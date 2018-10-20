В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Едва ли не три десятка постов, не имеющих ни какого отношения к затронутой теме - БЕЗОПАСНОСТИ. Поэтому снова обратимся к цифрам. В 2017 году в Киеве было совершено 925 убийств
В 2017 году в Киеве было совершено 925 убийств. Об этом сообщает Генпрокуратура, пишут Украинские новости. Отмечается, что в эту категорию вошли преступления, которые квалифицируются по статьям 115 - 118 Уголовного кодекса, то есть умышленные убийства, убийства в состоянии сильного душевного волнения, умышленные убийства матерью новорожденного, убийства при превышении пределов необходимой обороны или превышении мер, необходимых для задержания преступника. Из них очевидных умышленных убийств (покушений) в прошлом году было совершено 150.
https://bigkiev.com.ua/content/v-2017-g ... 25-ubiystv А не очевидные, видимо, емко характеризуются эпизодом из Жмурок режиссера Балабанова, когда сосед по лестничной клетке, желая проверить, кто шумит за стенкой, стучится в квартиру, его ставят в стенной шкаф, пристреливают без эмоций, а на вопрос одного мафиози Что там?, другой отвечает: А, так... В Киеве проживает 2,9 млн. человек, т.е. уровень убийств составил 31,8 на 100 тыс. Уровень криминальнейших Боготы или Каракаса. Для сравнения возьмем другую столицу - Москву с 13,5 млн. жителей, проходной двор, в сущности Жертвами убийц в январе-августе в ней стали 166 человек, т.е. 250 в годовом исчислении - 1,9 на 100 тыс, в 17!!! раз меньше. http://www.gks.ru/free_doc/2018/demo/edn08-18.htm Но это и понятно - кровавая гебня окружила себя сатрапами (и видеокамерами), муха не пролетит. А вот как выглядит статистика 18-го года по Украине в целом.
За шесть месяцев 2018 года было совершено 4465 умышленных убийств, что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В Украине за шесть месяцев 2018 года было совершено 4465 умышленных убийств. Это на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом в четверг, 19 июля, пишет УНН со ссылкой на Генеральную прокуратуру Украины. По информации прокуратуры, в январе-июне этого года было совершено 4465 умышленных убийств, из которых было зафиксировано 817 очевидных умышленных убийств.
https://korrespondent.net/ukraine/39916 ... byistv-hpu Т.е. 8 900 в годовом исчислении. В РФ за 8 месяцев жертвами убийц стали 5305 человек - 8 000 в годовом исчислении. Уровень распространенности этого тягчайшего преступления посчитаем максимально корректно, без миграционных искажений, учитывая только постоянное население стран - 35,5 и 146,8 млн. соответственно. Получается 25 и 6 на 100 тыс. соответственно. Или (с учетом покушений на убийства) 4 к 1. А теперь можно опубликовать еще десятки постов об ужасах закона Яровой и миллионах, сидящих в тюрьмах России за лайки и репосты. Но все это не изменит одного простого факта - по уровню безопасности Украина, к величайшему сожалению, находится среди опаснейших стран мира.
Волгарь написав:Для сравнения возьмем другую столицу - Москву с 13,5 млн. жителей, проходной двор, в сущности Жертвами убийц в январе-августе в ней стали 166 человек, т.е. 250 в годовом исчислении - 1,9 на 100 тыс, в 17!!! раз меньше. http://www.gks.ru/free_doc/2018/demo/edn08-18.htm Но это и понятно - кровавая гебня окружила себя сатрапами (и видеокамерами), муха не пролетит.
Или просто рисуют любую статистику, которую захотят.
Результаты социологических опросов, исследующих состояние межнациональных отношений в регионах России, мягко говоря, шокируют.
Если в 1992 году 32 процента опрошенных москвичей придерживались мнения, что межнациональные отношения стабильны, то число таких оптимистов к 2015 году сократилось в три раза. Сегодня межнациональную напряженность в столице отмечают более 80 процентов респондентов
А касательно уровня безопасности в Украине - не приходится сомневаться, что из Нижнего Новгорода виднее
Волгарь написав:Для сравнения возьмем другую столицу - Москву с 13,5 млн. жителей, проходной двор, в сущности Жертвами убийц в январе-августе в ней стали 166 человек, т.е. 250 в годовом исчислении - 1,9 на 100 тыс, в 17!!! раз меньше. http://www.gks.ru/free_doc/2018/demo/edn08-18.htm Но это и понятно - кровавая гебня окружила себя сатрапами (и видеокамерами), муха не пролетит.
Или просто рисуют любую статистику, которую захотят.
Результаты социологических опросов, исследующих состояние межнациональных отношений в регионах России, мягко говоря, шокируют.
Если в 1992 году 32 процента опрошенных москвичей придерживались мнения, что межнациональные отношения стабильны, то число таких оптимистов к 2015 году сократилось в три раза. Сегодня межнациональную напряженность в столице отмечают более 80 процентов респондентов
А касательно уровня безопасности в Украине - не приходится сомневаться, что из Нижнего Новгорода виднее
Как я понимаю, статистику убийств на Украине Вы под сомнение не ставите? Насчет рисованной статистики - убийство, к сожалению, всегда сопровождается трупом, а трупы не спрячешь. Да и по европейским меркам (1-3 убийство на 100 тыс.) их уровень в РФ еще достаточно высок. Но снижается - вчетверо за 15 лет. А судить из Нижнего Новгорода или Торонто нет никакой разницы - если цифры, приводимые в СМИ, адекватны, то выводы однозначны. И к реальной ситуации с преступностью выводы социологических опросов, на которые Вы ссылаетесь, НЕ ИМЕЮТ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ. ЭТО НЕ ЕСТЬ ФАКТ, как говорили в одном очень известном истерне начала 70-х