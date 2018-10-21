Ихтамнет (с)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 28 жов, 2018 16:57
Уходящий на пенсию замглавы миссии ОБСЕ Александр Хуг, который заявил, что нет никаких фактов российской агрессии в Украине, получил предложение занять высокую должность в корпорации Газпром
Ихтамнет (с)
Додано: Вів 30 жов, 2018 09:33
Честно говоря, цитирование подобной ереси вызывает серьезные сомнения в адекватности не только журналистки?? с удивительной фамилией, достойной пера Ильфа и Петрова (Остен-Бакен/Медуза-Горгонер из Золотого теленка), но и всех, кто цицирует подобное, выдавая ВОТ ЭТО за истину в последней инстанции. И дело вовсе не в играх спецслужб – просто в небольшом городе, вроде Керчи, убийство 2 сотен!!! учеников колледжа скрыть бы не удалось ни при каком раскладе, даже используя пресловутые мобильные крематории пана Тымчука.
Гораздо убедительнее выглядят настоящие факты из недавнего прошлого.
Для начала - очень рекомендую всем
Преступность и правонарушения 1991 (Статистический сборник)
Данные о преступности в СССР в 1987-ом-91-ом годах
Зарегистрировано умышленных убийств и покушений на убийство по странам — членам СНГ (стр. 48)
РСФСР
1987-ой – 9 199
1991-ый – 16 122
Рост на 75%
УССР
1987-ой – 1 785
1991-ый – 2 902
Рост на 63%
Коэффициенты на 100 000 жителей 10,9 и 5,6 соответственно.
Тут некоторые иностранные корреспонденты высказали сомнения в правдивости статистики преступности и сокрытии преступлений в современной России. Преступления, вероятно, можно скрыть, невозможно изменить общественную атмосферу, то самое коллективное бессознательное, превалирующее в обществе в тот или иной период.
1987-ой – это время несбывшихся надежд: надежды на обновление, открытие архивов, освобождение от разрыва между словом и делом, когда внезапно черное стали называть черным, а белое белым, возвращение забытых имен, публикация после едва ли не 60-ти лет молчания криминальной статистики, а главное – резкая деалкоголизация общества. Как результат – резкое снижение преступности. В достаточно криминальном тогда Горьком гулять стало возможным в любом районе 24 часа в сутки.
91-ый – крах системы, распад государственности, полное бессилие государства во всех его функциях, когда в обществе вновь возник знаменитый лозунг 18-19-го годов прошлого столетия – лучше ужасный конец, чем ужас без конца.
Как следствие этого - беспрецендентный разгул криминала (и рост количества убийств в РСФСР на 3/4 всего за 4 года).
Если же рассматривать эпоху в целом, за 27 последних лет, то в РФ за этот период при примерно стабильном по статистике (и выросшем в реале на 1/12 за счет миграции) населении, показатель этого тягчайшего преступления (умышленного убийства), удвоившись к 2004-ому (34 тыс. случаев), затем сократился вчетверо, вернувшись в 2018-ом к уровню спокойнейшего 1987-го. При этом резко изменилась и атмосфера в обществе – даже столкновения автомобилей уже не вызывают бурю эмоций водителей, как еще 10 лет назад – обе стороны, сидя в машинах, ждут приезда страховых комиссаров либо сами заполняют европротокол.
На Украине ситуация, увы, прямо противоположная – при уменьшении за тот же срок на 1/3 постоянного населении количество умышленных убийств в стране утроилось!, а их уровень вырос почти в 4,5 раза - с 5,6-ти до 25-ти на 100 тыс.
Додано: Вів 30 жов, 2018 10:47
Я специально сохранил ссылку на сообщение от ЛАД за 10.08.17 о волгаре:
Стратегия ольгинских ботов пока не изменилась
Додано: Вів 30 жов, 2018 11:05
Совершенно верно - я тогда не разобрался в статистике. Мне и в голову не могло прийти, что МВД учитывает как умышленные только ЗАВЕДОМО УМЫШЛЕННЫЕ УБИЙСТВА???, занижая реальную статистику едва ли не 6 раз. Что кроется за этим таинственным термином до сих пор остается загадкой.
Вы, правда, цицируя пост от весны 17-го года, невольно разоблачили себя - ведь нужно было еще найти, ГДЕ ИСКАТЬ и ЧТО ИСКАТЬ, перелопатив едва ли не 5,5 тыс. моих постов за 6 лет. И всего за час с небольшим
Демографические проблемы Украины, конечно, кроются не в Вас. Дело ведь не только в криминале, дело в общей ситуации. За 9 мес 18-го самоубийством в РФ покончили жизнь 14 237 человек (13 человек на 100 000). На Украине в 2017-ом - около 6,5 тыс, т.е. 18 на 100 000.
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