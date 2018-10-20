RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 398399400401
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 10:38

Едва ли не три десятка постов, не имеющих ни какого отношения к затронутой теме - БЕЗОПАСНОСТИ.
Поэтому снова обратимся к цифрам.
В 2017 году в Киеве было совершено 925 убийств
В 2017 году в Киеве было совершено 925 убийств. Об этом сообщает Генпрокуратура, пишут Украинские новости. Отмечается, что в эту категорию вошли преступления, которые квалифицируются по статьям 115 - 118 Уголовного кодекса, то есть умышленные убийства, убийства в состоянии сильного душевного волнения, умышленные убийства матерью новорожденного, убийства при превышении пределов необходимой обороны или превышении мер, необходимых для задержания преступника. Из них очевидных умышленных убийств (покушений) в прошлом году было совершено 150.

https://bigkiev.com.ua/content/v-2017-g ... 25-ubiystv
А не очевидные, видимо, емко характеризуются эпизодом из Жмурок режиссера Балабанова, когда сосед по лестничной клетке, желая проверить, кто шумит за стенкой, стучится в квартиру, его ставят в стенной шкаф, пристреливают без эмоций, а на вопрос одного мафиози Что там?, другой отвечает: А, так...
В Киеве проживает 2,9 млн. человек, т.е. уровень убийств составил 31,8 на 100 тыс. Уровень криминальнейших Боготы или Каракаса.
Для сравнения возьмем другую столицу - Москву с 13,5 млн. жителей, проходной двор, в сущности
Жертвами убийц в январе-августе в ней стали 166 человек, т.е. 250 в годовом исчислении - 1,9 на 100 тыс, в 17!!! раз меньше.
http://www.gks.ru/free_doc/2018/demo/edn08-18.htm
Но это и понятно - кровавая гебня окружила себя сатрапами (и видеокамерами), муха не пролетит. А вот как выглядит статистика 18-го года по Украине в целом.
За шесть месяцев 2018 года было совершено 4465 умышленных убийств, что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В Украине за шесть месяцев 2018 года было совершено 4465 умышленных убийств. Это на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом в четверг, 19 июля, пишет УНН со ссылкой на Генеральную прокуратуру Украины.
По информации прокуратуры, в январе-июне этого года было совершено 4465 умышленных убийств, из которых было зафиксировано 817 очевидных умышленных убийств.

https://korrespondent.net/ukraine/39916 ... byistv-hpu
Т.е. 8 900 в годовом исчислении. В РФ за 8 месяцев жертвами убийц стали 5305 человек - 8 000 в годовом исчислении. Уровень распространенности этого тягчайшего преступления посчитаем максимально корректно, без миграционных искажений, учитывая только постоянное население стран - 35,5 и 146,8 млн. соответственно. Получается 25 и 6 на 100 тыс. соответственно.
Или (с учетом покушений на убийства) 4 к 1.
А теперь можно опубликовать еще десятки постов об ужасах закона Яровой и миллионах, сидящих в тюрьмах России за лайки и репосты. Но все это не изменит одного простого факта - по уровню безопасности Украина, к величайшему сожалению, находится среди опаснейших стран мира.
Волгарь
 
Повідомлень: 5536
З нами з: 12.10.12
Подякував: 16 раз.
Подякували: 567 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 11:53

  Волгарь написав:по уровню безопасности Украина, к величайшему сожалению, находится среди опаснейших стран мира.
тільки для москалів несучих раССейський мір...
Для всіх інших - Україна безпечна і без масових терактів....

ПС
Як там , той 21 труп в Керчі порахували як умисне вбивство , чи як смерті від страху (тобто природня ?)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19669
З нами з: 15.01.09
Подякував: 124 раз.
Подякували: 1899 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 12:24

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  Волгарь написав:Для сравнения возьмем другую столицу - Москву с 13,5 млн. жителей, проходной двор, в сущности
Жертвами убийц в январе-августе в ней стали 166 человек, т.е. 250 в годовом исчислении - 1,9 на 100 тыс, в 17!!! раз меньше.
http://www.gks.ru/free_doc/2018/demo/edn08-18.htm
Но это и понятно - кровавая гебня окружила себя сатрапами (и видеокамерами), муха не пролетит.

Или просто рисуют любую статистику, которую захотят.

Так или иначе, а новости о межнациональных конфликтах, либо конфликтах на политической почве в РФ и в Москве в частности всплывают достаточно регулярно.
https://www.mk.ru/moscow/2016/04/19/mos ... vshim.html
Результаты социологических опросов, исследующих состояние межнациональных отношений в регионах России, мягко говоря, шокируют.

Если в 1992 году 32 процента опрошенных москвичей придерживались мнения, что межнациональные отношения стабильны, то число таких оптимистов к 2015 году сократилось в три раза. Сегодня межнациональную напряженность в столице отмечают более 80 процентов респондентов


А касательно уровня безопасности в Украине - не приходится сомневаться, что из Нижнего Новгорода виднее
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 22340
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1091 раз.
Подякували: 5000 раз.
 
Профіль
5
1
1
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 12:49

  Faceless написав:
  Волгарь написав:Для сравнения возьмем другую столицу - Москву с 13,5 млн. жителей, проходной двор, в сущности
Жертвами убийц в январе-августе в ней стали 166 человек, т.е. 250 в годовом исчислении - 1,9 на 100 тыс, в 17!!! раз меньше.
http://www.gks.ru/free_doc/2018/demo/edn08-18.htm
Но это и понятно - кровавая гебня окружила себя сатрапами (и видеокамерами), муха не пролетит.

Или просто рисуют любую статистику, которую захотят.

Так или иначе, а новости о межнациональных конфликтах, либо конфликтах на политической почве в РФ и в Москве в частности всплывают достаточно регулярно.
https://www.mk.ru/moscow/2016/04/19/mos ... vshim.html
Результаты социологических опросов, исследующих состояние межнациональных отношений в регионах России, мягко говоря, шокируют.

Если в 1992 году 32 процента опрошенных москвичей придерживались мнения, что межнациональные отношения стабильны, то число таких оптимистов к 2015 году сократилось в три раза. Сегодня межнациональную напряженность в столице отмечают более 80 процентов респондентов


А касательно уровня безопасности в Украине - не приходится сомневаться, что из Нижнего Новгорода виднее

Как я понимаю, статистику убийств на Украине Вы под сомнение не ставите?
Насчет рисованной статистики - убийство, к сожалению, всегда сопровождается трупом, а трупы не спрячешь. Да и по европейским меркам (1-3 убийство на 100 тыс.) их уровень в РФ еще достаточно высок. Но снижается - вчетверо за 15 лет. А судить из Нижнего Новгорода или Торонто нет никакой разницы - если цифры, приводимые в СМИ, адекватны, то выводы однозначны. И к реальной ситуации с преступностью выводы социологических опросов, на которые Вы ссылаетесь, НЕ ИМЕЮТ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ.
ЭТО НЕ ЕСТЬ ФАКТ, как говорили в одном очень известном истерне начала 70-х
Волгарь
 
Повідомлень: 5536
З нами з: 12.10.12
Подякував: 16 раз.
Подякували: 567 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 17:06

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  Faceless написав:Или просто рисуют любую статистику, которую захотят.


или манипулируют, можно взять один регион, где добились снижения преступности (или просто лукаво ее регистрируют - вспомним битцевского маньяка в Москве где почти все бомжи-жертвы не были официально учтены как убитые) и сравнить с нашим также отдельно взятым регионом. http://www.gks.ru/free_doc/2018/demo/t3_5a.xls

интересна кстати статистика по Кавказскому округу - там в Чечне к примеру вообще убийства не происходят... почти, я конечно могу поверить что там нет смертей от отравления алкоголем, но чтобы...

Ладно, a вот еще интересней - http://www.gks.ru/free_doc/2018/demo/t3_5.xls получается что мало того что в Москве смертность на 30% меньше чем в среднем по России, так а в Чечне в 3 раза меньше, год от года! Люди вообще не мрут, чудеса! Мы все верим в эту чудесную статистику, как и в результаты голосования в Чечне - 110% за путю.

А можно взять статистику по странам - https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_intentional_homicide_rate

И тут какой бы год ни выберать, на каком бы языке не смотреть а рашка "впереди". https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8E_%D1%83%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2

Обидно конечно что и наша Родина в первых рядах, обидно видеть и статистику по утонувшим и по самоубийствам, и особенно обидно по погибшим в автоавариях, вот тут мы к сожелению даже хуже рашки. А если еще на количество автомобилий, то просто "латинская америка". :cry:

https://www.kharkovforum.com/showpost.php?p=61818042&postcount=37231

Кстати, по убийствам - обычно основная проблемма это бедность плюс неравенство в доходах, отсюда "фактор латинской америки", с неравностью доходов в Украине все ок - одна из самых вменяемых, поднять общий уровень - и убийства должны прекратиться. 8)
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 969
З нами з: 24.07.10
Подякував: 226 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 18:26

  Shram написав:
  Sommer написав:
  Волгарь написав:Нет никакой тотальной слежкой, а антиамериканизм - ЕСТЕСТВЕННАЯ РЕАКЦИЯ на фактическое объявление России войны со стороны США. Пока она не перешла в горячую фазу, но вполне может.


Т.е. вагнерята сами лезут на американцев в Сирии... а виноваты США, потому что якобы обьявили РФ войну? :mrgreen:


Интересно замечать как одни и те же персонажи сначала безудержно верят и вангуют в то, что США раздавит, нагнет и развалит Россию


Я наверное, попрошу ссылки на вангование про раздавливание, нагнетание и разваливание... Но я подозреваю, что как обычно - у тебя фантазии, а на фантазии ссылки дать невозможно. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
Повідомлень: 3016
З нами з: 07.04.17
Подякував: 253 раз.
Подякували: 442 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 398399400401
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: avk, PavelF, Sommer і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Скільки заробляють топ-менеджери в Україні (таблиця) 1, 2
R2 » Нед 21 жов, 2018 15:12
10 492
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 жов, 2018 17:10
magneet
Скільки заробляють топ-менеджери в Україні (таблиця)
R2 » Нед 21 жов, 2018 16:54
0 41
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 жов, 2018 16:54
R2
У Мінсоцполітики порахували, скільки українців отримують...
R2 » П'ят 19 жов, 2018 09:55
8 292
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 жов, 2018 08:47
cannabis_ua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.