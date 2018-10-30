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В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 30 жов, 2018 17:42
27661 написав:zРадио
Сравни РФ и Китай 1991 vs 2018
На китайских форумах насрать будет нечего
Это похоже на ответ школьника маме,
--"Почему ты получил 3-ку по математике".
--"А Сашке вообще 2-а бала влепили, так, что моя 3-ка -- это круто"
Картина маслом - русский шовинист считает, что он мама неродивого украинца-школьника!
А потом удивляетесь, почему с вами никто брататься не хочет...
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Додано: Вів 30 жов, 2018 18:08
Surfer написав:shapo
А зачем взрывали жилые дома на расее в преддверии чеченских войн ? Чтобы держать в страхе население , оправдать свои дальнейшие шаги по закручиванию гаек, как и инфо шум, для переключения внимания с расейских проблем - так легче управлять террористическому режиму. Но нельзя исключать и эксцесс исполенния - люди на рассее всегда были расходным материалом.
Дома взрывали с конкретной целью - начать 2ю чеченскую компанию и укрепить власть Путина.
А здесь зачем?
Все и так схвачено. С Навальными и демонстрантами за пенсионный возраст справятся и без теракта, с ингушами не справятся никак.
Тогда зачем?
В игноре Kart, Sommer
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Додано: Вів 30 жов, 2018 19:16
shapo написав: Surfer написав:shapo
А зачем взрывали жилые дома на расее в преддверии чеченских войн ? Чтобы держать в страхе население , оправдать свои дальнейшие шаги по закручиванию гаек, как и инфо шум, для переключения внимания с расейских проблем - так легче управлять террористическому режиму. Но нельзя исключать и эксцесс исполенния - люди на рассее всегда были расходным материалом.
Дома взрывали с конкретной целью - начать 2ю чеченскую компанию и укрепить власть Путина.
А здесь зачем?
Все и так схвачено. С Навальными и демонстрантами за пенсионный возраст справятся и без теракта, с ингушами не справятся никак.
Тогда зачем?
Если ты ответишь на вопрос, зачем надо было начинать вторую чеченскую - ты ответишь и на этот вопрос.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Додано: Вів 30 жов, 2018 20:03
shapo написав:
Дома взрывали с конкретной целью - начать 2ю чеченскую компанию и укрепить власть Путина.
А здесь зачем?
Все и так схвачено. С Навальными и демонстрантами за пенсионный возраст справятся и без теракта, с ингушами не справятся никак.
Тогда зачем?
Sommer написав:
Если ты ответишь на вопрос, зачем надо было начинать вторую чеченскую - ты ответишь и на этот вопрос.
1) Не тыкайте
2) Если нечего сказать лучше помолчать
В игноре Kart, Sommer
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Додано: Вів 30 жов, 2018 20:13
shapo написав: shapo написав:
Дома взрывали с конкретной целью - начать 2ю чеченскую компанию и укрепить власть Путина.
А здесь зачем?
Все и так схвачено. С Навальными и демонстрантами за пенсионный возраст справятся и без теракта, с ингушами не справятся никак.
Тогда зачем?
Sommer написав:
Если ты ответишь на вопрос, зачем надо было начинать вторую чеченскую - ты ответишь и на этот вопрос.
1) Не тыкайте
2) Если нечего сказать лучше помолчать
Ну что же ты, у тебя ведь есть такая прекрасная отмазка "я тут всю правду писал-писал, а они все удалили".
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Додано: Вів 30 жов, 2018 20:52
Sommer написав:
Ну что же ты, у тебя ведь есть такая прекрасная отмазка "я тут всю правду писал-писал, а они все удалили".
После очередного хамства вы у меня в игноре
В игноре Kart, Sommer
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