В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Простите, это - НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ сайт. Вы документально докажите. Наиболее подробно это изложено в Вике https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0 ... 0%B8%D0%B8 Со всеми подробностями, почитайте. Тут множество версий, но НИКАКИХ доказательств. Больше всего сомнений вызывает вот это Инцидент в Рязани Лично у меня именно это событие тогда вызвало наибольшее недоверие - если чекисты дейстивтельно хотели подорвать дом, то версия о причастности ФСБ в целом абсолютно оправдана. Однако, по прошествию времени, именно вот такое объяснение представляется наиболее правдоподобным
Сторонники этой версии считают события в Рязани попыткой правоохранительных органов инсценировать террористический акт, а затем «раскрыть» его.
Эту версию высказал эксперт аналитического отдела движения «За права человека», историк Евгений Ихлов: «Версия Фельштинского представляется мне крайне маловероятной. (…) В стране безумная паника. Панику нужно канализировать в виде некой мобилизующей энергетики. Для этого нужна победа славных органов с предотвращением теракта и поимкой террористов. По моим данным, в Рязани была сильная чеченская община, криминализованная и ориентированная на рынок. Поэтому найти одного-двух кавказцев с криминальным следом — как показал московский опыт — это вполне решаемая задача. При инсценировке теракта газовый анализатор должен показать наличие паров гексогена, для этого достаточно было напитать сахар этими парами. Взрыватель, естественно, также должен быть совсем не муляжом — отсюда и возникшие впоследствии споры вокруг взрывателя. А дальше произошло непредвиденное. Рязанская милиция сработала значительно лучше, чем от неё ждали. Оперативники вышли на тех, кто действительно закладывал мешки в подвал. Единственным способом избежать скандала в этой ситуации оказалось выдвижение версии об учениях. Решая вопрос, быть им преступниками или дураками, инициаторы ложного теракта предпочли последнее»[185]. Этой версии также придерживаются журналист Юлия Латынина[210] и правозащитник Сергей Ковалёв