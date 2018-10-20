Обезумевший пацан 18 лет, довольно заурядный физически, легко пронёс в школу пару бомб, мощное помповое ружьё и 150 патронов к нему. Свежо предание, да верится с трудом. Первый вопрос: как же он мог днём, в городе, двигаясь пешком(?) или на общественном транспорте(?) проделать это незаметно?! Предположим, он вошёл через запасный, как утверждают, ход, но до этого летел по воздуху? Просто представьте вчерашнего школьника в почти метровой «пушкой», 15 коробками довольно объемных патрон и самодельными (?) бомбами. Как он все это тащил? Это первая странность. Дальше, говорят, войдя в здание, он шмыгнул в туалет. Значит, он там достаточно долго должен был раскладывать боеприпасы, налаживать детонаторы, крепить провода, заряжать ружьё? Все время один, и никто не обратил на него внимание?

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Далее ещё сложнее: преступник в одиночку, вооруженный (где тогда в этот момент было оружие, на унитазе?) разгуливал по колледжу, спокойно установил 2 бомбы, расчехлил ружье и отправился убивать сокурсников. Где у него были «кнопки» от СВУ(самодельных взрывных устройств), в руках? Но руки у него были заняты оружием, которое он должен был перезарядить более 10(!) раз, так как емкость оружия - 6-8 зарядов(в зависимости от типа ружья). Причём при каждом выстреле затвор надо передергивать, используя обе руки. Он что, потом доставал «кнопки» от СВУ из карманов, прекращая стрелять? Если верить официозу, взрывы раздались практически одновременно с началом стрельбы. Еще одна странность: основной причиной смерти студентов и детей стали огнестрельные ранения. А от взрывов разве никто не пострадал? И что там за история про «взрыв-пакеты», которые якобы кто-то бросал в школьников и студентов?



Но самое непонятное - в невероятной меткости стрельбы преступника. Не может обычный парень за 15-20 минут «положить» из ружья почти 70 человек (21 погиб и более 50 получили ранения). Как я уже говорил, ружьё стреляет только одиночными, после каждого выстрела затвор необходимо передернуть. Через 6-8 выстрелов надо распечатать новую коробку и заложить в магазин боеприпасы.

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Не хватило бы ему ни времени, ни 150 патронов, он просто не попал бы более 70 раз в молодых ребят, убегавших от него изо всех сил. Ему потребовалось бы расстрелять как минимум 250-300 патронов при полнейшем олимпийском спокойствии, да и то я не уверен, что в таком случае он мог бы убить и ранить столько людей. Посмотрите на сводки операций по обезвреживанию бандформирований: 3-5 часов идёт бой, а жертв - единицы. Тысячи выстрелов из автоматического нарезного оружия, а попаданий(особенно летальных) очень немного.

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Теперь фото самоубийства, оно тоже очень странное. У меня есть на даче ружьё 12 калибра. Это страшная штука: говорят(я сам не пробовал), два выстрела картечью в упор перебивают покрышку КАМАЗа. В любом случае, от головы(если это был выстрел в висок или горло) ничего бы, что можно было фотографировать без риска быть обвинённом в распространении жестокости и ужаса, просто бы не осталось. А на снимке - молодое и даже совсем нетронутое лицо самоубийцы. Да, он вроде лежит в луже крови, но все, похоже, на месте. Зато на теле видны непонятные «колото-резанные раны», как обычно пишут следователи. Откуда они взялись?

