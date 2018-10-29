А зачем им это надо?
Какова цель?
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Додано: Вів 30 жов, 2018 14:30
А зачем им это надо?
Какова цель?
В игноре Kart
Додано: Вів 30 жов, 2018 14:34
shapo
А зачем взрывали жилые дома на расее в преддверии чеченских войн ? Чтобы держать в страхе население , оправдать свои дальнейшие шаги по закручиванию гаек, как и инфо шум, для переключения внимания с расейских проблем - так легче управлять террористическому режиму. Но нельзя исключать и эксцесс исполенния - люди на рассее всегда были расходным материалом.
Востаннє редагувалось Surfer в Вів 30 жов, 2018 14:35, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 30 жов, 2018 14:35
Простите, Вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО верите, что в городе вроде Керчи, где едва ли не все знают друг друга, можно убить 200 человек одновременно, и скрыть это? При современном то развитии Сети, когда нельзя скрыть не то что пропажу человека - отсутствие тепла в квартире?
Насчет пустить в расход граждан ради провокации - ПРИВЕДИТЕ ПРИМЕР.
А самое главное, в керченcком случае, ЗАЧЕМ? Обвинить во всем Украину и напасть на нее под этим предлогом? Простите, а ЗАЧЕМ? По-моему, любому здравомыслящему индивиду уже пора (скоро 5 лет будет) убедиться, что путь выбранный правящей верхушкой РФ -ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УДУШЕНИЕ, является гораздо более эффективным и менее затратным. Правда, при этом совершенно нелогичным кажется сама цель - развал соседской страны с этнически близким населением и многовековой общей историей, т.е. почти идеального партнера для сотрудничества любого рода.
Уверяю Вас, Россией, конечно, правит финансовая олигархия, сформированная из людей с почти полным отсутствием моральных принципов (как и в любой стране мира), но то, что ОНИ НЕ ДУРАКИ - ЭТО ТОЧНО. А то, что Вы пытаетесь им приписать, могла совершить лишь кучка параноиков.
Додано: Вів 30 жов, 2018 14:38
Из рубрики "Санкции на пользу"
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) обнародовал данные опроса, в ходе которого оценивалось отношение жителей нашей страны к отечественной космонавтике.
Оказалось, что почти три четверти россиян — 72 % — полагают, что наша страна сегодня является лидером в освоении космического пространства. Участники опроса уверены, что Россия укрепляет свои позиции в соответствующей сфере
Россияне, вы хоть представляете, в каком информационном вакууме живете, если даже статистика российских запросов Google показывает, что "NASA" ищут чаще, чем "Роскосмос"? В мировой статистике вы вообще отсутствуете...
Так с чего бы вам реально оценивать Керчь, Армянск, конфликт на Донбассе и УПЦ?..
Додано: Вів 30 жов, 2018 15:48
Гугл ваще не показатель для русских - смотрите статистику запросов в Яндексе. По информационному вакууму и по личному общению с таковыми вижу, что русским обывателям, не висящим на файнанс.уа, глубоко плевать, что творится в мире, да и в собственной стране, если это не касается его личного кармана. Равно как и америкосам, если вы в курсе.
Но вы то все знаете и жизни их подучите, да, zРадио? )
Додано: Вів 30 жов, 2018 15:54
Абсолютно верная точка зрения. Обычного человека волнует прежде всего он сам и его семья. И это - АБСОЛЮТНО НОРМАЛЬНО. А вот чересчур политизированное общество - АБСОЛЮТНО НЕНОРМАЛЬНО. Мы ведь все это проходили в 17-ом, 91-ом, 93-ем - степень политизации почти линейно отражает текущую экономическую ситуацию в стране.
Додано: Вів 30 жов, 2018 15:58
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
В РФ - можно. Причем скрывать не нужно, достаточно не пустить эту информацию в массмедиа (элементарно), "провести работу" с родственниками погибших (аналогично как поступали с родственниками военных, погибших на Донбассе), ну или подключить пропаганду что это все мол враги наговаривают - при текущем уровне контроля в РФ на медиа это несложно.
Вы чего от меня хотите - доказательств и разоблачения спецопераций ФСБ? Цинизма им не занимать, инструменты для контроля общественного мнения, цензуры в медиапространстве, пропаганды - выше крыши.
Так все и так сделанное РФ как минимум с 2014 - могла совершить лишь кучка параноиков. В том числе и политика экономического удушения.
Вы так резко назвали мое предположение "ересью", что реально стало смешно. Главное, вы же сами пишете, что РФ совершила огромную ошибку, как с Крымом так и с Донбассом, сами же пишете, что та же политика экономического удушения соседа абсурдна - и при этом так возмущаетесь, что власти могли пойти на очередную глупость. Цинизм властей в РФ (а особенно силовиков) безграничен, хватает и шизофреников и параноиков, и вероятность того, что одному из них могла прийти в голову идея устроить бойню и использовать ее для очередной накачки истерии в обществе против внешнего врага - куда выше нуля.
Цели психопатов неочевидны. Можно предположить, что для очередной волны накачки общества против внешнего врага, традиции еще со времен ссср.
Хотя, конечно, это все предположение - я там свечку не держал
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