Волгарь написав:

Вы так резко назвали мое предположение "ересью", что реально стало смешно. Главное, вы же сами пишете, что РФ совершила огромную ошибку, как с Крымом так и с Донбассом, сами же пишете, что та же политика экономического удушения соседа абсурдна - и при этом так возмущаетесь, что власти могли пойти на очередную глупость. Цинизм властей в РФ (а особенно силовиков) безграничен, хватает и шизофреников и параноиков, и вероятность того, что одному из них могла прийти в голову идея устроить бойню и использовать ее для очередной накачки истерии в обществе против внешнего врага - куда выше нуля.

как и почему

общей смертности/самоубийствам/убийствам/темпам депопуляции/детской смертности

Простите, но ЭТО - ПРОСТО КЛИНИКА. Тут бессмысленно спорить - У ВАС НЕТ НИ ЕДИНОГО АРГУМЕНТА. Да в сущности, и спорить не о чем - статистику по умышленным убийствам не изменить пустопорожними рассуждениями со ссылкой НА НИКОМУ НЕ ВЕДОМУЮ ЖУРНАЛИСТКУ в качестве доказательства.Да и проблема АБСОЛЮТНО НЕ В ЭТОМ, а в том,получилось, что всего за 27 лет страна, к моменту своего воcсоздания опережавшая своего северо-восточного соседа абсолютно по всем показателям (экономическим/социальным/демографическим), теперь абсолютно по всем этим показателям кратно от него отстает, а если и опережает, то пои прочей подобной статистике, по которой всегда желательно быть в конце списка. Причем опережает столь значительно (и тенденция однозначна), что эти различия уже не объяснить статистическими погрешностями или методикой учета - ЭТО, УВЫ, ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЕ ОБЩЕСТВА.