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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 402403404405>
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 16:30

  Волгарь написав:
Вы так резко назвали мое предположение "ересью", что реально стало смешно. Главное, вы же сами пишете, что РФ совершила огромную ошибку, как с Крымом так и с Донбассом, сами же пишете, что та же политика экономического удушения соседа абсурдна - и при этом так возмущаетесь, что власти могли пойти на очередную глупость. Цинизм властей в РФ (а особенно силовиков) безграничен, хватает и шизофреников и параноиков, и вероятность того, что одному из них могла прийти в голову идея устроить бойню и использовать ее для очередной накачки истерии в обществе против внешнего врага - куда выше нуля.

Простите, но ЭТО - ПРОСТО КЛИНИКА. Тут бессмысленно спорить - У ВАС НЕТ НИ ЕДИНОГО АРГУМЕНТА. Да в сущности, и спорить не о чем - статистику по умышленным убийствам не изменить пустопорожними рассуждениями со ссылкой НА НИКОМУ НЕ ВЕДОМУЮ ЖУРНАЛИСТКУ в качестве доказательства.
Да и проблема АБСОЛЮТНО НЕ В ЭТОМ, а в том, как и почему получилось, что всего за 27 лет страна, к моменту своего воcсоздания опережавшая своего северо-восточного соседа абсолютно по всем показателям (экономическим/социальным/демографическим), теперь абсолютно по всем этим показателям кратно от него отстает, а если и опережает, то по общей смертности/самоубийствам/убийствам/темпам депопуляции/детской смертности и прочей подобной статистике, по которой всегда желательно быть в конце списка. Причем опережает столь значительно (и тенденция однозначна), что эти различия уже не объяснить статистическими погрешностями или методикой учета - ЭТО, УВЫ, ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЕ ОБЩЕСТВА.


Сравни РФ и Китай 1991 vs 2018 :mrgreen: На китайских форумах насрать будет нечего :)
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 16:38

  zРадио написав:Но вы не подумайте, что я перед вами оправдываюсь - я на российских форумах не тусуюсь, а всего лишь залетным россиянам, поучающим украинцев, напоминаю о реальности :mrgreen:

Дык я тоже на российских форумах не тусуюсь - я вообще с Киева (спросите у модераторов про Айпи), но часто по работе и семейным делам часто бываю в России, Беларуси, Крыму и ЕС - поэтому есть что и с чем сравнить и прокомментировать. Полагаю (но не утверждаю!), что вижу и знаю больше Вас, при всем уважении.
Про агрегаторы вам написал тоже просто потому, что знаю традиции русских даже в интернетах, нигде не указав опровержения вашим глубокомысленым измышлениям.
Волгарь выше правильно задвинул - в обществе, где все более менее хорошо, новостями особо не интересуются, благо есть куча альтернативных развлечений. Поэтому для кого вы пишите ваши перлы суть загадка - и мне вообще не понятно по какому принципу здесь банят с диагнозом "разжигание розни" и т.д. Нет правды в мире :)
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 16:46

  Волгарь написав:.. УВЫ, ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЕ ОБЩЕСТВА.
Вы можете кубырнадцать раз ошибаться в сравнениях состояний экономики и еще чего-то, но тут, к сожалению, в точку.
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 16:50

  zРадио написав:Из рубрики "Санкции на пользу" :mrgreen:

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) обнародовал данные опроса, в ходе которого оценивалось отношение жителей нашей страны к отечественной космонавтике.
Оказалось, что почти три четверти россиян — 72 % — полагают, что наша страна сегодня является лидером в освоении космического пространства. Участники опроса уверены, что Россия укрепляет свои позиции в соответствующей сфере

https://3dnews.ru/977457

Россияне, вы хоть представляете, в каком информационном вакууме живете, если даже статистика российских запросов Google показывает, что "NASA" ищут чаще, чем "Роскосмос"?


Все правильно, они хотят удостовериться, как NASA загнивает. :)

А насчет укрепления - есть другой красивый график.
Зображення
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 16:52

  Волгарь написав:получилось, что всего за 27 лет страна, к моменту своего воcсоздания опережавшая своего северо-восточного соседа абсолютно по всем показателям (экономическим/социальным/демографическим)


Ух ты, они реально поверили в эту сказку. Ну надо же.
Интересно у них Министерство Правды работает. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 16:52

Faceless
Цели психопатов неочевидны. Можно предположить, что для очередной волны накачки общества против внешнего врага, традиции еще со времен ссср.
Хотя, конечно, это все предположение - я там свечку не держал

С такой формулировкой можно любую спецслужбу под этот теракт подвести.

Так, что вопрос повис в воздухе, зачем эта бойня в Керчи была и кому выгодно?

P.S. Кстати выгодна Украине. Типа смотрите как вам хер_ово жить при Раше. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 17:00

zРадио
Сравни РФ и Китай 1991 vs 2018 :mrgreen: На китайских форумах насрать будет нечего :)

Это похоже на ответ школьника маме,
--"Почему ты получил 3-ку по математике".
--"А Сашке вообще 2-а бала влепили, так, что моя 3-ка -- это круто"
:D
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 17:01

  27661 написав:С такой формулировкой можно любую спецслужбу под этот теракт подвести.


Так а Америке одно из популярных чтив как ФБР якобы устроило теракты в башнях-близнецах и в здании Пентагона. А заодно и якобы устранило Кеннеди.
Обыватель любит такие истории.
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 17:10

Волгарь
как и почему получилось, что всего за 27 лет страна, к моменту своего воcсоздания опережавшая своего северо-восточного соседа абсолютно по всем показателям (экономическим/социальным/демографическим), теперь абсолютно по всем этим показателям кратно от него отстает

На этом форуме многие не могут принять правду.

ЭТАПЫ ПЕРЕЖИВАНИЯ ПАЦИЕНТОМ СВОЕЙ БОЛЕЗНИ

Отрицание или шок
Гнев
Торг
Депрессия
Принятие

:mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 17:14

  sequence написав: Про агрегаторы вам написал тоже просто потому, что знаю традиции русских даже в интернетах


Я тоже знаю их традиции. :mrgreen:

  sequence написав:
Волгарь выше правильно задвинул - в обществе, где все более менее хорошо, новостями особо не интересуются, благо есть куча альтернативных развлечений.


Спасибо, что подтвердил, что в РФ все плохо.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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