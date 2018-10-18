Додано: Суб 20 жов, 2018 18:23

budivelnik написав: Shram написав: Sommer написав: ]Т.е. вагнерята сами лезут на американцев в Сирии... а виноваты США, потому что якобы обьявили РФ войну?

]Т.е. вагнерята сами лезут на американцев в Сирии... а виноваты США, потому что якобы обьявили РФ войну? Интересно замечать как одни и те же персонажи сначала безудержно верят и вангуют в то, что США раздавит, нагнет и развалит Россию, и всячески радуются любой попытке Америке в этом деле, а потом обвиняют русских в безосновательном антиамериканизме. Интересно замечать как одни и те же персонажи сначала безудержно верят и вангуют в то, что США раздавит, нагнет и развалит Россию, и всячески радуются любой попытке Америке в этом деле, а потом обвиняют русских в безосновательном антиамериканизме. А мені цікаво спостерігати за сволотою , яка за гроші ладна й батька-матір продати

1 Ви погоджуєтесь що росія по відношенню до України - ворог бо

а - відкусила і анексувала шматок території

б - проплачує бойові дії в ОРДЛО А мені цікаво спостерігати за сволотою , яка за гроші ладна й батька-матір продати1 Ви погоджуєтесь що росія по відношенню до України - ворог боа - відкусила і анексувала шматок територіїб - проплачує бойові дії в ОРДЛО

budivelnik написав: 2 Ви погоджуєтесь що США допомагає Україні відбиватись від в рази сильнішого агресора ? 2 Ви погоджуєтесь що США допомагає Україні відбиватись від в рази сильнішого агресора ?

budivelnik написав: 3 Ви погоджуєтесь , що спроба відвернути увагу від агресії росії по відношенню до України шляхом оповідань що США ( який ніколи не крав Українських територій) десь там нагинає педерацію і тому священний обовязок педерації нагинати Україну - є як мінімум тупістю - як максимум зрадою ? 3 Ви погоджуєтесь , що спроба відвернути увагу від агресії росії по відношенню до України шляхом оповідань що США ( який ніколи не крав Українських територій) десь там нагинає педерацію і тому священний обовязок педерації нагинати Україну - є як мінімум тупістю - як максимум зрадою ?

Да откусила, да проплачивает бойцов (и не только) на Донбассе.Нет не помогает.Скорее использует Украину в своих целях и интересах.Кстати, если завтра американцем станет выгодно сдать Украину, они это сделают не моргнув и глазом.Тут я вас вообще не понял что вы пытаетесь сказать.Однако могу для вас разжевать то о чем я писал выше - как украинцы испытывают сейчас антироссийские чувства из-за агрессии России , так же и русские испытывают антиамериканские чувства из-за агрессии США.Агрессия США по отношению к России есть? Да есть (санкции,экономические препоны, противодействие торговым интересам). Можно ли назвать антиамериканизм русских безосновательным - нет нельзя. Он вполне естественен.