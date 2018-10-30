В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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А зачем взрывали жилые дома на расее в преддверии чеченских войн ? Чтобы держать в страхе население , оправдать свои дальнейшие шаги по закручиванию гаек, как и инфо шум, для переключения внимания с расейских проблем - так легче управлять террористическому режиму. Но нельзя исключать и эксцесс исполенния - люди на рассее всегда были расходным материалом.
Дома взрывали с конкретной целью - начать 2ю чеченскую компанию и укрепить власть Путина. А здесь зачем? Все и так схвачено. С Навальными и демонстрантами за пенсионный возраст справятся и без теракта, с ингушами не справятся никак. Тогда зачем?
А зачем взрывали жилые дома на расее в преддверии чеченских войн ? Чтобы держать в страхе население , оправдать свои дальнейшие шаги по закручиванию гаек, как и инфо шум, для переключения внимания с расейских проблем - так легче управлять террористическому режиму. Но нельзя исключать и эксцесс исполенния - люди на рассее всегда были расходным материалом.
Дома взрывали с конкретной целью - начать 2ю чеченскую компанию и укрепить власть Путина. А здесь зачем? Все и так схвачено. С Навальными и демонстрантами за пенсионный возраст справятся и без теракта, с ингушами не справятся никак. Тогда зачем?
Если ты ответишь на вопрос, зачем надо было начинать вторую чеченскую - ты ответишь и на этот вопрос.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
shapo написав:Дома взрывали с конкретной целью - начать 2ю чеченскую компанию и укрепить власть Путина. А здесь зачем? Все и так схвачено. С Навальными и демонстрантами за пенсионный возраст справятся и без теракта, с ингушами не справятся никак. Тогда зачем?
Sommer написав:Если ты ответишь на вопрос, зачем надо было начинать вторую чеченскую - ты ответишь и на этот вопрос.
1) Не тыкайте 2) Если нечего сказать лучше помолчать
shapo написав:Дома взрывали с конкретной целью - начать 2ю чеченскую компанию и укрепить власть Путина. А здесь зачем? Все и так схвачено. С Навальными и демонстрантами за пенсионный возраст справятся и без теракта, с ингушами не справятся никак. Тогда зачем?
Sommer написав:Если ты ответишь на вопрос, зачем надо было начинать вторую чеченскую - ты ответишь и на этот вопрос.
1) Не тыкайте 2) Если нечего сказать лучше помолчать
Ну что же ты, у тебя ведь есть такая прекрасная отмазка "я тут всю правду писал-писал, а они все удалили".
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
shapo написав:Дома взрывали с конкретной целью - начать 2ю чеченскую компанию и укрепить власть Путина. А здесь зачем? Все и так схвачено. С Навальными и демонстрантами за пенсионный возраст справятся и без теракта, с ингушами не справятся никак. Тогда зачем?
Санкции наваливаются, а власть путина сильна как никогда ? Власть тирании всегда нуждается в укреплении чем больше страха нагнать на людей тем легче ими управлять. И на кавказе начинает разгораться и в Крыму растут недовольства - эклкатастрофы, цены , отсутствие туристов, за счет которых жила масса народу в Крыму, проблеммы с водой - это все достаточно серьезные вызовы, перед лицом которых нужно "сплотить" народ против некоторого условного врага.
текст Бабченко со ссылкой на сказанное им же 4 года назад, в подтверждение так сказать :
Крым, добро пожаловать в гавань! А вас предупреждали...
Добро пожаловать, Крым! Ну что, здравствуйте, дорогие крымчане! Рады вас видеть. И в первых строках своего письма позвольте поздравить вас с тем, что это был последний референдум в вашей жизни... ...Выучите, кстати, еще два термина. "КТО" - это контр-террористическая операция, и "гексоген". Это важно. Вот это действительно по-настоящему важно. И постарайтесь в дальнейшем избегать мест скопления людей, вокзалов, аэропортов - вокзалов и аэропортов особенно - автобусных станций, рынков, концертов и вообще.
Это из моего обращения к крымчанам, которое я написал четыре года назад. О том, что там обязательно - обязательно! - начнутся "теракты", было понятно любому, знакомому с российской действительностью. Это было неизбежно. Не сможет ФСБ пройти мимо Крыма. Двадцать пять лет вы слов то таких не слышали - теракт, подрыв, захват, заложники, неустановленное взрывное устройство, гексоген, тротиловый эквивалент, ваххабизм, запрещенная в России организация, экстремизм. А теперь - это ваша реальность. Привыкайте. Изучайте. Приспосабливайтесь к новым условиям жизни. Все прелести полицейской империи к вашим услугам.
А с завтрашнего дня вы еще начнете жить в режиме КТО.
Вот следующая строчка из моего письма: "Рамки будут на каждом входе. С милицией лучше не шутите. Бороду постарайтесь не носить. Волосы осветлите. Карманы выворачивайте и давайте себя шмонать по первому требованию. Из дома никогда - никогда! - без документов не выходите".
Surfer написав:Санкции наваливаются, а власть путина сильна как никогда ? Власть тирании всегда нуждается в укреплении чем больше страха нагнать на людей тем легче ими управлять. И на кавказе начинает разгораться и в Крыму растут недовольства - эклкатастрофы, цены , отсутствие туристов, за счет которых жила масса народу в Крыму, проблеммы с водой - это все достаточно серьезные вызовы, перед лицом которых нужно "сплотить" народ против некоторого условного врага.
Неубедительно. Власть Путина и так абсолютна и ничто ей не помешает до его физической смерти. Кроме того, этот теракт бы сработал при явно обозначенном украинском,американском и т.д. следе, а здесь ничего этого нет.
Surfer написав:текст Бабченко со ссылкой на сказанное им же 4 года назад, в подтверждение так сказать :
После псевдопокушения на Бабченко веры ему немного
Дома взрывали с конкретной целью - начать 2ю чеченскую компанию и укрепить власть Путина.
Дома взрывали члены карачаевского джамата - ЭТО ДОКАЗАНО. А теперь с документами на руках докажите, что они - агенты ФСБ. Когда я вчера писал О КЛИНИКЕ в аргументах Человека без лица, я даже представить не мог, как я близок к истине. В ДОКАЗАТЕЛЬСТВО привожу родословную пани Тани Карацубы Сеид Бурхан, на которую он ссылается, собственноручно ею изложенную на сайте http://kara-dag.info/biografiya/ Родословная
По отцу Константину Борисовичу Карацуба. При захвате Крыма Екатериной II, моего предка, 8-летнего мальчика, наследника Крымского ханства, как угрозу преемственности наследственности власти в Крыму в будущем, вместе с матерью вывезли на территорию Украины и спрятали в маленьком селе Атюши 50 км от г. Батурина под Полтавой. Мальчика воспитали в традициях верности России, он получил блестящее образование и стал генералом Армии.
Самое любопытное, что в Российской императорской армии НЕ БЫЛО такого звания - перед фельдмаршалом шли генералы от - инфантерии/кавалерии/артиллерии. И лишь весной 1940-го уже в РККА впервые появились генералы армии.
Имел 4 сыновей. Корни моего отца из села Атюши,
А потом, очевидно, дети его Высокопревсоходительства опростились и сели на землю
во время Столыпинской реформы конца 19 века, семью моего отца переселили в г. Благовещенск на Амуре.
Более чем странно, если вспомнить, что П.А. Столыпин начал свои реформы, став премьером...в 1906-ом году
Столицей Крыма был город, названный в честь моих предков, Карасубазар (ныне г. Белогорск). Имя Карасуба + зар, где «зар» с иранского — значит «царь».
А Бахчисарай?
По матери Саиде Люкмановне Сеид-Бурхан Имею прямое отношение к Пророку Мухаммеду и Чингиз Хану. Мой дед Касимовский царь Хусаин Сеид-Бурхан по матери имел титул Сеид,
В истории известен касимовский царек Симеон Бекбулатович, современник Ивана Грозного. Как ее дед, родившийся через 300 лет, сохранил этот титул остается загадкой
что означает принадлежность к потомкам Фатимы Салтан Сеитовны, дочери Пророка Мухаммеда
; У Моххамеда действительно была дочь Фатима, но почему Сеитовна, а не Магометовна?
по отцу — наследовал Касимовское царство (со столицей в г. Касимов), является внуком царя Сибирского Кучума,
Кучум - современник Ермака (середина 80-х годов 16-го века), умерший лет за 300 до рождения деда Тани
правнуком Чингиз Хана по его старшему сыну Джучи.
От Чингизхана, умершего в начале 30 годов 13-го века, почтенного старца отделяет аж 650 лет
Хусаин Сеид-Бурхан наследовал титул имама исмаилитов, который передается по наследству.
Очень оригинально, если вспомнить, что исмаилиты - ШИИТСКАЯ секта, а все родственники Тани, судя по описанию, правоверные СУННИТЫ,
Из-за смены политического режима, в 1935 г. его арестовали в г. Твери,
Переворот в истории - любопытно, какой режим сменился в Твери в 1935-ом? Весь этот бессвязанный бредовый текст - не попытка обмануть неискушенного читателя, а несомненный образчик творения ПСИХИЧЕСКИ ТЯЖЕЛО БОЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА, уже давно существующего в собственной реальности. И именно его свидетельства всем хорошо известный форумный Человек без лица пытается выдать за истину в последней инстанции!!!!