати это то против чего украинцы боролись в 2014 на майдане, россияне , проигравшие диктатуре сейчас на правах бессловесных рабов , которых саядт за лайки и репосты тысячами. В всемирно порицаемом террористическом государстве-изгое.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 15:15

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  Волгарь написав:Пакет Яровой -да, и уголовная ответственность за экстремизм в сетях (очень часто необоснованная - да, хотя волна поутихла.) Но все остальное - именно клише.

А остального ничего и нет. Пакет Яровой - это и есть тотальная слежка. Сама деятельность РКН - это и есть самая что ни на есть цензура. А статьи за "оскорбление чувств верующих", всякие "уроки православия" и прочий бред - самое что ни на есть мракобесие.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 15:18

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія


Доигрались,этот же колледж,незадолго до трагедии...
Erich Hartmann

Теракт в Керчи. Генеральная репетиция. Поощрение агрессивности приводит к трагедиям, подобным той, что случилась в Керчи.
Тот самый колледж в оккупированной Керчи. Пропаганда войны, стрельба, взрывы. "Бой идёт". "Пусть сто бойцов пойдет на дно". "И даже смерть не разожмет ладонь в огне атак"... Та же картина и в РФ. А потом они удивляются, когда подростки переносят всё это со сцены в реальную жизнь.

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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 15:39

Волгарь

ну тут большинство пейсателей односторонней направленности. Так шо терпите :)
demichh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 16:04

  Faceless написав:
  Волгарь написав:Пакет Яровой -да, и уголовная ответственность за экстремизм в сетях (очень часто необоснованная - да, хотя волна поутихла.) Но все остальное - именно клише.

А остального ничего и нет. Пакет Яровой - это и есть тотальная слежка. Сама деятельность РКН - это и есть самая что ни на есть цензура. А статьи за "оскорбление чувств верующих", всякие "уроки православия" и прочий бред - самое что ни на есть мракобесие.


волна поутихла

:shock:


Зображення

https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B7%D0%B0-%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B-%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D1%83%D0%B6%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/a-44979895

и даже лента-вру:

https://lenta.ru/news/2018/02/28/extreme/
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 16:30

  Волгарь написав:Нет никакой тотальной слежкой, а антиамериканизм - ЕСТЕСТВЕННАЯ РЕАКЦИЯ на фактическое объявление России войны со стороны США. Пока она не перешла в горячую фазу, но вполне может.


Т.е. вагнерята сами лезут на американцев в Сирии... а виноваты США, потому что якобы обьявили РФ войну? :mrgreen:

  Волгарь написав:Да и антиукраинские настроения - на порядок (буквально) слабее, чем даже на форуме.


Да-да, мы поверим. Как только забудем призывы разделить Украину и разбомбить Киев, звучавшие по центральным каналам рашки.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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