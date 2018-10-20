В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Едва ли не три десятка постов, не имеющих ни какого отношения к затронутой теме - БЕЗОПАСНОСТИ. Поэтому снова обратимся к цифрам. В 2017 году в Киеве было совершено 925 убийств
В 2017 году в Киеве было совершено 925 убийств. Об этом сообщает Генпрокуратура, пишут Украинские новости. Отмечается, что в эту категорию вошли преступления, которые квалифицируются по статьям 115 - 118 Уголовного кодекса, то есть умышленные убийства, убийства в состоянии сильного душевного волнения, умышленные убийства матерью новорожденного, убийства при превышении пределов необходимой обороны или превышении мер, необходимых для задержания преступника. Из них очевидных умышленных убийств (покушений) в прошлом году было совершено 150.
https://bigkiev.com.ua/content/v-2017-g ... 25-ubiystv А не очевидные, видимо, емко характеризуются эпизодом из Жмурок режиссера Балабанова, когда сосед по лестничной клетке, желая проверить, кто шумит за стенкой, стучится в квартиру, его ставят в стенной шкаф, пристреливают без эмоций, а на вопрос одного мафиози Что там?, другой отвечает: А, так... В Киеве проживает 2,9 млн. человек, т.е. уровень убийств составил 31,8 на 100 тыс. Уровень криминальнейших Боготы или Каракаса. Для сравнения возьмем другую столицу - Москву с 13,5 млн. жителей, проходной двор, в сущности Жертвами убийц в январе-августе в ней стали 166 человек, т.е. 250 в годовом исчислении - 1,9 на 100 тыс, в 17!!! раз меньше. http://www.gks.ru/free_doc/2018/demo/edn08-18.htm Но это и понятно - кровавая гебня окружила себя сатрапами (и видеокамерами), муха не пролетит. А вот как выглядит статистика 18-го года по Украине в целом.
За шесть месяцев 2018 года было совершено 4465 умышленных убийств, что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В Украине за шесть месяцев 2018 года было совершено 4465 умышленных убийств. Это на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом в четверг, 19 июля, пишет УНН со ссылкой на Генеральную прокуратуру Украины. По информации прокуратуры, в январе-июне этого года было совершено 4465 умышленных убийств, из которых было зафиксировано 817 очевидных умышленных убийств.
https://korrespondent.net/ukraine/39916 ... byistv-hpu Т.е. 8 900 в годовом исчислении. В РФ за 8 месяцев жертвами убийц стали 5305 человек - 8 000 в годовом исчислении. Уровень распространенности этого тягчайшего преступления посчитаем максимально корректно, без миграционных искажений, учитывая только постоянное население стран - 35,5 и 146,8 млн. соответственно. Получается 25 и 6 на 100 тыс. соответственно. Или (с учетом покушений на убийства) 4 к 1. А теперь можно опубликовать еще десятки постов об ужасах закона Яровой и миллионах, сидящих в тюрьмах России за лайки и репосты. Но все это не изменит одного простого факта - по уровню безопасности Украина, к величайшему сожалению, находится среди опаснейших стран мира.
Волгарь написав:Для сравнения возьмем другую столицу - Москву с 13,5 млн. жителей, проходной двор, в сущности Жертвами убийц в январе-августе в ней стали 166 человек, т.е. 250 в годовом исчислении - 1,9 на 100 тыс, в 17!!! раз меньше. http://www.gks.ru/free_doc/2018/demo/edn08-18.htm Но это и понятно - кровавая гебня окружила себя сатрапами (и видеокамерами), муха не пролетит.
Или просто рисуют любую статистику, которую захотят.
Результаты социологических опросов, исследующих состояние межнациональных отношений в регионах России, мягко говоря, шокируют.
Если в 1992 году 32 процента опрошенных москвичей придерживались мнения, что межнациональные отношения стабильны, то число таких оптимистов к 2015 году сократилось в три раза. Сегодня межнациональную напряженность в столице отмечают более 80 процентов респондентов
А касательно уровня безопасности в Украине - не приходится сомневаться, что из Нижнего Новгорода виднее
Волгарь написав:Для сравнения возьмем другую столицу - Москву с 13,5 млн. жителей, проходной двор, в сущности Жертвами убийц в январе-августе в ней стали 166 человек, т.е. 250 в годовом исчислении - 1,9 на 100 тыс, в 17!!! раз меньше. http://www.gks.ru/free_doc/2018/demo/edn08-18.htm Но это и понятно - кровавая гебня окружила себя сатрапами (и видеокамерами), муха не пролетит.
Или просто рисуют любую статистику, которую захотят.
Результаты социологических опросов, исследующих состояние межнациональных отношений в регионах России, мягко говоря, шокируют.
Если в 1992 году 32 процента опрошенных москвичей придерживались мнения, что межнациональные отношения стабильны, то число таких оптимистов к 2015 году сократилось в три раза. Сегодня межнациональную напряженность в столице отмечают более 80 процентов респондентов
А касательно уровня безопасности в Украине - не приходится сомневаться, что из Нижнего Новгорода виднее
Как я понимаю, статистику убийств на Украине Вы под сомнение не ставите? Насчет рисованной статистики - убийство, к сожалению, всегда сопровождается трупом, а трупы не спрячешь. Да и по европейским меркам (1-3 убийство на 100 тыс.) их уровень в РФ еще достаточно высок. Но снижается - вчетверо за 15 лет. А судить из Нижнего Новгорода или Торонто нет никакой разницы - если цифры, приводимые в СМИ, адекватны, то выводы однозначны. И к реальной ситуации с преступностью выводы социологических опросов, на которые Вы ссылаетесь, НЕ ИМЕЮТ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ. ЭТО НЕ ЕСТЬ ФАКТ, как говорили в одном очень известном истерне начала 70-х
Faceless написав:Или просто рисуют любую статистику, которую захотят.
или манипулируют, можно взять один регион, где добились снижения преступности (или просто лукаво ее регистрируют - вспомним битцевского маньяка в Москве где почти все бомжи-жертвы не были официально учтены как убитые) и сравнить с нашим также отдельно взятым регионом. http://www.gks.ru/free_doc/2018/demo/t3_5a.xls
интересна кстати статистика по Кавказскому округу - там в Чечне к примеру вообще убийства не происходят... почти, я конечно могу поверить что там нет смертей от отравления алкоголем, но чтобы...
Ладно, a вот еще интересней - http://www.gks.ru/free_doc/2018/demo/t3_5.xls получается что мало того что в Москве смертность на 30% меньше чем в среднем по России, так а в Чечне в 3 раза меньше, год от года! Люди вообще не мрут, чудеса! Мы все верим в эту чудесную статистику, как и в результаты голосования в Чечне - 110% за путю.
Обидно конечно что и наша Родина в первых рядах, обидно видеть и статистику по утонувшим и по самоубийствам, и особенно обидно по погибшим в автоавариях, вот тут мы к сожелению даже хуже рашки. А если еще на количество автомобилий, то просто "латинская америка".
Кстати, по убийствам - обычно основная проблемма это бедность плюс неравенство в доходах, отсюда "фактор латинской америки", с неравностью доходов в Украине все ок - одна из самых вменяемых, поднять общий уровень - и убийства должны прекратиться.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Обезумевший пацан 18 лет, довольно заурядный физически, легко пронёс в школу пару бомб, мощное помповое ружьё и 150 патронов к нему. Свежо предание, да верится с трудом. Первый вопрос: как же он мог днём, в городе, двигаясь пешком(?) или на общественном транспорте(?) проделать это незаметно?! Предположим, он вошёл через запасный, как утверждают, ход, но до этого летел по воздуху? Просто представьте вчерашнего школьника в почти метровой «пушкой», 15 коробками довольно объемных патрон и самодельными (?) бомбами. Как он все это тащил? Это первая странность. Дальше, говорят, войдя в здание, он шмыгнул в туалет. Значит, он там достаточно долго должен был раскладывать боеприпасы, налаживать детонаторы, крепить провода, заряжать ружьё? Все время один, и никто не обратил на него внимание? ... Далее ещё сложнее: преступник в одиночку, вооруженный (где тогда в этот момент было оружие, на унитазе?) разгуливал по колледжу, спокойно установил 2 бомбы, расчехлил ружье и отправился убивать сокурсников. Где у него были «кнопки» от СВУ(самодельных взрывных устройств), в руках? Но руки у него были заняты оружием, которое он должен был перезарядить более 10(!) раз, так как емкость оружия - 6-8 зарядов(в зависимости от типа ружья). Причём при каждом выстреле затвор надо передергивать, используя обе руки. Он что, потом доставал «кнопки» от СВУ из карманов, прекращая стрелять? Если верить официозу, взрывы раздались практически одновременно с началом стрельбы. Еще одна странность: основной причиной смерти студентов и детей стали огнестрельные ранения. А от взрывов разве никто не пострадал? И что там за история про «взрыв-пакеты», которые якобы кто-то бросал в школьников и студентов?
Но самое непонятное - в невероятной меткости стрельбы преступника. Не может обычный парень за 15-20 минут «положить» из ружья почти 70 человек (21 погиб и более 50 получили ранения). Как я уже говорил, ружьё стреляет только одиночными, после каждого выстрела затвор необходимо передернуть. Через 6-8 выстрелов надо распечатать новую коробку и заложить в магазин боеприпасы. ... Не хватило бы ему ни времени, ни 150 патронов, он просто не попал бы более 70 раз в молодых ребят, убегавших от него изо всех сил. Ему потребовалось бы расстрелять как минимум 250-300 патронов при полнейшем олимпийском спокойствии, да и то я не уверен, что в таком случае он мог бы убить и ранить столько людей. Посмотрите на сводки операций по обезвреживанию бандформирований: 3-5 часов идёт бой, а жертв - единицы. Тысячи выстрелов из автоматического нарезного оружия, а попаданий(особенно летальных) очень немного. ... Теперь фото самоубийства, оно тоже очень странное. У меня есть на даче ружьё 12 калибра. Это страшная штука: говорят(я сам не пробовал), два выстрела картечью в упор перебивают покрышку КАМАЗа. В любом случае, от головы(если это был выстрел в висок или горло) ничего бы, что можно было фотографировать без риска быть обвинённом в распространении жестокости и ужаса, просто бы не осталось. А на снимке - молодое и даже совсем нетронутое лицо самоубийцы. Да, он вроде лежит в луже крови, но все, похоже, на месте. Зато на теле видны непонятные «колото-резанные раны», как обычно пишут следователи. Откуда они взялись?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Когда в 2014 году стало ясно, что украинских турбин, а соответственно и новых фрегатов проектов 11356 и 22350 ВМФ в ближайшее время не получит, флот экстренно запустил в производство новый малый ракетный корабль-корвет (МРК) «Каракурт». Проект 22800 почти стал крупным успехом отечественных корабелов. Созданный всего за три года, головной «Каракурт» мог бы выйти за испытания и быть принятым ВМФ еще в 2017-м. А сегодня в строю было бы уже несколько таких МРК...
...«Звезда» не только сорвала сроки поставки ГЭУ на головной МРК проекта 22800, но и вообще не смогла обеспечить производство установок более чем для одного корабля в год.
Единственно возможное сегодня решение – использование бывших в употреблении дизелей...