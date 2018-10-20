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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 399400401402
Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 16:57

Уходящий на пенсию замглавы миссии ОБСЕ Александр Хуг, который заявил, что нет никаких фактов российской агрессии в Украине, получил предложение занять высокую должность в корпорации Газпром

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