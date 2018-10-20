Додано: Пон 22 жов, 2018 10:38

В 2017 году в Киеве было совершено 925 убийств

В 2017 году в Киеве было совершено 925 убийств. Об этом сообщает Генпрокуратура, пишут Украинские новости. Отмечается, что в эту категорию вошли преступления, которые квалифицируются по статьям 115 - 118 Уголовного кодекса, то есть умышленные убийства, убийства в состоянии сильного душевного волнения, умышленные убийства матерью новорожденного, убийства при превышении пределов необходимой обороны или превышении мер, необходимых для задержания преступника. Из них очевидных умышленных убийств ( покушений) в прошлом году было совершено 150.

Жмурок

Что там?

А, так..

За шесть месяцев 2018 года было совершено 4465 умышленных убийств, что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В Украине за шесть месяцев 2018 года было совершено 4465 умышленных убийств. Это на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом в четверг, 19 июля, пишет УНН со ссылкой на Генеральную прокуратуру Украины.

По информации прокуратуры, в январе-июне этого года было совершено 4465 умышленных убийств, из которых было зафиксировано 817 очевидных умышленных убийств.

по уровню безопасности Украина, к величайшему сожалению, находится среди опаснейших стран мира

Едва ли не три десятка постов, не имеющих ни какого отношения к затронутой теме - БЕЗОПАСНОСТИ.Поэтому снова обратимся к цифрам.А не очевидные, видимо, емко характеризуются эпизодом изрежиссера Балабанова, когда сосед по лестничной клетке, желая проверить, кто шумит за стенкой, стучится в квартиру, его ставят в стенной шкаф, пристреливают без эмоций, а на вопрос одного мафиози, другой отвечает:В Киеве проживает 2,9 млн. человек, т.е. уровень убийств составил 31,8 на 100 тыс. Уровень криминальнейших Боготы или Каракаса.Для сравнения возьмем другую столицу - Москву с 13,5 млн. жителей, проходной двор, в сущностиЖертвами убийц в январе-августе в ней стали 166 человек, т.е. 250 в годовом исчислении - 1,9 на 100 тыс, в 17!!! раз меньше.Но это и понятно - кровавая гебня окружила себя сатрапами (и видеокамерами), муха не пролетит. А вот как выглядит статистика 18-го года по Украине в целом.Т.е. 8 900 в годовом исчислении. В РФ за 8 месяцев жертвами убийц стали 5305 человек - 8 000 в годовом исчислении. Уровень распространенности этого тягчайшего преступления посчитаем максимально корректно, без миграционных искажений, учитывая только постоянное население стран - 35,5 и 146,8 млн. соответственно. Получается 25 и 6 на 100 тыс. соответственно.Или (с учетом покушений на убийства) 4 к 1.А теперь можно опубликовать еще десятки постов об ужасах закона Яровой и миллионах, сидящих в тюрьмах России за лайки и репосты. Но все это не изменит одного простого факта -