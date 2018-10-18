В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Волгарь написав:Нет никакой тотальной слежкой, а антиамериканизм - ЕСТЕСТВЕННАЯ РЕАКЦИЯ на фактическое объявление России войны со стороны США. Пока она не перешла в горячую фазу, но вполне может.
Т.е. вагнерята сами лезут на американцев в Сирии... а виноваты США, потому что якобы обьявили РФ войну?
Интересно замечать как одни и те же персонажи сначала безудержно верят и вангуют в то, что США раздавит, нагнет и развалит Россию, и всячески радуются любой попытке Америке в этом деле, а потом обвиняют русских в безосновательном антиамериканизме.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Волгарь написав:Нет никакой тотальной слежкой, а антиамериканизм - ЕСТЕСТВЕННАЯ РЕАКЦИЯ на фактическое объявление России войны со стороны США. Пока она не перешла в горячую фазу, но вполне может.
Т.е. вагнерята сами лезут на американцев в Сирии... а виноваты США, потому что якобы обьявили РФ войну?
Интересно замечать как одни и те же персонажи сначала безудержно верят и вангуют в то, что США раздавит, нагнет и развалит Россию, и всячески радуются любой попытке Америке в этом деле, а потом обвиняют русских в безосновательном антиамериканизме.
А мені цікаво спостерігати за сволотою , яка за гроші ладна й батька-матір продати 1 Ви погоджуєтесь що росія по відношенню до України - ворог бо а - відкусила і анексувала шматок території б - проплачує бойові дії в ОРДЛО 2 Ви погоджуєтесь що США допомагає Україні відбиватись від в рази сильнішого агресора ? 3 Ви погоджуєтесь , що спроба відвернути увагу від агресії росії по відношенню до України шляхом оповідань що США ( який ніколи не крав Українських територій) десь там нагинає педерацію і тому священний обовязок педерації нагинати Україну - є як мінімум тупістю - як максимум зрадою ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Волгарь написав:Простите, не существует НИКАКИХ реальных доказательств, что взрывы в Москве и Волгодонске в сентябре 99-го устроило ФСБ.
Просто не существует НИКАКОЙ реальной возможности ОФИЦИАЛЬНО это доказать. Как и в случае убийства оппозиционера Бориса Немцова, там за километр видно, ЧЬИ уши торчат. Но пока у власти тот, кто это организовал - расследовать невозможно и опасно. (За примером далеко ходить не нужно: преступления кумира россиян, Сталина, начали расследовать только после его смерти)