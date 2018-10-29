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В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 30 жов, 2018 17:42
27661 написав:zРадио
Сравни РФ и Китай 1991 vs 2018
На китайских форумах насрать будет нечего
Это похоже на ответ школьника маме,
--"Почему ты получил 3-ку по математике".
--"А Сашке вообще 2-а бала влепили, так, что моя 3-ка -- это круто"
Картина маслом - русский шовинист считает, что он мама неродивого украинца-школьника!
А потом удивляетесь, почему с вами никто брататься не хочет...
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