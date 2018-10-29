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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 400401402403
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 14:30

  Faceless написав:Ересь - это даже допустить, что спецслужбы в РФ могут пустить в расход своих же граждан ради какой-то спецоперации, в том числе и для провокаций? И ведь что самое интересно - могут и легко, и замолчать всех заставят тоже легко.


А зачем им это надо?
Какова цель?
В игноре Kart
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 14:34

shapo

А зачем взрывали жилые дома на расее в преддверии чеченских войн ? Чтобы держать в страхе население , оправдать свои дальнейшие шаги по закручиванию гаек, как и инфо шум, для переключения внимания с расейских проблем - так легче управлять террористическому режиму. Но нельзя исключать и эксцесс исполенния - люди на рассее всегда были расходным материалом.
Востаннє редагувалось Surfer в Вів 30 жов, 2018 14:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 14:35

  Faceless написав:
  Волгарь написав:И дело вовсе не в играх спецслужб – просто в небольшом городе, вроде Керчи, убийство 2 сотен!!! учеников колледжа скрыть бы не удалось ни при каком раскладе, даже используя пресловутые мобильные крематории пана Тымчука.

При том уровне контроля, который сейчас в РФ и в частности в Крыму, скрыть можно почти любое число. И даже крематории не понадобятся. В том же Армянске несколько недель игнорировали сам факт катастрофы, затронувшей весь город, да и судя по всему по РФ это не получило почти никакого разглашения, тысячи погибших "добровольцев" на Донбассе захоронены без какого-либо разглашения.
Но больше всего понравилась эта фраза:
  Волгарь написав:цитирование подобной ереси

:mrgreen:
Ересь - это даже допустить, что спецслужбы в РФ могут пустить в расход своих же граждан ради какой-то спецоперации, в том числе и для провокаций? И ведь что самое интересно - могут и легко, и замолчать всех заставят тоже легко.

Простите, Вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО верите, что в городе вроде Керчи, где едва ли не все знают друг друга, можно убить 200 человек одновременно, и скрыть это? При современном то развитии Сети, когда нельзя скрыть не то что пропажу человека - отсутствие тепла в квартире?
Насчет пустить в расход граждан ради провокации - ПРИВЕДИТЕ ПРИМЕР.
А самое главное, в керченcком случае, ЗАЧЕМ? Обвинить во всем Украину и напасть на нее под этим предлогом? Простите, а ЗАЧЕМ? По-моему, любому здравомыслящему индивиду уже пора (скоро 5 лет будет) убедиться, что путь выбранный правящей верхушкой РФ -ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УДУШЕНИЕ, является гораздо более эффективным и менее затратным. Правда, при этом совершенно нелогичным кажется сама цель - развал соседской страны с этнически близким населением и многовековой общей историей, т.е. почти идеального партнера для сотрудничества любого рода.
Уверяю Вас, Россией, конечно, правит финансовая олигархия, сформированная из людей с почти полным отсутствием моральных принципов (как и в любой стране мира), но то, что ОНИ НЕ ДУРАКИ - ЭТО ТОЧНО. А то, что Вы пытаетесь им приписать, могла совершить лишь кучка параноиков.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 14:38

Из рубрики "Санкции на пользу" :mrgreen:

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) обнародовал данные опроса, в ходе которого оценивалось отношение жителей нашей страны к отечественной космонавтике.
Оказалось, что почти три четверти россиян — 72 % — полагают, что наша страна сегодня является лидером в освоении космического пространства. Участники опроса уверены, что Россия укрепляет свои позиции в соответствующей сфере

https://3dnews.ru/977457

Россияне, вы хоть представляете, в каком информационном вакууме живете, если даже статистика российских запросов Google показывает, что "NASA" ищут чаще, чем "Роскосмос"? В мировой статистике вы вообще отсутствуете...

Зображення

Так с чего бы вам реально оценивать Керчь, Армянск, конфликт на Донбассе и УПЦ?..
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 15:48

  zРадио написав:Россияне, вы хоть представляете, в каком информационном вакууме живете, если даже статистика российских запросов Google показывает

Гугл ваще не показатель для русских - смотрите статистику запросов в Яндексе. По информационному вакууму и по личному общению с таковыми вижу, что русским обывателям, не висящим на файнанс.уа, глубоко плевать, что творится в мире, да и в собственной стране, если это не касается его личного кармана. Равно как и америкосам, если вы в курсе.
Но вы то все знаете и жизни их подучите, да, zРадио? :))
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 15:54

  sequence написав:
  zРадио написав:Россияне, вы хоть представляете, в каком информационном вакууме живете, если даже статистика российских запросов Google показывает

Гугл ваще не показатель для русских - смотрите статистику запросов в Яндексе. По информационному вакууму и по личному общению с таковыми вижу, что русским обывателям, не висящим на файнанс.уа, глубоко плевать, что творится в мире, да и в собственной стране, если это не касается его личного кармана. Равно как и америкосам, если вы в курсе.
Но вы то все знаете и жизни их подучите, да, zРадио? :))

Абсолютно верная точка зрения. Обычного человека волнует прежде всего он сам и его семья. И это - АБСОЛЮТНО НОРМАЛЬНО. А вот чересчур политизированное общество - АБСОЛЮТНО НЕНОРМАЛЬНО. Мы ведь все это проходили в 17-ом, 91-ом, 93-ем - степень политизации почти линейно отражает текущую экономическую ситуацию в стране.
Волгарь
 
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