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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 402403404405
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 17:42

  27661 написав:zРадио
Сравни РФ и Китай 1991 vs 2018 :mrgreen: На китайских форумах насрать будет нечего :)

Это похоже на ответ школьника маме,
--"Почему ты получил 3-ку по математике".
--"А Сашке вообще 2-а бала влепили, так, что моя 3-ка -- это круто"
:D


Картина маслом - русский шовинист считает, что он мама неродивого украинца-школьника!

А потом удивляетесь, почему с вами никто брататься не хочет...
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 18:08

  Surfer написав:shapo

А зачем взрывали жилые дома на расее в преддверии чеченских войн ? Чтобы держать в страхе население , оправдать свои дальнейшие шаги по закручиванию гаек, как и инфо шум, для переключения внимания с расейских проблем - так легче управлять террористическому режиму. Но нельзя исключать и эксцесс исполенния - люди на рассее всегда были расходным материалом.


Дома взрывали с конкретной целью - начать 2ю чеченскую компанию и укрепить власть Путина.
А здесь зачем?
Все и так схвачено. С Навальными и демонстрантами за пенсионный возраст справятся и без теракта, с ингушами не справятся никак.
Тогда зачем?
В игноре Kart, Sommer
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 19:16

  shapo написав:
  Surfer написав:shapo

А зачем взрывали жилые дома на расее в преддверии чеченских войн ? Чтобы держать в страхе население , оправдать свои дальнейшие шаги по закручиванию гаек, как и инфо шум, для переключения внимания с расейских проблем - так легче управлять террористическому режиму. Но нельзя исключать и эксцесс исполенния - люди на рассее всегда были расходным материалом.


Дома взрывали с конкретной целью - начать 2ю чеченскую компанию и укрепить власть Путина.
А здесь зачем?
Все и так схвачено. С Навальными и демонстрантами за пенсионный возраст справятся и без теракта, с ингушами не справятся никак.
Тогда зачем?


Если ты ответишь на вопрос, зачем надо было начинать вторую чеченскую - ты ответишь и на этот вопрос.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 20:03

  shapo написав:Дома взрывали с конкретной целью - начать 2ю чеченскую компанию и укрепить власть Путина.
А здесь зачем?
Все и так схвачено. С Навальными и демонстрантами за пенсионный возраст справятся и без теракта, с ингушами не справятся никак.
Тогда зачем?


  Sommer написав:Если ты ответишь на вопрос, зачем надо было начинать вторую чеченскую - ты ответишь и на этот вопрос.


1) Не тыкайте
2) Если нечего сказать лучше помолчать
В игноре Kart, Sommer
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 20:13

  shapo написав:
  shapo написав:Дома взрывали с конкретной целью - начать 2ю чеченскую компанию и укрепить власть Путина.
А здесь зачем?
Все и так схвачено. С Навальными и демонстрантами за пенсионный возраст справятся и без теракта, с ингушами не справятся никак.
Тогда зачем?


  Sommer написав:Если ты ответишь на вопрос, зачем надо было начинать вторую чеченскую - ты ответишь и на этот вопрос.


1) Не тыкайте
2) Если нечего сказать лучше помолчать


Ну что же ты, у тебя ведь есть такая прекрасная отмазка "я тут всю правду писал-писал, а они все удалили".
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 20:52

  Sommer написав:Ну что же ты, у тебя ведь есть такая прекрасная отмазка "я тут всю правду писал-писал, а они все удалили".


После очередного хамства вы у меня в игноре
В игноре Kart, Sommer
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 00:56

  shapo написав:Дома взрывали с конкретной целью - начать 2ю чеченскую компанию и укрепить власть Путина.
А здесь зачем?
Все и так схвачено. С Навальными и демонстрантами за пенсионный возраст справятся и без теракта, с ингушами не справятся никак.
Тогда зачем?


Санкции наваливаются, а власть путина сильна как никогда ? Власть тирании всегда нуждается в укреплении чем больше страха нагнать на людей тем легче ими управлять. И на кавказе начинает разгораться и в Крыму растут недовольства - эклкатастрофы, цены , отсутствие туристов, за счет которых жила масса народу в Крыму, проблеммы с водой - это все достаточно серьезные вызовы, перед лицом которых нужно "сплотить" народ против некоторого условного врага.

текст Бабченко со ссылкой на сказанное им же 4 года назад, в подтверждение так сказать :

Крым, добро пожаловать в гавань! А вас предупреждали...

Добро пожаловать, Крым! Ну что, здравствуйте, дорогие крымчане! Рады вас видеть. И в первых строках своего письма позвольте поздравить вас с тем, что это был последний референдум в вашей жизни... ...Выучите, кстати, еще два термина. "КТО" - это контр-террористическая операция, и "гексоген". Это важно. Вот это действительно по-настоящему важно. И постарайтесь в дальнейшем избегать мест скопления людей, вокзалов, аэропортов - вокзалов и аэропортов особенно - автобусных станций, рынков, концертов и вообще.


Это из моего обращения к крымчанам, которое я написал четыре года назад. О том, что там обязательно - обязательно! - начнутся "теракты", было понятно любому, знакомому с российской действительностью. Это было неизбежно. Не сможет ФСБ пройти мимо Крыма. Двадцать пять лет вы слов то таких не слышали - теракт, подрыв, захват, заложники, неустановленное взрывное устройство, гексоген, тротиловый эквивалент, ваххабизм, запрещенная в России организация, экстремизм. А теперь - это ваша реальность. Привыкайте. Изучайте. Приспосабливайтесь к новым условиям жизни. Все прелести полицейской империи к вашим услугам.

А с завтрашнего дня вы еще начнете жить в режиме КТО.

Вот следующая строчка из моего письма: "Рамки будут на каждом входе. С милицией лучше не шутите. Бороду постарайтесь не носить. Волосы осветлите. Карманы выворачивайте и давайте себя шмонать по первому требованию. Из дома никогда - никогда! - без документов не выходите".

Выучите и её тоже. Пригодится.

Добро пожаловать в гавань.

А вас предупреждали.

Вас же предупреждали?
А. Бабченко
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