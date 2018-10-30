В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Простите, это - НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ сайт. Вы документально докажите. Наиболее подробно это изложено в Вике https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0 ... 0%B8%D0%B8 Со всеми подробностями, почитайте. Тут множество версий, но НИКАКИХ доказательств. Больше всего сомнений вызывает вот это Инцидент в Рязани Лично у меня именно это событие тогда вызвало наибольшее недоверие - если чекисты дейстивтельно хотели подорвать дом, то версия о причастности ФСБ в целом абсолютно оправдана. Однако, по прошествию времени, именно вот такое объяснение представляется наиболее правдоподобным
Сторонники этой версии считают события в Рязани попыткой правоохранительных органов инсценировать террористический акт, а затем «раскрыть» его.
Эту версию высказал эксперт аналитического отдела движения «За права человека», историк Евгений Ихлов: «Версия Фельштинского представляется мне крайне маловероятной. (…) В стране безумная паника. Панику нужно канализировать в виде некой мобилизующей энергетики. Для этого нужна победа славных органов с предотвращением теракта и поимкой террористов. По моим данным, в Рязани была сильная чеченская община, криминализованная и ориентированная на рынок. Поэтому найти одного-двух кавказцев с криминальным следом — как показал московский опыт — это вполне решаемая задача. При инсценировке теракта газовый анализатор должен показать наличие паров гексогена, для этого достаточно было напитать сахар этими парами. Взрыватель, естественно, также должен быть совсем не муляжом — отсюда и возникшие впоследствии споры вокруг взрывателя. А дальше произошло непредвиденное. Рязанская милиция сработала значительно лучше, чем от неё ждали. Оперативники вышли на тех, кто действительно закладывал мешки в подвал. Единственным способом избежать скандала в этой ситуации оказалось выдвижение версии об учениях. Решая вопрос, быть им преступниками или дураками, инициаторы ложного теракта предпочли последнее»[185]. Этой версии также придерживаются журналист Юлия Латынина[210] и правозащитник Сергей Ковалёв
Вообще-то это документальная книга Литвиненко и Фильшинского. В отличие от безымянной википедии приписывающей взрывы домов торговцам картошкой из Карачаево-Черкессии хронология событий, нестыковки и вранье ФСБ показаны достаточно убедительно. "Доказательства" и "справедливые" приговоры российских судов отбеливающих ФСБ за пределами России никто всерьез не воспринимает
Вообще-то это документальная книга Литвиненко и Фильшинского. В отличие от безымянной википедии приписывающей взрывы домов торговцам картошкой из Карачаево-Черкессии хронология событий, нестыковки и вранье ФСБ показаны достаточно убедительно. "Доказательства" и "справедливые" приговоры российских судов отбеливающих ФСБ за пределами России никто всерьез не воспринимает
Вот как раз о ней и почитайте - тут полный ее разбор. Строго говоря, учитывая, что никаких следов самолета, упавшего на Пентагон так и не нашли, как и то, что никто до сих пор не объяснил и причину обрушения высотного дома РЯДОМ с башнями ТЦ в NY, в который НИЧЕГО НЕ ПОПАДАЛО, версия о причастности спецслужб к событиям 9/9/2001 кажется гораздо более обоснованной. Но - не более чем версия. А ведь об этом событии издана не одна - десятки книг.
Волгарь написав:Строго говоря, учитывая, что никаких следов самолета, упавшего на Пентагон так и не нашли, как и то, что никто до сих пор не объяснил и причину обрушения высотного дома РЯДОМ с башнями ТЦ в NY, в который НИЧЕГО НЕ ПОПАДАЛО, версия о причастности спецслужб к событиям 9/9/2001 кажется гораздо более обоснованной. Но - не более чем версия. А ведь об этом событии издана не одна - десятки книг.
Вы знакомы с механикой разрушения зданий, смоделировали влияние динамического воздействия падающего близнеца на фундамент и несущие конструкции рядом стоящего небольшого здания? Что касается следов самолета в стене Пентагона, то тут основное - температура горения при которой может остаться или нет алюминий,пластик и пр.
Будем объективны: суммы, которые приводит Росстат — для многих покажутся, как минимум, слегка завышенными. Нет, давайте еще честнее: миллионы россиян возмущены этим наглым враньем от статистики: годовая инфляция 3-4%, а средняя зарплата 44 тысячи. А кто за МКАДом вообще хоть раз держал в руках такую зарплату?
Согласно статистике, жить становится лучше, жить становится веселее — прямо как в сказке. А на самом деле? Что говорят независимые опросы
Но по данным независимых опросов, реальная средняя зарплата в России в 2018 году не превышает 20 тысяч рублей. В частности, такой опрос недавно провел ФБК Алексея Навального.
Кроме того, этот теракт бы сработал при явно обозначенном украинском,американском и т.д. следе, а здесь ничего этого нет.
Вы не читали первые вбросы - и то что он в Харьков накануне ездил , и в комментах - мазза злобствующей ваты - "все это хохлы". и была четкая подвязка на американский "колумбайн" - все это 100% было. Раздуть больше не получилось - потому что много боков повылазило сразу , и видно чьих это рук дело.
После псевдопокушения на Бабченко веры ему немного
sequence написав:
Surfer написав:А вас предупреждали.
Вас же предупреждали? А. Бабченко
Вы скидывались этому гению журналистики на пивас, когда он просил? Если не скидывались, то не имеете право цитировать его высеры, ИМХО!
Граждане ватноголовые , вы невнимательно читали ? Не имеет никакого значения доверяете ему лично вы или нет. Он привел своюю цитату ЧЕТЫРЕХЛЕТНЕЙ давности, в которой четко обозначил грядущие теракты , как и то что :
Это из моего обращения к крымчанам, которое я написал четыре года назад. О том, что там обязательно - обязательно! - начнутся "теракты", было понятно любому, знакомому с российской действительностью. Это было неизбежно. Не сможет ФСБ пройти мимо Крыма. Двадцать пять лет вы слов то таких не слышали - теракт, подрыв, захват, заложники, неустановленное взрывное устройство, гексоген, тротиловый эквивалент, ваххабизм, запрещенная в России организация, экстремизм. А теперь - это ваша реальность. Привыкайте. Изучайте. Приспосабливайтесь к новым условиям жизни. Все прелести полицейской империи к вашим услугам.
Совершенно не важно верите ему лично вы или нет , написанное им 4 года назад - уже свершившийся факт. Это дело однозначно не одного человека, как и установленные пулевые ранения от нарезного оружия, так и характер смерти "исполнителя", подсунутые видосы с дичайшей нарезкой, к которым есть масса вопросов - все говорит в пользу какой то безумной "постановки".