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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 399400401402
Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 16:57

Уходящий на пенсию замглавы миссии ОБСЕ Александр Хуг, который заявил, что нет никаких фактов российской агрессии в Украине, получил предложение занять высокую должность в корпорации Газпром

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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 09:33

dikkens написав:По сообщениям уже упомянутой мной крымскотатарской журналистки Тани Карацубы Сеид-Бурхан, украинские спецслужбы знали заранее о готовящейся российскими спецслужбами бойне в Керчи и смогли подключиться к системе видеонаблюдения колледжа. Информация, конечно, выглядит сногсшибательно. Но именно этим фактором журналистка объясняет внезапный поворот на 180 градусов путинской версии происшедшего, когда после первоначального заявления ФСБ об украинском следе в теракте неожиданно это заявление было дезавуировано и взамен первой версии была выдвинута версия о 18-летнем стрелке, учащимся этого же колледжа. Журналистка говорит, что располагает сведениями, что именно угроза украинских спецслужб обнародовать все имеющиеся у нее видеозаписи, на которых четко видно как люди в масках расстреливают из автоматов детей, а убитых не менее двух сотен, заставила Путина отказаться от украинской версии

Честно говоря, цитирование подобной ереси вызывает серьезные сомнения в адекватности не только журналистки?? с удивительной фамилией, достойной пера Ильфа и Петрова (Остен-Бакен/Медуза-Горгонер из Золотого теленка), но и всех, кто цицирует подобное, выдавая ВОТ ЭТО за истину в последней инстанции. И дело вовсе не в играх спецслужб – просто в небольшом городе, вроде Керчи, убийство 2 сотен!!! учеников колледжа скрыть бы не удалось ни при каком раскладе, даже используя пресловутые мобильные крематории пана Тымчука.
Гораздо убедительнее выглядят настоящие факты из недавнего прошлого.
Для начала - очень рекомендую всем http://istmat.info/ - уникальный сайт, содержащий огромный фактический и статистический материал по истории Российской империи/СССР/РФ (например, результаты переписи населения 37-го года, по которым можно судить об истинных размерах смертности от голода 33-го года). Мне, например, удалось найти на нем даже перечисление всех учителей Ильинской гимназии Нижнего Новгорода, 8-ой класс которой моя бабушка окончила в 1916-ом году!!!
Преступность и правонарушения 1991 (Статистический сборник)
http://istmat.info/node/45401
http://istmat.info/files/uploads/45401/ ... a_1991.pdf
Данные о преступности в СССР в 1987-ом-91-ом годах
Зарегистрировано умышленных убийств и покушений на убийство по странам — членам СНГ (стр. 48)
РСФСР
1987-ой – 9 199
1991-ый – 16 122
Рост на 75%
УССР
1987-ой – 1 785
1991-ый – 2 902
Рост на 63%
Коэффициенты на 100 000 жителей 10,9 и 5,6 соответственно.
Тут некоторые иностранные корреспонденты высказали сомнения в правдивости статистики преступности и сокрытии преступлений в современной России. Преступления, вероятно, можно скрыть, невозможно изменить общественную атмосферу, то самое коллективное бессознательное, превалирующее в обществе в тот или иной период.
1987-ой – это время несбывшихся надежд: надежды на обновление, открытие архивов, освобождение от разрыва между словом и делом, когда внезапно черное стали называть черным, а белое белым, возвращение забытых имен, публикация после едва ли не 60-ти лет молчания криминальной статистики, а главное – резкая деалкоголизация общества. Как результат – резкое снижение преступности. В достаточно криминальном тогда Горьком гулять стало возможным в любом районе 24 часа в сутки.
91-ый – крах системы, распад государственности, полное бессилие государства во всех его функциях, когда в обществе вновь возник знаменитый лозунг 18-19-го годов прошлого столетия – лучше ужасный конец, чем ужас без конца.
Как следствие этого - беспрецендентный разгул криминала (и рост количества убийств в РСФСР на 3/4 всего за 4 года).
Если же рассматривать эпоху в целом, за 27 последних лет, то в РФ за этот период при примерно стабильном по статистике (и выросшем в реале на 1/12 за счет миграции) населении, показатель этого тягчайшего преступления (умышленного убийства), удвоившись к 2004-ому (34 тыс. случаев), затем сократился вчетверо, вернувшись в 2018-ом к уровню спокойнейшего 1987-го. При этом резко изменилась и атмосфера в обществе – даже столкновения автомобилей уже не вызывают бурю эмоций водителей, как еще 10 лет назад – обе стороны, сидя в машинах, ждут приезда страховых комиссаров либо сами заполняют европротокол.
На Украине ситуация, увы, прямо противоположная – при уменьшении за тот же срок на 1/3 постоянного населении количество умышленных убийств в стране утроилось!, а их уровень вырос почти в 4,5 раза - с 5,6-ти до 25-ти на 100 тыс.
Волгарь
 
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