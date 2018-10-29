Додано: Вів 30 жов, 2018 14:35

Faceless написав: Волгарь написав: И дело вовсе не в играх спецслужб – просто в небольшом городе, вроде Керчи, убийство 2 сотен!!! учеников колледжа скрыть бы не удалось ни при каком раскладе, даже используя пресловутые мобильные крематории пана Тымчука. И дело вовсе не в играх спецслужб – просто в небольшом городе, вроде Керчи, убийство 2 сотен!!! учеников колледжа скрыть бы не удалось ни при каком раскладе, даже используя пресловутые мобильные крематории пана Тымчука.

При том уровне контроля, который сейчас в РФ и в частности в Крыму, скрыть можно почти любое число. И даже крематории не понадобятся. В том же Армянске несколько недель игнорировали сам факт катастрофы, затронувшей весь город, да и судя по всему по РФ это не получило почти никакого разглашения, тысячи погибших "добровольцев" на Донбассе захоронены без какого-либо разглашения.

Но больше всего понравилась эта фраза: Волгарь написав: цитирование подобной ереси цитирование подобной ереси



Ересь - это даже допустить, что спецслужбы в РФ могут пустить в расход своих же граждан ради какой-то спецоперации, в том числе и для провокаций? И ведь что самое интересно - могут и легко, и замолчать всех заставят тоже легко. При том уровне контроля, который сейчас в РФ и в частности в Крыму, скрыть можно почти любое число. И даже крематории не понадобятся. В том же Армянске несколько недель игнорировали сам факт катастрофы, затронувшей весь город, да и судя по всему по РФ это не получило почти никакого разглашения, тысячи погибших "добровольцев" на Донбассе захоронены без какого-либо разглашения.Но больше всего понравилась эта фраза:Ересь - это даже допустить, что спецслужбы в РФ могут пустить в расход своих же граждан ради какой-то спецоперации, в том числе и для провокаций? И ведь что самое интересно - могут и легко, и замолчать всех заставят тоже легко.

Простите, Вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО верите, что в городе вроде Керчи, где едва ли не все знают друг друга, можно убить 200 человек одновременно, и скрыть это? При современном то развитии Сети, когда нельзя скрыть не то что пропажу человека - отсутствие тепла в квартире?Насчет пустить в расход граждан ради провокации - ПРИВЕДИТЕ ПРИМЕР.А самое главное, в керченcком случае, ЗАЧЕМ? Обвинить во всем Украину и напасть на нее под этим предлогом? Простите, а ЗАЧЕМ? По-моему, любому здравомыслящему индивиду уже пора (скоро 5 лет будет) убедиться, что путь выбранный правящей верхушкой РФ -ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УДУШЕНИЕ, является гораздо более эффективным и менее затратным. Правда, при этом совершенно нелогичным кажется сама цель - развал соседской страны с этнически близким населением и многовековой общей историей, т.е. почти идеального партнера для сотрудничества любого рода.Уверяю Вас, Россией, конечно, правит финансовая олигархия, сформированная из людей с почти полным отсутствием моральных принципов (как и в любой стране мира), но то, что ОНИ НЕ ДУРАКИ - ЭТО ТОЧНО. А то, что Вы пытаетесь им приписать, могла совершить лишь кучка параноиков.