В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Волгарь написав:Нет никакой тотальной слежкой, а антиамериканизм - ЕСТЕСТВЕННАЯ РЕАКЦИЯ на фактическое объявление России войны со стороны США. Пока она не перешла в горячую фазу, но вполне может.
Т.е. вагнерята сами лезут на американцев в Сирии... а виноваты США, потому что якобы обьявили РФ войну?
Интересно замечать как одни и те же персонажи сначала безудержно верят и вангуют в то, что США раздавит, нагнет и развалит Россию, и всячески радуются любой попытке Америке в этом деле, а потом обвиняют русских в безосновательном антиамериканизме.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Волгарь написав:Нет никакой тотальной слежкой, а антиамериканизм - ЕСТЕСТВЕННАЯ РЕАКЦИЯ на фактическое объявление России войны со стороны США. Пока она не перешла в горячую фазу, но вполне может.
Т.е. вагнерята сами лезут на американцев в Сирии... а виноваты США, потому что якобы обьявили РФ войну?
Интересно замечать как одни и те же персонажи сначала безудержно верят и вангуют в то, что США раздавит, нагнет и развалит Россию, и всячески радуются любой попытке Америке в этом деле, а потом обвиняют русских в безосновательном антиамериканизме.
А мені цікаво спостерігати за сволотою , яка за гроші ладна й батька-матір продати 1 Ви погоджуєтесь що росія по відношенню до України - ворог бо а - відкусила і анексувала шматок території б - проплачує бойові дії в ОРДЛО 2 Ви погоджуєтесь що США допомагає Україні відбиватись від в рази сильнішого агресора ? 3 Ви погоджуєтесь , що спроба відвернути увагу від агресії росії по відношенню до України шляхом оповідань що США ( який ніколи не крав Українських територій) десь там нагинає педерацію і тому священний обовязок педерації нагинати Україну - є як мінімум тупістю - як максимум зрадою ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Волгарь написав:Простите, не существует НИКАКИХ реальных доказательств, что взрывы в Москве и Волгодонске в сентябре 99-го устроило ФСБ.
Просто не существует НИКАКОЙ реальной возможности ОФИЦИАЛЬНО это доказать. Как и в случае убийства оппозиционера Бориса Немцова, там за километр видно, ЧЬИ уши торчат. Но пока у власти тот, кто это организовал - расследовать невозможно и опасно. (За примером далеко ходить не нужно: преступления кумира россиян, Сталина, начали расследовать только после его смерти)
Sommer написав:]Т.е. вагнерята сами лезут на американцев в Сирии... а виноваты США, потому что якобы обьявили РФ войну?
Интересно замечать как одни и те же персонажи сначала безудержно верят и вангуют в то, что США раздавит, нагнет и развалит Россию, и всячески радуются любой попытке Америке в этом деле, а потом обвиняют русских в безосновательном антиамериканизме.
А мені цікаво спостерігати за сволотою , яка за гроші ладна й батька-матір продати 1 Ви погоджуєтесь що росія по відношенню до України - ворог бо а - відкусила і анексувала шматок території б - проплачує бойові дії в ОРДЛО
Да откусила, да проплачивает бойцов (и не только) на Донбассе.
budivelnik написав:2 Ви погоджуєтесь що США допомагає Україні відбиватись від в рази сильнішого агресора ?
Нет не помогает. Скорее использует Украину в своих целях и интересах. Кстати, если завтра американцем станет выгодно сдать Украину, они это сделают не моргнув и глазом.
budivelnik написав:3 Ви погоджуєтесь , що спроба відвернути увагу від агресії росії по відношенню до України шляхом оповідань що США ( який ніколи не крав Українських територій) десь там нагинає педерацію і тому священний обовязок педерації нагинати Україну - є як мінімум тупістю - як максимум зрадою ?
Тут я вас вообще не понял что вы пытаетесь сказать. Однако могу для вас разжевать то о чем я писал выше - как украинцы испытывают сейчас антироссийские чувства из-за агрессии России , так же и русские испытывают антиамериканские чувства из-за агрессии США. Агрессия США по отношению к России есть? Да есть (санкции,экономические препоны, противодействие торговым интересам). Можно ли назвать антиамериканизм русских безосновательным - нет нельзя. Он вполне естественен.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram написав:Скорее использует Украину в своих целях и интересах. Кстати, если завтра американцем станет выгодно сдать Украину, они это сделают не моргнув и глазом.
Вот как раз новость в эту тему
США сняли санкции с Рогозина
Джим Брайденстайн – руководитель Национального управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) – заявил, что с гендиректора Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрия Рогозина сняты санкции.
Сделано это для того, чтобы он мог по приглашению NASA посетить США , передаёт ТАСС.
По словам Брайденстайн, в Белом Доме пошли на такие меры для установления между сторонами крепких рабочих отношений в космической сфере.
Стало выгодно поговорить с Рогозиным - быстренько сняли санкции, станет выгодно в какой-то области делать с Россией совместные проекты - так же снимут санкции, и откроют финансирование. На Украину им плевать (что вполне естественно).
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Ватноголовые кремлетролли опять пытаются накормить фсб-шным пропагандоном шариковым. Как в очередной раз пропихнуть свое вранье "фоновым радиошумом" и вранье ему подобных о том что так было и при Украине, что опровергают сами жители Армянска. Вместе с тем дела в Армянске по прежнему плохи :