Ихтамнет (с)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 28 жов, 2018 16:57
Уходящий на пенсию замглавы миссии ОБСЕ Александр Хуг, который заявил, что нет никаких фактов российской агрессии в Украине, получил предложение занять высокую должность в корпорации Газпром
Ихтамнет (с)
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