RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 397398399400
Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 11:38

  Sommer написав:
  Волгарь написав:Нет никакой тотальной слежкой, а антиамериканизм - ЕСТЕСТВЕННАЯ РЕАКЦИЯ на фактическое объявление России войны со стороны США. Пока она не перешла в горячую фазу, но вполне может.


Т.е. вагнерята сами лезут на американцев в Сирии... а виноваты США, потому что якобы обьявили РФ войну? :mrgreen:


Интересно замечать как одни и те же персонажи сначала безудержно верят и вангуют в то, что США раздавит, нагнет и развалит Россию, и всячески радуются любой попытке Америке в этом деле, а потом обвиняют русских в безосновательном антиамериканизме.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
Повідомлень: 2625
З нами з: 26.03.16
Подякував: 134 раз.
Подякували: 809 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 16:57

  Shram написав:
  Sommer написав:
  Волгарь написав:Нет никакой тотальной слежкой, а антиамериканизм - ЕСТЕСТВЕННАЯ РЕАКЦИЯ на фактическое объявление России войны со стороны США. Пока она не перешла в горячую фазу, но вполне может.
Т.е. вагнерята сами лезут на американцев в Сирии... а виноваты США, потому что якобы обьявили РФ войну? :mrgreen:
Интересно замечать как одни и те же персонажи сначала безудержно верят и вангуют в то, что США раздавит, нагнет и развалит Россию, и всячески радуются любой попытке Америке в этом деле, а потом обвиняют русских в безосновательном антиамериканизме.
А мені цікаво спостерігати за сволотою , яка за гроші ладна й батька-матір продати
1 Ви погоджуєтесь що росія по відношенню до України - ворог бо
а - відкусила і анексувала шматок території
б - проплачує бойові дії в ОРДЛО
2 Ви погоджуєтесь що США допомагає Україні відбиватись від в рази сильнішого агресора ?
3 Ви погоджуєтесь , що спроба відвернути увагу від агресії росії по відношенню до України шляхом оповідань що США ( який ніколи не крав Українських територій) десь там нагинає педерацію і тому священний обовязок педерації нагинати Україну - є як мінімум тупістю - як максимум зрадою ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19661
З нами з: 15.01.09
Подякував: 124 раз.
Подякували: 1896 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 17:12

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  Волгарь написав:Простите, не существует НИКАКИХ реальных доказательств, что взрывы в Москве и Волгодонске в сентябре 99-го устроило ФСБ.
Просто не существует НИКАКОЙ реальной возможности ОФИЦИАЛЬНО это доказать.
Как и в случае убийства оппозиционера Бориса Немцова, там за километр видно, ЧЬИ уши торчат. Но пока у власти тот, кто это организовал - расследовать невозможно и опасно.
(За примером далеко ходить не нужно: преступления кумира россиян, Сталина, начали расследовать только после его смерти)
vladvlas
 
Повідомлень: 506
З нами з: 22.12.08
Подякував: 9 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 18:16

  vladvlas написав:
  Волгарь написав:Простите, не существует НИКАКИХ реальных доказательств, что взрывы в Москве и Волгодонске в сентябре 99-го устроило ФСБ.
Просто не существует НИКАКОЙ реальной возможности ОФИЦИАЛЬНО это доказать.


https://www.novayagazeta.ru/articles/20 ... fsb-ryazan
В игноре Kart
shapo
 
Повідомлень: 145
З нами з: 29.05.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 18:23

  budivelnik написав:
  Shram написав:
  Sommer написав:]Т.е. вагнерята сами лезут на американцев в Сирии... а виноваты США, потому что якобы обьявили РФ войну? :mrgreen:
Интересно замечать как одни и те же персонажи сначала безудержно верят и вангуют в то, что США раздавит, нагнет и развалит Россию, и всячески радуются любой попытке Америке в этом деле, а потом обвиняют русских в безосновательном антиамериканизме.
А мені цікаво спостерігати за сволотою , яка за гроші ладна й батька-матір продати
1 Ви погоджуєтесь що росія по відношенню до України - ворог бо
а - відкусила і анексувала шматок території
б - проплачує бойові дії в ОРДЛО


Да откусила, да проплачивает бойцов (и не только) на Донбассе.

  budivelnik написав:2 Ви погоджуєтесь що США допомагає Україні відбиватись від в рази сильнішого агресора ?


Нет не помогает.
Скорее использует Украину в своих целях и интересах.
Кстати, если завтра американцем станет выгодно сдать Украину, они это сделают не моргнув и глазом.

  budivelnik написав:3 Ви погоджуєтесь , що спроба відвернути увагу від агресії росії по відношенню до України шляхом оповідань що США ( який ніколи не крав Українських територій) десь там нагинає педерацію і тому священний обовязок педерації нагинати Україну - є як мінімум тупістю - як максимум зрадою ?


Тут я вас вообще не понял что вы пытаетесь сказать.
Однако могу для вас разжевать то о чем я писал выше - как украинцы испытывают сейчас антироссийские чувства из-за агрессии России , так же и русские испытывают антиамериканские чувства из-за агрессии США.
Агрессия США по отношению к России есть? Да есть (санкции,экономические препоны, противодействие торговым интересам). Можно ли назвать антиамериканизм русских безосновательным - нет нельзя. Он вполне естественен.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
Повідомлень: 2625
З нами з: 26.03.16
Подякував: 134 раз.
Подякували: 809 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 08:41

  Shram написав:Скорее использует Украину в своих целях и интересах.
Кстати, если завтра американцем станет выгодно сдать Украину, они это сделают не моргнув и глазом.


Вот как раз новость в эту тему

США сняли санкции с Рогозина

Джим Брайденстайн – руководитель Национального управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) – заявил, что с гендиректора Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрия Рогозина сняты санкции.

Сделано это для того, чтобы он мог по приглашению NASA посетить США , передаёт ТАСС.

По словам Брайденстайн, в Белом Доме пошли на такие меры для установления между сторонами крепких рабочих отношений в космической сфере.


Стало выгодно поговорить с Рогозиным - быстренько сняли санкции, станет выгодно в какой-то области делать с Россией совместные проекты - так же снимут санкции, и откроют финансирование.
На Украину им плевать (что вполне естественно).
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
Повідомлень: 2625
З нами з: 26.03.16
Подякував: 134 раз.
Подякували: 809 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 10:46

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  Shram написав:Кстати, если завтра американцем станет выгодно сдать Украину, они это сделают не моргнув и глазом.
Московиты только об этом и мечтают. Не надейтесь.
  Shram написав:так же и русские испытывают антиамериканские чувства из-за агрессии США.
Агрессия США по отношению к России есть? Да есть
Ага, года так с 2000-го. Бред, короче.
  Shram написав:Можно ли назвать антиамериканизм русских безосновательным - нет нельзя. Он вполне естественен.
Да, да. По раша-ТВ 24 часа в сутки пропаганда о плохих Штатах и фашистах в Украине. Причем уже лет 20.
Просто полицейское государство без образа врага жить не может.
vladvlas
 
Повідомлень: 506
З нами з: 22.12.08
Подякував: 9 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 397398399400
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 16 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Мінсоцполітики порахували, скільки українців отримують...
R2 » П'ят 19 жов, 2018 09:55
8 279
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 жов, 2018 08:47
cannabis_ua
Гройсман розповів, скільки виділять на ремонт доріг у...
R2 » П'ят 19 жов, 2018 08:54
1 51
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 08:54
magneet
Радар TruCam: скільки адмінпротоколів склали патрульні... 1, 2, 3
R2 » Сер 17 жов, 2018 14:11
22 1542
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 жов, 2018 20:55
LutsMan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron