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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 402403404405
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 17:42

  27661 написав:zРадио
Сравни РФ и Китай 1991 vs 2018 :mrgreen: На китайских форумах насрать будет нечего :)

Это похоже на ответ школьника маме,
--"Почему ты получил 3-ку по математике".
--"А Сашке вообще 2-а бала влепили, так, что моя 3-ка -- это круто"
:D


Картина маслом - русский шовинист считает, что он мама неродивого украинца-школьника!

А потом удивляетесь, почему с вами никто брататься не хочет...
zРадио
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