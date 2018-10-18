В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Волгарь написав:Нет никакой тотальной слежкой, а антиамериканизм - ЕСТЕСТВЕННАЯ РЕАКЦИЯ на фактическое объявление России войны со стороны США. Пока она не перешла в горячую фазу, но вполне может.
Т.е. вагнерята сами лезут на американцев в Сирии... а виноваты США, потому что якобы обьявили РФ войну?
Интересно замечать как одни и те же персонажи сначала безудержно верят и вангуют в то, что США раздавит, нагнет и развалит Россию, и всячески радуются любой попытке Америке в этом деле, а потом обвиняют русских в безосновательном антиамериканизме.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин