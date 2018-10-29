В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Вы так резко назвали мое предположение "ересью", что реально стало смешно. Главное, вы же сами пишете, что РФ совершила огромную ошибку, как с Крымом так и с Донбассом, сами же пишете, что та же политика экономического удушения соседа абсурдна - и при этом так возмущаетесь, что власти могли пойти на очередную глупость. Цинизм властей в РФ (а особенно силовиков) безграничен, хватает и шизофреников и параноиков, и вероятность того, что одному из них могла прийти в голову идея устроить бойню и использовать ее для очередной накачки истерии в обществе против внешнего врага - куда выше нуля.
Простите, но ЭТО - ПРОСТО КЛИНИКА. Тут бессмысленно спорить - У ВАС НЕТ НИ ЕДИНОГО АРГУМЕНТА. Да в сущности, и спорить не о чем - статистику по умышленным убийствам не изменить пустопорожними рассуждениями со ссылкой НА НИКОМУ НЕ ВЕДОМУЮ ЖУРНАЛИСТКУ в качестве доказательства. Да и проблема АБСОЛЮТНО НЕ В ЭТОМ, а в том, как и почему получилось, что всего за 27 лет страна, к моменту своего воcсоздания опережавшая своего северо-восточного соседа абсолютно по всем показателям (экономическим/социальным/демографическим), теперь абсолютно по всем этим показателям кратно от него отстает, а если и опережает, то по общей смертности/самоубийствам/убийствам/темпам депопуляции/детской смертности и прочей подобной статистике, по которой всегда желательно быть в конце списка. Причем опережает столь значительно (и тенденция однозначна), что эти различия уже не объяснить статистическими погрешностями или методикой учета - ЭТО, УВЫ, ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЕ ОБЩЕСТВА.
Сравни РФ и Китай 1991 vs 2018 На китайских форумах насрать будет нечего
zРадио написав:Но вы не подумайте, что я перед вами оправдываюсь - я на российских форумах не тусуюсь, а всего лишь залетным россиянам, поучающим украинцев, напоминаю о реальности
Дык я тоже на российских форумах не тусуюсь - я вообще с Киева (спросите у модераторов про Айпи), но часто по работе и семейным делам часто бываю в России, Беларуси, Крыму и ЕС - поэтому есть что и с чем сравнить и прокомментировать. Полагаю (но не утверждаю!), что вижу и знаю больше Вас, при всем уважении. Про агрегаторы вам написал тоже просто потому, что знаю традиции русских даже в интернетах, нигде не указав опровержения вашим глубокомысленым измышлениям. Волгарь выше правильно задвинул - в обществе, где все более менее хорошо, новостями особо не интересуются, благо есть куча альтернативных развлечений. Поэтому для кого вы пишите ваши перлы суть загадка - и мне вообще не понятно по какому принципу здесь банят с диагнозом "разжигание розни" и т.д. Нет правды в мире
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) обнародовал данные опроса, в ходе которого оценивалось отношение жителей нашей страны к отечественной космонавтике. Оказалось, что почти три четверти россиян — 72 % — полагают, что наша страна сегодня является лидером в освоении космического пространства. Участники опроса уверены, что Россия укрепляет свои позиции в соответствующей сфере
Волгарь написав:получилось, что всего за 27 лет страна, к моменту своего воcсоздания опережавшая своего северо-восточного соседа абсолютно по всем показателям (экономическим/социальным/демографическим)
Ух ты, они реально поверили в эту сказку. Ну надо же. Интересно у них Министерство Правды работает.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Цели психопатов неочевидны. Можно предположить, что для очередной волны накачки общества против внешнего врага, традиции еще со времен ссср. Хотя, конечно, это все предположение - я там свечку не держал
С такой формулировкой можно любую спецслужбу под этот теракт подвести.
Так, что вопрос повис в воздухе, зачем эта бойня в Керчи была и кому выгодно?
P.S. Кстати выгодна Украине. Типа смотрите как вам хер_ово жить при Раше.
как и почему получилось, что всего за 27 лет страна, к моменту своего воcсоздания опережавшая своего северо-восточного соседа абсолютно по всем показателям (экономическим/социальным/демографическим), теперь абсолютно по всем этим показателям кратно от него отстает