Додано: Вів 30 жов, 2018 15:58

Волгарь написав: Простите, Вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО верите, что в городе вроде Керчи, где едва ли не все знают друг друга, можно убить 200 человек одновременно, и скрыть это? При современном то развитии Сети, когда нельзя скрыть не то что пропажу человека - отсутствие тепла в квартире? Простите, Вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО верите, что в городе вроде Керчи, где едва ли не все знают друг друга, можно убить 200 человек одновременно, и скрыть это? При современном то развитии Сети, когда нельзя скрыть не то что пропажу человека - отсутствие тепла в квартире?

Волгарь написав: Насчет пустить в расход граждан ради провокации - ПРИВЕДИТЕ ПРИМЕР. Насчет пустить в расход граждан ради провокации - ПРИВЕДИТЕ ПРИМЕР.

Волгарь написав: А то, что Вы пытаетесь им приписать, могла совершить лишь кучка параноиков. А то, что Вы пытаетесь им приписать, могла совершить лишь кучка параноиков.

shapo написав: А зачем им это надо?

Какова цель? А зачем им это надо?Какова цель?

В РФ - можно. Причем скрывать не нужно, достаточно не пустить эту информацию в массмедиа (элементарно), "провести работу" с родственниками погибших (аналогично как поступали с родственниками военных, погибших на Донбассе), ну или подключить пропаганду что это все мол враги наговаривают - при текущем уровне контроля в РФ на медиа это несложно.Вы чего от меня хотите - доказательств и разоблачения спецопераций ФСБ? Цинизма им не занимать, инструменты для контроля общественного мнения, цензуры в медиапространстве, пропаганды - выше крыши.Так все и так сделанное РФ как минимум с 2014 - могла совершить лишь кучка параноиков. В том числе и политика экономического удушения.Вы так резко назвали мое предположение "ересью", что реально стало смешно. Главное, вы же сами пишете, что РФ совершила огромную ошибку, как с Крымом так и с Донбассом, сами же пишете, что та же политика экономического удушения соседа абсурдна - и при этом так возмущаетесь, что власти могли пойти на очередную глупость. Цинизм властей в РФ (а особенно силовиков) безграничен, хватает и шизофреников и параноиков, и вероятность того, что одному из них могла прийти в голову идея устроить бойню и использовать ее для очередной накачки истерии в обществе против внешнего врага - куда выше нуля.Цели психопатов неочевидны. Можно предположить, что для очередной волны накачки общества против внешнего врага, традиции еще со времен ссср.Хотя, конечно, это все предположение - я там свечку не держал