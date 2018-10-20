RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 398399400401
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 10:38

Едва ли не три десятка постов, не имеющих ни какого отношения к затронутой теме - БЕЗОПАСНОСТИ.
Поэтому снова обратимся к цифрам.
В 2017 году в Киеве было совершено 925 убийств
В 2017 году в Киеве было совершено 925 убийств. Об этом сообщает Генпрокуратура, пишут Украинские новости. Отмечается, что в эту категорию вошли преступления, которые квалифицируются по статьям 115 - 118 Уголовного кодекса, то есть умышленные убийства, убийства в состоянии сильного душевного волнения, умышленные убийства матерью новорожденного, убийства при превышении пределов необходимой обороны или превышении мер, необходимых для задержания преступника. Из них очевидных умышленных убийств (покушений) в прошлом году было совершено 150.

https://bigkiev.com.ua/content/v-2017-g ... 25-ubiystv
А не очевидные, видимо, емко характеризуются эпизодом из Жмурок режиссера Балабанова, когда сосед по лестничной клетке, желая проверить, кто шумит за стенкой, стучится в квартиру, его ставят в стенной шкаф, пристреливают без эмоций, а на вопрос одного мафиози Что там?, другой отвечает: А, так...
В Киеве проживает 2,9 млн. человек, т.е. уровень убийств составил 31,8 на 100 тыс. Уровень криминальнейших Боготы или Каракаса.
Для сравнения возьмем другую столицу - Москву с 13,5 млн. жителей, проходной двор, в сущности
Жертвами убийц в январе-августе в ней стали 166 человек, т.е. 250 в годовом исчислении - 1,9 на 100 тыс, в 17!!! раз меньше.
http://www.gks.ru/free_doc/2018/demo/edn08-18.htm
Но это и понятно - кровавая гебня окружила себя сатрапами (и видеокамерами), муха не пролетит. А вот как выглядит статистика 18-го года по Украине в целом.
За шесть месяцев 2018 года было совершено 4465 умышленных убийств, что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В Украине за шесть месяцев 2018 года было совершено 4465 умышленных убийств. Это на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом в четверг, 19 июля, пишет УНН со ссылкой на Генеральную прокуратуру Украины.
По информации прокуратуры, в январе-июне этого года было совершено 4465 умышленных убийств, из которых было зафиксировано 817 очевидных умышленных убийств.

https://korrespondent.net/ukraine/39916 ... byistv-hpu
Т.е. 8 900 в годовом исчислении. В РФ за 8 месяцев жертвами убийц стали 5305 человек - 8 000 в годовом исчислении. Уровень распространенности этого тягчайшего преступления посчитаем максимально корректно, без миграционных искажений, учитывая только постоянное население стран - 35,5 и 146,8 млн. соответственно. Получается 25 и 6 на 100 тыс. соответственно.
Или (с учетом покушений на убийства) 4 к 1.
А теперь можно опубликовать еще десятки постов об ужасах закона Яровой и миллионах, сидящих в тюрьмах России за лайки и репосты. Но все это не изменит одного простого факта - по уровню безопасности Украина, к величайшему сожалению, находится среди опаснейших стран мира.
Волгарь
 
Повідомлень: 5526
З нами з: 12.10.12
Подякував: 16 раз.
Подякували: 567 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 398399400401
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Radon і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Скільки заробляють топ-менеджери в Україні (таблиця)
R2 » Нед 21 жов, 2018 15:12
6 331
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 жов, 2018 10:25
magneet
Скільки заробляють топ-менеджери в Україні (таблиця)
R2 » Нед 21 жов, 2018 16:54
0 40
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 жов, 2018 16:54
R2
У Мінсоцполітики порахували, скільки українців отримують...
R2 » П'ят 19 жов, 2018 09:55
8 292
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 жов, 2018 08:47
cannabis_ua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (13273)
22.10.2018 12:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.